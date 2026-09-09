नौकर से करती थी चैट, कानपुर की करोड़पति बहू की कहानी में ट्विस्ट 

कानपुर में करोड़पति ससुर की हत्या के बाद बहू की आंखों से आंसू निकल रहे थे. घर में मातम था और परिवार के लोग सदमे में थे. बाहर से देखने पर कहानी में शक की कोई बड़ी वजह नजर नहीं आ रही थी. लेकिन पुलिस ने जब एक-एक कर कड़ियां जोड़नी शुरू कीं तो शक की दिशा बदलती चली गई. अब इसी केस में एक और बड़ा सुराग पुलिस के हाथ लगा है.

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जांच में पता चला है कि आरोपी बहू शालू और कथित सुपारी किलर नौकर विशाल गौतम के बीच हुई बातचीत के 49 मैसेज डिलीट किए गए थे. पुलिस अब इन संदेशों को रिकवर कराने की कोशिश कर रही है. इतना ही नहीं, दोनों के बीच 1 मई से हत्या वाले दिन तक करीब 309 बार संपर्क होने की बात भी सामने आई है. अब जांच टीम के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इन दोनों के बीच इतनी बातचीत किस सिलसिले में हो रही थी? और जो 49 मैसेज डिलीट किए गए, उनमें क्या लिखा था?

मैसेज आखिर क्यों डिलीट किए गए

पुलिस के लिए इस समय सबसे दिलचस्प कड़ी यही 49 डिलीट मैसेज हैं. मोबाइल की जांच के दौरान शालू और विशाल के बीच हुई बातचीत का डिजिटल रिकॉर्ड खंगाला गया. इसमें कई संदेश ऐसे मिले, जिन्हें डिलीट किया जा चुका था. अब पुलिस तकनीकी विशेषज्ञों की मदद से इन्हें वापस हासिल करने की कोशिश कर रही है. किसी मोबाइल से चैट डिलीट कर देना कहानी का अंत नहीं होता. कई मामलों में डिजिटल फॉरेंसिक के जरिए हटाए गए डेटा के अंश हासिल किए जा सकते हैं. यही उम्मीद इस केस में भी पुलिस को है. अगर डिलीट चैट वापस मिलती है तो पुलिस के सामने कई सवालों के जवाब आ सकते हैं.

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पुलिस इन बातों का लगा रही पता

हत्या की बात पहली बार कब हुई? दोनों के बीच क्या बातचीत हुई? क्या किसी खास दिन संपर्क अचानक बढ़ा? क्या वारदात से पहले कोई निर्देश दिए गए? और हत्या के बाद दोनों ने एक-दूसरे से बात की या नहीं? पुलिस अधिकारियों के मुताबिक इन सवालों के जवाब इस केस की दिशा बदल सकते हैं. डिलीट चैट के अलावा कॉल रिकॉर्ड भी जांच में अहम कड़ी बनकर सामने आया है. पुलिस की पड़ताल के मुताबिक 1 मई से वारदात वाले दिन तक शालू और विशाल के बीच करीब 309 बार संपर्क हुआ. इसमें सामान्य फोन कॉल के साथ व्हाट्सऐप कॉल भी शामिल बताई जा रही हैं. अब पुलिस इस संपर्क को तारीख और समय के हिसाब से खंगाल रही है. किस दिन कितनी बार बात हुई? किस समय फोन किया गया? बातचीत कितनी देर चली? क्या हत्या से कुछ घंटे या दिन पहले संपर्क अचानक बढ़ गया था? जांच टीम इन सवालों के जवाब तलाश रही है.

यहीं से खुली बहू और नौकर की कड़ी

यह मामला उस वक्त और उलझ गया था, जब पुलिस ने अपार्टमेंट के CCTV कैमरों की फुटेज खंगाली. विनीत मिनोचा की हत्या के बाद पुलिस के सामने सबसे पहले यह सवाल था कि फ्लैट में कौन आया और कौन बाहर गया? जांच के दौरान कैमरे खंगाले गए. गैलरी में लगे CCTV में कारोबारी का पूर्व कर्मचारी विशाल गौतम और उसका साथी राजकिशोर फ्लैट में आते-जाते दिखाई दिए. यहीं से पुलिस की जांच ने नया मोड़ लिया. विशाल कोई अनजान व्यक्ति नहीं था. वह कारोबारी का पूर्व कर्मचारी रह चुका था. लिहाजा पुलिस ने उसके बारे में जानकारी जुटानी शुरू की. पुराने कर्मचारियों से पूछताछ हुई, अपार्टमेंट के गार्ड से जानकारी ली गई और CCTV फुटेज को दोबारा देखा गया. फिर पुलिस ने विशाल के मोबाइल और उसके संपर्कों की जांच शुरू की. यहीं से शालू और विशाल के बीच संपर्क की बात सामने आई.

