scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

जब वियतनाम की अगस्त क्रांति में मारा गया पहला अमेरिकी

आज के दिन ही वियतनाम की धरती पर पहली बार कोई अमेरिकी की हत्या हुआ थी. तब वियतनाम युद्ध शुरू भी नहीं हुआ था.

Advertisement
X
वियतनाम की धरती पर युद्ध शुरू होने से काफी पहले एक अमेरिकी मारा गया था (Photo - AFP)
वियतनाम की धरती पर युद्ध शुरू होने से काफी पहले एक अमेरिकी मारा गया था (Photo - AFP)

26 सितंबर 1945 को वियतनाम की धरती पर पहले अमेरिकी की जान गई थी.  उस वक्त अमेरिका और वियतनाम के बीच कोई युद्ध शुरू नहीं हुआ था. वहां अगस्त क्रांति का दौरा था. दुनिया भी द्वितीय विश्व युद्ध से बाहर निकल रही थी. इसी दौरान गलती से अमेरिकी अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल पीटर ड्यूई की  गोली मारकर हत्या कर दी गई. उन्हें आम तौर पर वियतनाम में मारे गए पहले अमेरिकी के रूप में दर्ज किया जाता है.

ड्यूई अमेरिकी सेना के अधिकारी थे और उन्हें अमेरिका की खुफिया संस्था ऑफिस ऑफ स्ट्रैटेजिक सर्विसेज (OSS) ने वियतनाम भेजा था. उनका काम जापान के खिलाफ युद्ध के दौरान लापता हुए अमेरिकी पायलटों की तलाश करना और जापान के आत्मसमर्पण के बाद वियतनाम के हालात की जानकारी जुटाना था.

26 सितंबर 1945 को साइगॉन में उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई. खास बात यह है कि यह घटना उस समय हुई, जब वियतनाम में अगस्त क्रांति के बाद सत्ता को लेकर संघर्ष चल रहा था और वियतनाम युद्ध शुरू होने में अभी करीब एक दशक बाकी था.

सम्बंधित ख़बरें

Ford five day work week
जब इस कंपनी ने स्थायी 5 वर्क डे मॉडल शुरू किया
Poona Pact Ambedkar Gandhi
जब महात्मा गांधी और आंबेडकर के बीच हुआ समझौता, जानिए पूना पैक्ट की कहानी
Neptune discovery 1846
जब नेपच्यून की खोज हुई, ऐसे मिला था आठवां ग्रह
Iran Iraq War
जब इराक ने ईरान पर हमला किया, 8 साल तक चली थी जंग
Manipur merger with India
जब मणिपुर भारत के साथ जुड़ा, कभी था एक स्वतंत्र रियासत

अगस्त 1945 में जापान ने द्वितीय विश्व युद्ध में आत्मसमर्पण कर दिया था. इसी दौरान वियतनाम में हो ची मिन्ह और उनके नेतृत्व वाले वियत मिन्ह ने देश की सत्ता पर अपना दावा किया.

Advertisement

वियत मिन्ह का कहना था कि वह वियतनाम का वैध प्रतिनिधि है. लेकिन मामला इतना आसान नहीं था. वियतनाम पर लंबे समय से फ्रांस का औपनिवेशिक शासन रहा था और फ्रांसीसी अधिकारी दोबारा अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे.

जापानी सेना ने युद्ध के दौरान कई फ्रांसीसी सैनिकों को निहत्था करके कैद कर लिया था. जापान के हारने के बाद फ्रांसीसी अधिकारियों ने फिर से ताकत हासिल करने की कोशिश शुरू कर दी. द्वितीय विश्व युद्ध के बाद मित्र देशों ने जापानी सैनिकों को निहत्था करने के लिए अलग-अलग इलाकों की जिम्मेदारी तय की थी.

पॉट्सडैम कॉन्फ्रेंस के फैसले के मुताबिक, वियतनाम में 16वीं समानांतर रेखा के दक्षिण में मौजूद जापानी सैनिकों को निहत्था करने की जिम्मेदारी ब्रिटिश सेना को दी गई थी. दक्षिणी वियतनाम में ब्रिटिश मेजर जनरल डगलस डी. ग्रेसी पहुंचे. उन्होंने वियत मिन्ह को सत्ता में स्वीकार नहीं किया. 

