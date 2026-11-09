CM योगी ने की गोरखनाथ मंदिर में गोवर्धन पूजा, गायों को खिलाया गुड़ और केला

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर गोशाला में गोवर्धन पूजा के पावन अवसर पर गोपूजन किया. उन्होंने गायों को गुड़ और केला खिलाकर प्रदेशवासियों को बधाई दी तथा निराश्रित गोवंश के संरक्षण और संवर्धन के लिए चलाई जा रही विभिन्न सरकारी योजनाओं की विस्तृत जानकारी साझा की.



गोरखपुर स्थित गोरखनाथ मंदिर की गोशाला में सोमवार की सुबह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोवर्धन पूजा संपन्न की. इस दौरान उन्होंने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच गोपूजन किया, गायों को माला पहनाई और अपने हाथों से गुड़-केला खिलाकर उनका दुलार किया. मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को पर्व की बधाई देते हुए गायों की रक्षा और नस्ल सुधार पर जोर दिया.

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गोवंश के लिए चल रही खास स्कीमें

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि राज्य सरकार 7,700 से अधिक गोशालाओं के माध्यम से 16 लाख से अधिक निराश्रित गोवंश का संरक्षण कर रही है. सरकार वर्तमान में तीन प्रकार की स्कीमें चला रही है. पहली स्कीम के तहत सरकारी गोआश्रय स्थल संचालित हैं. दूसरी सहभागिता स्कीम है, जिसमें किसान निराश्रित गाय की देखभाल कर प्रतिमाह 1,500 रुपये प्रति गाय पा सकते हैं.

सड़क पर न हो गाय, यही है ध्येय

सरकार की तीसरी स्कीम ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में स्वयं संचालित होती है. ग्रामीण क्षेत्रों में पशुपालन विभाग और नगरीय क्षेत्रों में नगर विकास विभाग ‘कान्हा उपवन’ के माध्यम से व्यवस्था संभालता है. सीएम योगी ने कहा कि सरकार का मुख्य ध्येय यह सुनिश्चित करना है कि गाय सड़कों पर न रहें और किसानों की फसल सुरक्षित रहे.

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गोसेवा से आती है घर में समृद्धि

सीएम योगी ने भारत को कृषि और ऋषि प्रधान देश बताते हुए कहा कि गाय इसकी आत्मा है. धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों का साधन गोसेवा ही है. उन्होंने नागरिकों से आह्वान किया कि जो लोग गाय नहीं पाल सकते, वे धर्मार्थ गोशालाओं में सहयोग देकर गोसेवा का पुण्य लाभ प्राप्त करें.

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