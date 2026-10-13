जब व्हाइट हाउस की नींव रखी गई, ऐसी बनी थी ये इमारत

13 अक्टूबर 1792 को व्हाइट हाउस की नींव रखी गई थी. 1800 में राष्ट्रपति जॉन एडम्स इस कार्यकारी भवन में रहने वाले पहले राष्ट्रपति बने. इसे जल्द ही 'व्हाइट हाउस' के नाम से जाना जाने लगा. क्योंकि इसकी सफेद-भूरी वर्जीनिया फ्रीस्टोन ईंटें आसपास की इमारतों की लाल ईंटों से बिल्कुल अलग दिखती थीं. आज यही व्हाइट हाउस अमेरिका के राष्ट्रपति का आधिकारिक आवास है.

और पढ़ें

वाशिंगटन शहर को फिलाडेल्फिया की देश की राजधानी घोषित किया गया था. क्योंकि यह भौगोलिक रूप से मौजूदा नए गणराज्य के केंद्र में स्थित था. मैरीलैंड और वर्जीनिया राज्यों ने पोटोमैक नदी के आसपास की जमीन को कोलंबिया जिले के गठन के लिए सौंप दिया. वाशिंगटन शहर बसाने पर भी काम शुरू हो चुका था. फ्रांसीसी वास्तुकार पियरे चार्ल्स एल'एनफैंट ने इस क्षेत्र का क्रांतिकारी लेआउट तैयार किया.

वाशिंगटन डीसी जो अमेरिका की नव-नामित राजधानी थी. वहां 13 अक्टूबर, 1792 को राष्ट्रपति निवास के लिए आधारशिला रखी गई. फ्रांसीसी वास्तुकार पियरे चार्ल्स एल'एनफैंट ने दर्जनों सर्किल, क्रॉसक्रॉस एवेन्यू और भरपूर पार्कों से भरे क्षेत्र का लेआउट को डिजाइन किया. 1792 में, गुलाम और मुक्त अफ्रीकी अमेरिकियों और यूरोपीय प्रवासियों से बनी एक निर्माण टीम ने 1600 पेंसिल्वेनिया एवेन्यू में व्हाइट हाउस की इमारत पर काम शुरू किया.

Advertisement

आयरिश अमेरिकी वास्तुकार जेम्स होबन ने डिजाइन की देखरेख की और राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन ने साइट का चयन किया. व्हाइट हाउस बनकर तैयार हो जाने के बाद 1 नवंबर 1800 को राष्ट्रपति जॉन एडम्स का कार्यकारी भवन में स्वागत किया गया. उनकी पत्नी, अबीगैल ने अपने नए घर के बारे में लिखा- मैं स्वर्ग से प्रार्थना करती हूं कि वह इस घर पर और इसके बाद इसमें रहने वाले सभी लोगों पर सबसे अच्छा आशीर्वाद बरसाए. इस छत के नीचे केवल बुद्धिमान लोग ही शासन करें.

जब व्हाइट हाउस में लगा दी गई आग

1812 के युद्ध के दौरान अमेरिकी सैनिकों द्वारा कनाडा में सरकारी इमारतों को जला दिया गया था. इसी के प्रतिशोध में 1814 में ब्रिटिश सैनिकों ने यूएस कैपिटल के साथ व्हाइट हाउस को भी आग लगा दी थी.

जली हुई इमारत को बाद में जेम्स होबन के निर्देशन में फिर से बनाया गया और बड़ा किया गया. इन्होंने मुख्य इमारत में पूर्व और पश्चिम की छतों के साथ-साथ कुछ नए हिस्से भी जोड़े गए. धुएं से सने पत्थर की दीवारों को सफ़ेद रंग से रंगा गया थे. व्हाइट हाउस पर काम 1820 के दशक में पूरा हुआ था.

राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन के प्रशासन के दौरान प्रमुख जीर्णोद्धार हुआ . ट्रूमैन कई वर्षों तक ब्लेयर हाउस में सड़क के उस पार रहे. 1995 से व्हाइट हाउस और लाफायेट स्क्वायर के बीच पेंसिल्वेनिया एवेन्यू को सुरक्षा कारणों से वाहनों के आवागमन के लिए बंद कर दिया गया. आज हर साल एक मिलियन से अधिक पर्यटक व्हाइट हाउस देखने आते हैं. यह देश की राजधानी में सबसे पुरानी संघीय इमारत है.

---- समाप्त ----