Shukra Gochar 2026: 22 नवंबर को धन, वैभव और शुक्र के मालिक शुक्र ग्रह राशि परिवर्तन करने वाले हैं. इस दिन शुक्र स्वराशि तुला में गोचर करेंगे. शुक्र का यह राशि परिवर्तन वृश्चिक और मीन राशि के जातकों के लिए कुछ अच्छा नहीं माना जा रहा है. ज्योतिष गणना के अनुसार, शुक्र वृश्चिक राशि के बारहवें भाव और मीन राशि के आठवें भाव में रहेंगे. इन दोनों भावों का संबंध खर्च, विदेश, स्वास्थ्य और अचानक होने वाली घटनाओं से होता है. ऐसे में ज्योतिषविदों का अनुमान है कि तुला राशि में जाकर शुक्र इन दो राशियों की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं.

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वृश्चिक राशि

वृश्चिक राशि के जातकों के लिए शुक्र का गोचर 12वें भाव में होने जा रहा है. यह भाव विदेश, खर्च और हानि से संबंधित माना जाता है. ऐसे में आपके खर्चे बढ़े हुए रह सकते हैं. आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण रखने की जरूरत होगी. बिना सोचे-समझे पैसा खर्च करने से आर्थिक दबाव बढ़ सकता है. शुक्र का 12वें भाव में जाना जीवनसाथी की सेहत के लिहाज से अनुकूल नहीं माना जा रहा है. इसलिए पार्टनर के स्वास्थ्य का ध्यान रखें. पार्टनरशनिप में कारोबार करने वाले जातक भी सतर्क रहें. आपसी मतभेद बढ़ सकते हैं. किसी महिला के साथ विवाद होने या उसके कारण नुकसान उठाने की आशंका भी है.

उपाय- हर शुक्रवार को मां लक्ष्मी की पूजा करें और ॐ शुक्राय नमः मंत्र का जाप करें.

मीन राशि

मीन राशि में शुक्र का गोचर आठवें भाव में हो रहा है. इस भाव में शुक्र की स्थिति को सामान्य तौर पर शुभ नहीं माना जाता है. शुक्र का आठवें भाव में जाना छोटे भाई-बहनों के साथ अचानक विवाद की स्थिति बना सकता है. ऐसे में बातचीत के दौरान सावधानी बरतें और बेवजह के मतभेदों से बचने की कोशिश करें. पुराने दोस्तों के साथ किसी बात पर विवाद हो सकता है. व्यापारियों के हाथ से कोई बड़ी डील भी इस वक्त निकल सकती है. स्वास्थ्य के लिहाज से भी आपको सतर्क रहने की जरूरत है. अपने आस-पास साफ-सफाई बनाए रखें. साथ ही अधिक शराब पीने और तैलीय भोजन खाने से परहेज करें.

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उपाय- शुक्रवार को चावल, शक्कर, दूध-दही या सफेद चीजों का दान करें. चींटियों को आटे में शक्कर मिलाकर खिलाएं.

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