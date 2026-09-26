scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

दिल्ली में सजेगा 'अयोध्या की रामलीला' का मंच, मां सीता बनेंगी मिस यूनिवर्स इंडिया, प्रभु राम के अवतार में दिखेंगे रवि किशन

विश्वप्रसिद्ध 'अयोध्या की रामलीला' इस बार दिल्ली में और भी भव्य रूप में आयोजित होने जा रही है. 10 से 20 अक्टूबर तक सजने वाले इस मंच पर मिस यूनिवर्स इंडिया 2026 केजिया लिज मेजो माता सीता और सांसद रवि किशन प्रभु श्रीराम के किरदार में नजर आएंगे.

Advertisement
X
माता सीता का किरदार निभाएंगी मिस यूनिवर्स इंडिया केजिया लिज मेजो (Photo: ITG)
माता सीता का किरदार निभाएंगी मिस यूनिवर्स इंडिया केजिया लिज मेजो (Photo: ITG)

अयोध्या की भव्य रामलीला का दर्शकों को बेसब्री से इंतज़ार रहता है. इस बार की रामलीला पहले से भी ज्यादा भव्य और खास होने वाली है. इस वर्ष भारतीय संस्कृति और मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्रीराम की गाथा को दर्शाने वाली यह विश्वप्रसिद्ध 'अयोध्या की रामलीला' दिल्ली में आयोजित की जा रही है.

इस बार रामलीला में 'मिस यूनिवर्स इंडिया 2026' केजिया लिज मेजो माता सीता की भूमिका निभाएंगी, जबकि भोजपुरी स्टार और बीजेपी सांसद रवि किशन भगवान श्रीराम के अवतार में नज़र आएंगे.

दिल्ली के मावलंकर हॉल में होगा भव्य मंचन
रामलीला का यह भव्य आयोजन 10 से 20 अक्टूबर तक दिल्ली के प्रतिष्ठित कॉन्स्टिट्यूशन क्लब स्थित मावलंकर हॉल में किया जाएगा. यहां सुंदर सेट, नई तकनीक और बड़ी एलईडी स्क्रीन के जरिए त्रेतायुग को फिर से नए रूप में दिखाया जाएगा.

सम्बंधित ख़बरें

Kangana ranaut-PM modi
पीएम मोदी का 76वां जन्मदिन, बॉलीवुड सेलेब्स ने दी बधाई
Ravi Kishan Mirzapur Story
रवि किशन की वजह से बदली 'मिर्जापुर' की कहानी! डायरेक्टर का खुलासा
Ravi Kishan Money follows my brother meme turned into music video
रवि किशन ने 'मनी फॉलोस ब्रदर' मीम पर बनाया गाना, हैरान हुए लोग
Divyenndu
'मिर्जापुर द मूवी' इंटीमेट सीन करने से नहीं हिचके 'मुन्ना भैया', बोले- बेड पर...
mirzapur movie theatre inside video
'मिर्जापुर द मूवी': थिएटर में भिड़े फैंस, लात-घूसों-चप्पलों से की मारपीट

बीते साल 62 करोड़ दर्शकों ने देखा था आयोजन
रामलीला के संस्थापक और अध्यक्ष सुभाष मलिक के अनुसार, बीते सात वर्षों से इस भव्य रामलीला का आयोजन अयोध्या की पावन धरती पर किया जा रहा था, जिसे देश-दुनिया में अपार प्यार मिला. पिछले साल ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों को मिलाकर इसे लगभग 62 करोड़ दर्शकों ने देखा था.

Advertisement

बॉलीवुड और भोजपुरी सिनेमा के दिग्गजों का लगेगा जमावड़ा
इस साल की रामलीला में बॉलीवुड और भोजपुरी सिनेमा के कई जाने-माने कलाकार अलग-अलग किरदार निभाते नजर आएंगे.

रवि किशन (सांसद और एक्टर): भगवान श्रीराम

केजिया लिज मेजो (मिस यूनिवर्स इंडिया 2026): माता सीता

मनोज तिवारी (सांसद और एक्टर): विभिन्न महत्वपूर्ण भूमिकाएं

अरुण बख्शी: लंकापति रावण

बिंदु दारा सिंह: कुंभकर्ण

अवतार गिल: मेघनाद

पुनीत इस्सर: भगवान परशुराम

इनके अलावा रजा मुराद सहित कई दिग्गज कलाकार भी इस ऐतिहासिक मंचन का हिस्सा बनेंगे. तो आप भी त्रेतायुग की इस पावन गाथा और भव्य आयोजन का आनंद लेने के लिए तैयार हो जाइए.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    दिल्ली में सजेगा 'अयोध्या की रामलीला' का मंच, मां सीता बनेंगी मिस यूनिवर्स इंडिया, प्रभु राम के अवतार में दिखेंगे रवि किशन |
    Congo में हुआ भीषण विमान हादसा, 2 सीनियर सैन्य अधिकारियों समेत 14 लोगों की हुई मौत |
    Bajre Ka Paratha Recipe: नाश्ते में बाजरे के आटे से बनाएं सूरत का फेमस भरवां पराठा, खाने में लगेगा टेस्टी, बेहद आसान है रेसिपी |
    मुनाफे का लालच पड़ा भारी, 59 साल की महिला से 1 करोड़ की ठगी |
    कांगो में प्लेन क्रैश, दो सैन्य अधिकारियों समेत 14 लोगों की मौत |
    UN में भारत का पाकिस्तान को करारा जवाब, आतंकवाद पर जमकर घेरा |
    ट्रंप ने ठुकराई ईरान की शर्तें, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर फिर बढ़ा अमेरिका-ईरान तनाव! |
    रील में दिखाया दौलत का जलवा... YouTuber के घर में चोरों की सेंधमारी, करीब एक किलो सोना और कैश कर दिया पार |
    Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 26 सितंबर 2026 की सुबह की बड़ी खबरें और अन्य समाचार |
    MP: मंडला में गणेश पंडाल में बड़ा हादसा, करंट फैलने से 4 की मौत, 2 घायल
    Advertisement