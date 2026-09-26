दिल्ली में सजेगा 'अयोध्या की रामलीला' का मंच, मां सीता बनेंगी मिस यूनिवर्स इंडिया, प्रभु राम के अवतार में दिखेंगे रवि किशन

अयोध्या की भव्य रामलीला का दर्शकों को बेसब्री से इंतज़ार रहता है. इस बार की रामलीला पहले से भी ज्यादा भव्य और खास होने वाली है. इस वर्ष भारतीय संस्कृति और मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्रीराम की गाथा को दर्शाने वाली यह विश्वप्रसिद्ध 'अयोध्या की रामलीला' दिल्ली में आयोजित की जा रही है.

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इस बार रामलीला में 'मिस यूनिवर्स इंडिया 2026' केजिया लिज मेजो माता सीता की भूमिका निभाएंगी, जबकि भोजपुरी स्टार और बीजेपी सांसद रवि किशन भगवान श्रीराम के अवतार में नज़र आएंगे.

दिल्ली के मावलंकर हॉल में होगा भव्य मंचन

रामलीला का यह भव्य आयोजन 10 से 20 अक्टूबर तक दिल्ली के प्रतिष्ठित कॉन्स्टिट्यूशन क्लब स्थित मावलंकर हॉल में किया जाएगा. यहां सुंदर सेट, नई तकनीक और बड़ी एलईडी स्क्रीन के जरिए त्रेतायुग को फिर से नए रूप में दिखाया जाएगा.

बीते साल 62 करोड़ दर्शकों ने देखा था आयोजन

रामलीला के संस्थापक और अध्यक्ष सुभाष मलिक के अनुसार, बीते सात वर्षों से इस भव्य रामलीला का आयोजन अयोध्या की पावन धरती पर किया जा रहा था, जिसे देश-दुनिया में अपार प्यार मिला. पिछले साल ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों को मिलाकर इसे लगभग 62 करोड़ दर्शकों ने देखा था.

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बॉलीवुड और भोजपुरी सिनेमा के दिग्गजों का लगेगा जमावड़ा

इस साल की रामलीला में बॉलीवुड और भोजपुरी सिनेमा के कई जाने-माने कलाकार अलग-अलग किरदार निभाते नजर आएंगे.

रवि किशन (सांसद और एक्टर): भगवान श्रीराम

केजिया लिज मेजो (मिस यूनिवर्स इंडिया 2026): माता सीता

मनोज तिवारी (सांसद और एक्टर): विभिन्न महत्वपूर्ण भूमिकाएं

अरुण बख्शी: लंकापति रावण

बिंदु दारा सिंह: कुंभकर्ण

अवतार गिल: मेघनाद

पुनीत इस्सर: भगवान परशुराम

इनके अलावा रजा मुराद सहित कई दिग्गज कलाकार भी इस ऐतिहासिक मंचन का हिस्सा बनेंगे. तो आप भी त्रेतायुग की इस पावन गाथा और भव्य आयोजन का आनंद लेने के लिए तैयार हो जाइए.

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