'बेंगलुरु आने वाले विधायक वापस नहीं जाते, 2 शादियां...’, कर्नाटक सीएम के बयान पर बवाल

कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के एक बयान पर विवाद शुरू हो गया है. दरअसल, उन्होंने विधानसभा में कहा कि दूसरे इलाकों से बेंगलुरु आने वाले कई विधायक वापस नहीं जाते. उन्होंने यह भी दावा किया कि करीब एक दर्जन विधायकों ने दो शादियां की हैं.

और पढ़ें

शिवकुमार ने यह टिप्पणी गुरुवार को विधानसभा में की. वह बेंगलुरु की बढ़ती आबादी और शहर में बढ़ते दबाव पर बोल रहे थे. इसी दौरान उन्होंने दूसरे जिलों से बेंगलुरु आने वाले विधायकों का जिक्र किया.

'मेरे पास ऐसे विधायकों की लिस्ट है'

शिवकुमार ने कहा कि जो विधायक बेंगलुरु आते हैं, वे वापस नहीं जाते. उन्होंने दावा किया कि ऐसे करीब एक दर्जन मामले हैं, जिनमें विधायकों ने दो शादियां की हैं. उन्होंने कहा कि उनके पास ऐसे विधायकों की लिस्ट है और वह उदाहरण भी दे सकते हैं.

𝐌𝐋𝐀𝐬 𝐰𝐡𝐨 𝐜𝐨𝐦𝐞 𝐭𝐨 𝐁𝐞𝐧𝐠𝐚𝐥𝐮𝐫𝐮 𝐝𝐨𝐧'𝐭 𝐠𝐨 𝐛𝐚𝐜𝐤, 𝐦𝐚𝐫𝐫𝐲 𝐭𝐰𝐢𝐜𝐞: 𝐒𝐡𝐢𝐯𝐚𝐤𝐮𝐦𝐚𝐫 𝐬𝐩𝐚𝐫𝐤𝐬 𝐫𝐨𝐰#Shivakumar made the remark in the Assembly on Thursday while speaking about Bengaluru’s growing population. He said people who came to the… pic.twitter.com/QGbNndP3ba — IndiaToday (@IndiaToday) September 25, 2026

मुख्यमंत्री DK शिवकुमार ने धारवाड़ और दक्षिण कन्नड़ जैसे जिलों से जुड़े विधायकों का भी जिक्र किया. हालांकि, उन्होंने किसी विधायक का नाम सार्वजनिक तौर पर नहीं बताया. CM शिवकुमार के बयान पर बीजेपी नेताओं ने सवाल उठाए. विधानसभा में विपक्ष के नेता आर अशोक ने इसे गैरजरूरी टिप्पणी बताया. उन्होंने मुख्यमंत्री से उन विधायकों के नाम बताने को कहा, जिनका वह जिक्र कर रहे थे.

Advertisement

अशोक ने कहा कि इस बयान से बेंगलुरु में आकर बसे दूसरे विधायकों को लेकर भी सवाल खड़े हो गए हैं. उन्होंने CM शिवकुमार से साफ करने को कहा कि उनका इशारा किन विधायकों की ओर था.

बीजेपी नेताओं ने बयान पर जताया विरोध

बीजेपी विधायक एस सुरेश कुमार ने भी बयान पर प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि इस टिप्पणी से लोगों के बीच अनावश्यक जिज्ञासा पैदा हुई है. उनका कहना था कि अगर मुख्यमंत्री ने यह बात मजाक में भी कही हो, तब भी विधानसभा में ऐसी टिप्पणी सही नहीं है. उन्होंने भी संबंधित विधायकों के नाम सार्वजनिक करने की मांग की.

यह भी पढ़ें: 'BJP-JDS के कई नेता कांग्रेस में शामिल होने को तैयार', DK शिवकुमार का दावा

इस बयान के बाद कर्नाटक की राजनीति में इस मुद्दे को लेकर चर्चा तेज हो गई है. हालांकि, कर्नाटक सीएम शिवकुमार ने जिन विधायकों का जिक्र किया, उनके नाम सार्वजनिक नहीं किए हैं.

---- समाप्त ----