व्हाइट नंबर प्लेट वाली बाइक से होगी कमाई...! गडकरी ने क्यों कहा- सभी स्टेट परमिशन दें

अगर आपके पास व्हाइट नंबर प्लेट वाली बाइक या स्कूटी है तो आपको भी कमाई हो सकती है. अभी ये मौका सिर्फ कुछ ही राज्यों के लोगों के पास है. अब केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी कहा है कि अगर सभी राज्य इसकी परमिशन दें तो इसका फायदा कई लोगों को मिल सकता है. इसके बाद व्हाइट नंबर प्लेट रखने वाले लोग भी अपनी बाइक से पैसा कमा सकते हैं. ऐसे में जानते हैं कि आखिर नितिन गडकरी ने क्या कहा और किस तरह से व्हाइट नंबर प्लेट वाली बाइक रखने वाले लोगों को फायदा हो सकता है....

और पढ़ें

नितिन गडकरी ने क्या कहा?

नितिन गडकरी ने एक कार्यक्रम 'सुरक्षा' में स्कूटर और मोटरसाइकिल जैसे निजी टू-व्हीलर गाड़ियों के मालिकों को टैक्सी में चलाने की आवश्यकता पर कहा कि इससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा होंगे. इस दौरान उन्होंने कहा कि चार साल पहले उन्होंने टू-व्हीलर और कार मालिकों को अपनी गाड़ी को टैक्सी के रूप में चलाने की परमिशन दी थी, इसके बाद से 4 करोड़ लोगों को इससे रोजगार मिला है. लेकिन, अभी कुछ राज्यों में ऐसा नहीं है. ऐसे में गडकरी ने सभी राज्यों को कहा है कि वो ऐसा करें ताकि लोगों को रोजगार मिल सके.

क्यों की अपील?

बता दें कि गडकरी ने सभी राज्यों को ऐसा करने की अपील इसलिए की है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट स्टेट का मामला है. ऐसे में केंद्र पूरी तरह से राज्य की ट्रांसपोर्ट व्यवस्था में बदलाव नहीं कर सकता है. भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच कानून बनाने की शक्तियां बांटी गई हैं. ये काम यूनियन, स्टेट और कॉनकरंट लिस्ट में बांटा जाता है. कॉनकरंट लिस्ट में उन कामों की जानकारी है, राज्य और केंद्र दोनों साथ काम करते हैं.

Advertisement

📍 New Delhi | Addressing SURAKSHA Healthy Highways Conclave 2026 - The India-Nordic Partnership Initiative on Highway Health, Road Safety & Workforce Wellbeing pic.twitter.com/jDXKHogXlj — Nitin Gadkari (@nitin_gadkari) September 2, 2026

क्या होती है कॉनकरंट लिस्ट?

मोटर व्हीकल्स से जुड़ा कानून स्टेट लिस्ट में नहीं, बल्कि कॉनकरंट लिस्ट में आता है. इसे हिंदी में समवर्ती सूची कहा जाता है. इस सूची में ऐसे विषय रखे गए हैं जिन पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं. यानी इन विषयों पर सिर्फ केंद्र सरकार या सिर्फ राज्य सरकार का अधिकार नहीं होता. मोटर वाहन कानून इसी व्यवस्था का हिस्सा है. भारत में मोटर व्हीकल एक्ट, 1988 केंद्रीय कानून है. वहीं इसके प्रावधानों को लागू करने और परिवहन व्यवस्था को अपने राज्य में संचालित करने में राज्यों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है.

कैसे कर सकते हैं कमाई?

अगर आपके पास व्हाइट कलर वाली नंबर प्लेट है तो इससे कमाई भी कर सकते हैं. इसके लिए आप किसी भी टैक्सी ऐप पर अपनी बाइक रजिस्टर कर सकते हैं और फिर टैक्सी के तौर पर अपनी बाइक चला सकते हैं और अच्छा पैसा कमा सकते हैं.



---- समाप्त ----