इंवेस्टमेंट करते समय हर व्यक्ति चाहता है कि उसका पैसा तेजी से बढ़े. कोई अपने पैसे को दोगुना करना चाहता है, तो कोई लंबी अवधि में बड़ा फंड तैयार करने की योजना बनाता है. लेकिन निवेश का सही तरीका सिर्फ अच्छा रिटर्न कमाना नहीं है. इसके लिए यह समझना भी जरूरी है कि कमाई का कितना हिस्सा खर्च करना है, कितना निवेश करना है और कितना पैसा मुश्किल वक्त के लिए बचाकर रखना है.

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निवेश की दुनिया में ऐसे ही कुछ आसान नियम हैं, जो आपको पैसे की प्लानिंग करने में मदद कर सकते हैं. इनमें '72', '114' और '144' का रूल बताते हैं कि अनुमानित रिटर्न के हिसाब से आपका पैसा कितने समय में दोगुना, तीन गुना या चार गुना हो सकता है. वहीं, '50-30-20' और '100 Minus Age' जैसे नियम कमाई और निवेश का बंटवारा समझाते हैं. आइए जानते हैं निवेश के ये 7 जरूरी नियम.

Rule of 72: कितने साल में पैसा हो जाएगा दोगुना?

अगर आप जानना चाहते हैं कि किसी निवेश में आपका पैसा कितने समय में डबल हो सकता है, तो 72 का नियम काम आ सकता है. इसके लिए 72 को निवेश पर मिलने वाले सालाना रिटर्न से भाग देना होता है. जो संख्या आती है, वह पैसा दोगुना होने का अनुमानित समय बताती है. मान लीजिए आप किसी ऐसे निवेश में पैसा लगाते हैं, जहां सालाना 12% रिटर्न मिलने का अनुमान हैत्र

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ऐसे में 72 को 12 से भाग देने पर 6 आता है. यानी इस रिटर्न की दर पर आपका पैसा करीब 6 साल में दोगुना हो सकता है. इसी तरह, अगर आप चाहते हैं कि पैसा 4 साल में डबल हो जाए, तो आपको करीब 18% सालाना रिटर्न की जरूरत होगी. हालांकि, रिटर्न का यह प्रतिशत अनुमान पर आधारित है, फिक्स्ड रिटर्न की गारंटी नहीं.

Rule of 114: कब तीन गुना हो सकती है रकम?

72 का नियम जहां पैसा दोगुना होने का समय बताता है, वहीं 114 का नियम निवेश की रकम तीन गुना होने का अनुमान लगाने में मदद करता है. इसका तरीका भी आसान है. 114 को सालाना रिटर्न से भाग दीजिए. अगर आपके निवेश पर सालाना 12% रिटर्न मिल रहा है, तो 114 को 12 से भाग देने पर 9.5 आता है. यानी इस दर से आपका पैसा करीब साढ़े 9 साल में तीन गुना हो सकता है.

Rule of 144: चार गुना पैसा बनाने का फॉर्मूला

अगर आपका लक्ष्य निवेश की रकम को चार गुना करना है, तो 144 का नियम इस्तेमाल कर सकते हैं. इसमें 144 को सालाना अनुमानित रिटर्न से भाग दिया जाता है. इससे पता चलता है कि रकम चार गुना होने में कितने साल लग सकते हैं. मान लीजिए आप ऐसे विकल्प में निवेश करते हैं, जहां सालाना 12% रिटर्न मिल रहा है. 144 को 12 से भाग देने पर 12 आता है. यानी इस हिसाब से आपका निवेश करीब 12 साल में चार गुना हो सकता है.

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50-30-20 Rule: कमाई को तीन हिस्सों में बांटें

निवेश के साथ-साथ अपनी कमाई को सही तरीके से खर्च करना भी जरूरी है. इसके लिए 50-30-20 का नियम अपनाया जा सकता है. इस नियम के मुताबिक, आपकी मासिक कमाई का 50% हिस्सा घर का किराया, राशन, बिजली बिल और दूसरी जरूरी चीजों पर खर्च करें. 30% हिस्सा घूमने-फिरने, शॉपिंग और अपने शौक पूरे करने के लिए रखें और 20% हिस्सा बचत और निवेश के लिए अलग रखें. इस नियम का मकसद यह है कि आप अपनी जरूरतें और शौक पूरे करने के साथ-साथ भविष्य के लिए भी पैसा बचा सकें.



