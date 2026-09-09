scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

कर्नाटक में ED की बड़ी कार्रवाई... मंत्री सतीश जारकीहोली के ठिकानों पर रेड, 18 आबकारी लाइसेंस में धांधली का आरोप

प्रवर्तन निदेशालय ने कर्नाटक के मंत्री सतीश जारकीहोली से जुड़े ठिकानों पर बेंगलुरु, बेलगावी और महाराष्ट्र में 15 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी की है. यह कार्रवाई 18 शराब लाइसेंस देने में हुई कथित गड़बड़ी से जुड़ी है.

Advertisement
X
प्रवर्तन निदेशालय ने सतीश जारकीहोली से जुड़े ठिकानों पर बड़ी कार्रवाई की है (Photo: ITG)
प्रवर्तन निदेशालय ने सतीश जारकीहोली से जुड़े ठिकानों पर बड़ी कार्रवाई की है (Photo: ITG)

प्रवर्तन निदेशालय यानी ED ने कर्नाटक के मंत्री सतीश जारकीहोली से जुड़े ठिकानों पर बड़ी छापेमारी की है. यह कार्रवाई बेंगलुरु, बेलगावी और महाराष्ट्र में 15 से ज्यादा जगहों पर एक साथ चलाई गई. जांच का मुख्य कारण 18 शराब लाइसेंस यानी बार लाइसेंस देने में हुई गड़बड़ी बताई जा रही है. इसी मामले में जारकीहोली के साले मंजूनाथ से जुड़े ठिकाने भी छापे की जद में आए हैं.

ED को शक है कि सतीश जारकीहोली ने अपने पद और प्रभाव का इस्तेमाल कर इन 18 शराब लाइसेंस को दिलवाने में मदद की. इतना ही नहीं, एजेंसी यह भी जांच कर रही है कि क्या इस पूरे खेल से मिले पैसों को गैरकानूनी तरीके से विदेश भेजा गया. जांच एजेंसी को पहले ही करीब 3 करोड़ रुपये के अवैध विदेशी फंड का पता चला था, जिसके बाद इस मामले की परतें और गहराई से खुलने लगीं.

मंजूनाथ का नाम इस मामले में नया नहीं है. इससे पहले भी ED शराब से जुड़ी गड़बड़ियों के मामले में उनके ठिकानों पर तलाशी ले चुकी है. यानी यह जांच काफी समय से चल रही है और अब एक बार फिर तेज हो गई है. ताजा कार्रवाई में सिर्फ बेंगलुरु में ही पांच अलग-अलग जगहों पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया, जबकि बाकी ठिकाने बेलगावी और महाराष्ट्र में फैले हुए हैं.

सम्बंधित ख़बरें

75% आरक्षण की सिद्धारमैया की मांग ने कांग्रेस सरकार की मुश्किल बढ़ा दी है (Photo: ITG)
'75% आरक्षण दो वरना...', CM पद छोड़ते ही सिद्धारमैया का बड़ा दांव!
Prajwal Revanna.
जेल में फोन के इस्तेमाल मामले में प्रज्वल रेवन्ना की बढ़ीं मुश्किलें, पुलिस को मिली कस्टडी
Prajwal Revanna
जेल में देख रहा था पोर्न, मोबाइल फोन केस में प्रज्वल रेवन्ना कोर्ट में पेश
Amazon-Instamart Expire Products
बेंगलुरु में डार्क स्टोर्स पर क्रैकडाउन, 1.43 करोड़ के एक्सपायर्ड सामान जब्त
mangalore padmashri harekala hajabba
पद्मश्री हरेकला हजब्बा को जारी SIR नोटिस वापस, अधिकारियों ने मांगी माफी
Advertisement

यह मामला सीधे तौर पर शराब लाइसेंस देने की प्रक्रिया में पारदर्शिता पर सवाल खड़े करता है. अगर आरोप सही साबित होते हैं, तो यह सत्ता में बैठे लोगों द्वारा नियमों को दरकिनार कर फायदा पहुंचाने का बड़ा उदाहरण बन सकता है. फिलहाल ED की टीमें दस्तावेजों और डिजिटल सबूतों की जांच में जुटी हैं, ताकि यह साफ हो सके कि पैसों का असली रास्ता क्या था और इसमें और कौन-कौन लोग शामिल थे.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    कर्नाटक में ED की बड़ी कार्रवाई... मंत्री सतीश जारकीहोली के ठिकानों पर रेड, 18 आबकारी लाइसेंस में धांधली का आरोप |
    नौकर से करती थी चैट, कानपुर की करोड़पति बहू की कहानी में ट्विस्ट  |
    संगरूर सुसाइड केस का क्या है वित्त मंत्री हरपाल चीमा के साथ कनेक्शन? देखें पंजाब आजतक |
    Stock Market Crash: तेल ने बिगाड़ा खेल... शेयर बाजार में भूचाल, फिर भी इन स्टॉक ने मचाया गदर |
    झारखंड की वोटर लिस्ट में तीन अफगान नागरिक, SIR ड्राफ्ट लिस्ट में आया नाम |
    फिलीपींस के खिलाफ चीन की दादागीरी, लाइव फोरम में थमा दी धमकी वाली पर्ची |
    'हनुमान अंश' सिंगर की आंखों का होगा इलाज, MP के नेताओं ने दिया सम्मान, गुनगुनाया बजरंगबली का भजन |
    पिता-भाई ने किया कत्ल, फिर रची हादसे की कहानी... चौंका देगा अहमदाबाद ऑनर किलिंग का मामला |
    वैभव सूर्यवंशी का बल्ला बनेगा सुनामी! भारत vs अफगानिस्तान T20 सीरीज कब-कहां देखें LIVE? जानिए शेड्यूल, टाइमिंग, स्ट्रीमिंग की फुल डिटेल |
    ईरान की अमेरिका को कड़ी चेतावनी, हमले पर जवाबी कार्रवाई का ऐलान, देखें US TOP-10
    Advertisement