फ्रांसीसी सैनिकों को दोबारा हथियार दिए गए ताकि वे ब्रिटिश सेना के साथ मिलकर इलाके में व्यवस्था संभाल सकें. इसके बाद फ्रांसीसी और ब्रिटिश सैनिकों ने साइगॉन में वियत मिन्ह के कब्जे वाले कुछ सरकारी दफ्तरों से उन्हें बाहर कर दिया.

इसी दौरान अमेरिकी अधिकारी पीटर ड्यूई भी साइगॉन में मौजूद थे. वह वियत मिन्ह के प्रति सहानुभूति रखते थे. ड्यूई को लगता था कि वियत मिन्ह में ऐसे राष्ट्रवादी भी शामिल हैं जो वियतनाम पर फ्रांस का दोबारा औपनिवेशिक शासन नहीं चाहते.

Advertisement

उनकी यह सोच ब्रिटिश कमांडर ग्रेसी से मेल नहीं खाती थी. ड्यूई खुले तौर पर अपनी राय रखने वाले अधिकारी थे और जल्द ही उनके और ब्रिटिश नेतृत्व के बीच मतभेद बढ़ गए. आखिरकार ग्रेसी ने ड्यूई को इंडोचाइना छोड़ने का आदेश दे दिया.

26 सितंबर 1945 को ड्यूई एयरपोर्ट के लिए निकले. उनके साथ एक अन्य OSS अधिकारी कैप्टन हेनरी ब्लूचेल भी थे. रास्ते में उन्हें वियत मिन्ह के तीन लड़ाकों ने एक चेकपोस्ट पर रोकने की कोशिश की. ड्यूई ने रुकने से इनकार कर दिया. उन्होंने फ्रेंच भाषा में उन लोगों पर चिल्लाकर जवाब दिया.

इसके बाद वहां मौजूद लोगों ने गोली चला दी. ड्यूई को गोली लगी और उनकी मौके पर ही मौत हो गई. उनके साथ मौजूद कैप्टन ब्लूचेल बच निकले और पैदल वहां से चले गए. बाद में सामने आया कि वियत मिन्ह के लड़ाकों ने ड्यूई को फ्रांसीसी समझकर उन पर गोली चलाई थी.

यानी जिस अधिकारी की हत्या हुई, वह अमेरिका और वियतनाम के बीच किसी युद्ध में लड़ते हुए नहीं मारा गया था. उस समय अमेरिका और वियतनाम के बीच वह युद्ध शुरू भी नहीं हुआ था, जिसे बाद में दुनिया वियतनाम युद्ध के नाम से जानेगी.पीटर ड्यूई की मौत को आम तौर पर वियतनाम में मारे गए 'पहले अमेरिकी' के तौर पर दर्ज किया जाता है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    दिल्ली में सजेगा 'अयोध्या की रामलीला' का मंच, मां सीता बनेंगी मिस यूनिवर्स इंडिया, प्रभु राम के अवतार में दिखेंगे रवि किशन |
    Congo में हुआ भीषण विमान हादसा, 2 सीनियर सैन्य अधिकारियों समेत 14 लोगों की हुई मौत |
    Bajre Ka Paratha Recipe: नाश्ते में बाजरे के आटे से बनाएं सूरत का फेमस भरवां पराठा, खाने में लगेगा टेस्टी, बेहद आसान है रेसिपी |
    मुनाफे का लालच पड़ा भारी, 59 साल की महिला से 1 करोड़ की ठगी |
    कांगो में प्लेन क्रैश, दो सैन्य अधिकारियों समेत 14 लोगों की मौत |
    UN में भारत का पाकिस्तान को करारा जवाब, आतंकवाद पर जमकर घेरा |
    ट्रंप ने ठुकराई ईरान की शर्तें, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर फिर बढ़ा अमेरिका-ईरान तनाव! |
    रील में दिखाया दौलत का जलवा... YouTuber के घर में चोरों की सेंधमारी, करीब एक किलो सोना और कैश कर दिया पार |
    Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 26 सितंबर 2026 की सुबह की बड़ी खबरें और अन्य समाचार |
    MP: मंडला में गणेश पंडाल में बड़ा हादसा, करंट फैलने से 4 की मौत, 2 घायल
    Advertisement