100 Minus Age Rule: उम्र के हिसाब से निवेश

निवेश करते समय यह तय करना भी जरूरी है कि पैसा शेयर बाजार यानी इक्विटी में कितना लगाना है और कम जोखिम वाले डेट विकल्पों में कितना रखना है. इसके लिए 100 माइनस एज का नियम इस्तेमाल किया जाता है. इसमें आपकी उम्र को 100 में से घटाया जाता है. जो संख्या आती है, उतने प्रतिशत पैसा इक्विटी में और बाकी डेट में लगाने का सुझाव दिया जाता है. अगर आपकी उम्र 30 साल है, तो 100 में से 30 घटाने पर 70 आता है. इस नियम के मुताबिक, आप 70% रकम इक्विटी और बाकी 30% डेट में रख सकते हैं. इस नियम के पीछे सोच यह है कि कम उम्र में निवेशक लंबी अवधि के लिए निवेश कर सकते हैं और बाजार के उतार-चढ़ाव को झेलने का समय उनके पास होता है. वहीं, उम्र बढ़ने के साथ जोखिम कम रखने की जरूरत बढ़ सकती है.

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मिनिमम 10% इंवेस्टमेंट का नियम

अगर आप अभी निवेश की शुरुआत कर रहे हैं, तो अपनी कमाई का कम से कम 10% हिस्सा लंबे समय के लिए निवेश करने का लक्ष्य रख सकते हैं. इस नियम के मुताबिक, हर साल निवेश की रकम में भी 10% की बढ़ोतरी करने की कोशिश करनी चाहिए. उदाहरण के लिए, अगर आप हर महीने 5,000 रुपये निवेश करते हैं, तो अगले साल इसे बढ़ाकर 5,500 रुपये करने का लक्ष्य रख सकते हैं. इससे समय के साथ आपका निवेश बढ़ता रहेगा और लंबी अवधि में बड़ा फंड तैयार करने में मदद मिल सकती है.

इमरजेंसी फंड रूल

निवेश की योजना बनाते समय एक गलती से बचना चाहिए. अपनी पूरी बचत निवेश में लगा देना सही नहीं है. बीमारी, नौकरी जाने या अचानक किसी बड़े खर्च की स्थिति में आपको तुरंत पैसों की जरूरत पड़ सकती है. ऐसे समय में इमरजेंसी फंड काम आता है. इस फंड में इतनी रकम रखने का लक्ष्य होना चाहिए कि आपके कम से कम छह महीने के जरूरी खर्च पूरे हो सकें. उदाहरण के लिए, अगर आपका हर महीने का जरूरी खर्च 25,000 रुपये है, तो करीब 1.5 लाख रुपये का इमरजेंसी फंड तैयार करना चाहिए. इस पैसे को ऐसे विकल्प में रखना बेहतर होता है, जहां जरूरत पड़ने पर इसे आसानी से निकाला जा सके.

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निवेश के ये नियम अपनाने से पहले रखें ध्यान

ये सातों नियम पैसे की प्लानिंग और निवेश का एक सामान्य तरीका समझाते हैं. लेकिन हर व्यक्ति की आमदनी, खर्च, उम्र, निवेश का लक्ष्य और जोखिम उठाने की क्षमता अलग होती है. इसलिए इन नियमों को आंख बंद करके लागू करने के बजाय अपनी जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल करें. खास बात यह है कि 72, 114 और 144 के नियम अनुमान देते हैं, रिटर्न की गारंटी नहीं. शेयर बाजार और दूसरे निवेश विकल्पों में रिटर्न घट-बढ़ सकता है. निवेश करने से पहले अपनी वित्तीय स्थिति समझें और जरूरत पड़ने पर विशेषज्ञ की सलाह लें.

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