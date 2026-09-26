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'बेंगलुरु आने वाले विधायक वापस नहीं जाते, 2 शादियां...’, कर्नाटक सीएम के बयान पर बवाल

CM डीके शिवकुमार ने विधानसभा में कहा कि बेंगलुरु आने वाले कई विधायक वापस नहीं जाते और कुछ ने दो शादियां की हैं. उन्होंने ऐसे विधायकों की लिस्ट होने का दावा किया. इस बयान पर बीजेपी नेताओं ने विरोध जताया. उन्होंने सीएम से नाम सार्वजनिक करने की मांग की.

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कर्नाटक सीएम डीके शिवकुमार के विधायकों और शादी को लेकर बयान से बवाल मच गया है. (Photo-ITG)
कर्नाटक सीएम डीके शिवकुमार के विधायकों और शादी को लेकर बयान से बवाल मच गया है. (Photo-ITG)

कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के एक बयान पर विवाद शुरू हो गया है. दरअसल, उन्होंने विधानसभा में कहा कि दूसरे इलाकों से बेंगलुरु आने वाले कई विधायक वापस नहीं जाते. उन्होंने यह भी दावा किया कि करीब एक दर्जन विधायकों ने दो शादियां की हैं.

शिवकुमार ने यह टिप्पणी गुरुवार को विधानसभा में की. वह बेंगलुरु की बढ़ती आबादी और शहर में बढ़ते दबाव पर बोल रहे थे. इसी दौरान उन्होंने दूसरे जिलों से बेंगलुरु आने वाले विधायकों का जिक्र किया.

 'मेरे पास ऐसे विधायकों की लिस्ट है'

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शिवकुमार ने कहा कि जो विधायक बेंगलुरु आते हैं, वे वापस नहीं जाते. उन्होंने दावा किया कि ऐसे करीब एक दर्जन मामले हैं, जिनमें विधायकों ने दो शादियां की हैं. उन्होंने कहा कि उनके पास ऐसे विधायकों की लिस्ट है और वह उदाहरण भी दे सकते हैं.

मुख्यमंत्री DK शिवकुमार  ने धारवाड़ और दक्षिण कन्नड़ जैसे जिलों से जुड़े विधायकों का भी जिक्र किया. हालांकि, उन्होंने किसी विधायक का नाम सार्वजनिक तौर पर नहीं बताया. CM शिवकुमार के बयान पर बीजेपी नेताओं ने सवाल उठाए. विधानसभा में विपक्ष के नेता आर अशोक ने इसे गैरजरूरी टिप्पणी बताया. उन्होंने मुख्यमंत्री से उन विधायकों के नाम बताने को कहा, जिनका वह जिक्र कर रहे थे.

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अशोक ने कहा कि इस बयान से बेंगलुरु में आकर बसे दूसरे विधायकों को लेकर भी सवाल खड़े हो गए हैं. उन्होंने CM शिवकुमार से साफ करने को कहा कि उनका इशारा किन विधायकों की ओर था.

बीजेपी नेताओं ने बयान पर जताया विरोध

बीजेपी विधायक एस सुरेश कुमार ने भी बयान पर प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि इस टिप्पणी से लोगों के बीच अनावश्यक जिज्ञासा पैदा हुई है. उनका कहना था कि अगर मुख्यमंत्री ने यह बात मजाक में भी कही हो, तब भी विधानसभा में ऐसी टिप्पणी सही नहीं है. उन्होंने भी संबंधित विधायकों के नाम सार्वजनिक करने की मांग की.

यह भी पढ़ें: 'BJP-JDS के कई नेता कांग्रेस में शामिल होने को तैयार', DK शिवकुमार का दावा

इस बयान के बाद कर्नाटक की राजनीति में इस मुद्दे को लेकर चर्चा तेज हो गई है. हालांकि, कर्नाटक सीएम शिवकुमार ने जिन विधायकों का जिक्र किया, उनके नाम सार्वजनिक नहीं किए हैं.

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