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पहले रोती दिखी बहू, फिर सामने आया संपर्क

हत्या के बाद सामने आए वीडियो में शालू अपने ससुर की मौत पर रोती नजर आई थीं. घर के अंदर का माहौल गमगीन था. उस वक्त किसी को अंदाजा नहीं था कि जांच आगे बढ़ने पर पुलिस की नजर परिवार के ही एक सदस्य से जुड़े संपर्कों पर भी जाएगी. पुलिस ने हालांकि भावनात्मक दृश्यों के आधार पर जांच नहीं की. CCTV, मोबाइल डेटा और आरोपियों से पूछताछ को आधार बनाया गया. जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ी, पुलिस को कथित तौर पर विशाल और शालू के बीच संपर्क की जानकारी मिली. इसके बाद दोनों के मोबाइल डेटा को खंगाला गया. अब सामने आए 309 संपर्क और 49 डिलीट मैसेज ने जांच को एक और नई दिशा दे दी है.

मुठभेड़ में पकड़े गए थे विशाल और राजकिशोर

पुलिस ने CCTV फुटेज और अन्य सुरागों के आधार पर विशाल गौतम और उसके साथी राजकिशोर की तलाश शुरू की थी. दोनों को रविवार देर रात पुलिस मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया. पुलिस के मुताबिक, मुठभेड़ में दोनों के पैर में गोली लगी. गिरफ्तारी के बाद हुई पूछताछ में पुलिस ने दावा किया कि दोनों ने कारोबारी की हत्या में शामिल होने की बात स्वीकार की और बहू शालू के कहने पर वारदात करने की बात बताई. यहीं से पुलिस ने मामले को कथित सुपारी किलिंग के एंगल से भी जांचना शुरू किया.

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क्या है पूरा मामला

कानपुर में कल्याणपुर के इंदिरानगर स्थित रतन ऑर्बिट अपार्टमेंट निवासी दवा कारोबारी विनीत मिनोचा (63) की शनिवार देर रात चाकू से गोदकर नृशंस हत्या कर दी गई. हत्यारों ने कारोबारी पर चाकू से 26 से ज्यादा वार किए. वारदात के वक्त वह फ्लैट में अकेले थे. रविवार सुबह चार बजे बेटा-बहू पार्टी से घर लौटे तब वारदात का पता चला. पुलिस कमिश्नर फोर्स संग मौके पर पहुंचे और जांच की. अपार्टमेंट की गैलरी में लगे सीसीटीवी कैमरे चेक किए गए, इनमें कारोबारी का पूर्व कर्मचारी हरबंशमोहाल निवासी विशाल गौतम व उसका साथी राजकिशोर फ्लैट में घुसते और निकलते दिखाई दिए. पुलिस ने रविवार देर रात मुठभेड़ के दौरान दोनों को गिरफ्तार कर लिया. दोनों के पैर में पुलिस की गोली लगी. पूछताछ में हत्यारोपियों ने कारोबारी की बहू के कहने पर वारदात की बात कबूली है. पुलिस हत्या की वजह पता करने में जुटी. रतन ऑर्बिट अपार्टमेंट की पहली मंजिल के फ्लैट नंबर सी-104 में रहने वाले विनीत मिनोचा शहर के पांच बड़े दवा कारोबारियों में माने जाते थे.

ससुर की मौत पर रोती रही बहू... जांच आगे बढ़ी तो कहानी पलट गई

विनीत मिनोचा की हत्या के बाद जब उनका बेटा और बहू घर पहुंचे तो घर के अंदर का मंजर देखकर परिवार में चीख-पुकार मच गई थी. बहू शालू भी ससुर की मौत पर बुरी तरह रोती हुई नजर आईं. उनके रोने और सदमे के वीडियो सामने आए. उस वक्त कहानी यही थी कि परिवार ने अपना बुजुर्ग सदस्य खो दिया है और घर में घुसकर किसी ने बेरहमी से उनकी हत्या कर दी. लेकिन पुलिस ने भावनात्मक तस्वीरों से आगे बढ़कर जांच शुरू की. इसके बाद सीसीटीवी फुटेज खंगाली गई. फ्लैट में आने-जाने वालों की जानकारी जुटाई गई. गार्ड से पूछताछ हुई. पुराने नौकरों के बारे में पता लगाया गया. यहीं से पुलिस को पहला बड़ा सुराग मिला.

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