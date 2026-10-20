scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

कंफर्म टिकट है, फिर भी बैठने को सीट नहीं मिली! जानिए ट्रेन में ये स्थिति कब आती है

ट्रेन में कई बार ऐसी स्थिति आई है, जब यात्रियों को कंफर्म टिकट होने के बाद भी सीट नहीं मिली. ऐसे में जानते हैं कि आखिर ऐसा कब-कब हुआ है...

Advertisement
X
ट्रेन में कई कंफर्म टिकट के बाद भी सीट नहीं मिल पाती. (Photo: AI Generated0
ट्रेन में कई कंफर्म टिकट के बाद भी सीट नहीं मिल पाती. (Photo: AI Generated0

जब भी ट्रेन से कहीं जाना है तो हर कोई ये कोशिश करता है समय रहते कंफर्म टिकट मिल जाए. कंफर्म टिकट मिलने के बाद ये क्लियर हो जाता है कि आपको सीट मिल जाएगी और आप आराम से यात्रा कर लेंगे. लेकिन, कई बार यात्रियों के सामने ऐसी स्थिति भी आ जाती है कि कंफर्म टिकट होने के बाद भी सीट नहीं मिलती. आप भी सोच रहे होंगे कि क्या ऐसा भी होता है? जी हां, कई बार ऐसी परिस्थितियां आई हैं, जिसमें कंफर्म टिकट मिलने के बाद भी सीट नहीं मिली और उसके बाद रेलवे को मुआवजा भी देना पड़ा . 

कब-कब नहीं मिली टिकट?

किसी ने सीट पर कब्जा कर लिया: एक स्थिति तो ये होती है, जिसमें कोई दूसरा आपकी सीट पर बैठ जाए और आपको बैठने के जगह नहीं दे. आमतौर पर ऐसा कम ही होता है, लेकिन कई बार ऐसा देखने को मिलता है और जब पुलिस मदद नहीं करती है तो यात्री को सीट नहीं मिल पाती. कुछ महीने पहले ही मई 2026 में बिहार के भोजपुर जिला उपभोक्ता आयोग ने ऐसे ही एक मामले में रेलवे को यात्रियों को मुआवजा देने का आदेश दिया. 

सम्बंधित ख़बरें

Booking Starts in New Delhi-Patna Special Vande Bharat Train
24 की जगह 16 घंटे में सफर! हॉट शॉवर, गर्मा-गरम खाना, ₹2300 किराया... इस रूट पर जल्द दौड़ेगी वंदे भारत स्लीपर
New Vande Bharat Express Train
वंदे भारत, एक्सप्रेस, DMU... इस रूट पर कई ट्रेनों का समय बदला, देखें
Railways has introduced 14 special trains to ease the difficulties faced by passengers during Diwali and Chhath
अब ट्रेन में की जोर-जोर से फोन पर बात, तो हो जाएगी जेल! नया नियम
Train ticket rules
जहां की टिकट थी, पहले उतरे तो पुलिस ने पकड़ा! रेलवे का नियम क्या है?
Ticket Rules
ट्रेन बीच में छोड़कर अगले दिन फिर पकड़ सकते हैं, काम करेगी पुरानी टिकट!

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, मामला मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस से पटना जाने वाली LTT-पटना एक्सप्रेस का था. चार यात्रियों ने विंध्याचल से आरा तक सफर के लिए थर्ड एसई की कंफर्म टिकट बुक कराई थी. जब वे ट्रेन में चढ़े, तो उनकी रिजर्व बर्थ पर कुछ लोग बैठे हुए थे, जिन्होंने कथित तौर पर खुद को रेलवे कर्मचारी बताया.

Advertisement

यात्रियों ने अपनी सीट खाली कराने की कोशिश की, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली. शिकायत के मुताबिक, ट्रेन में उन्हें मदद भी नहीं मिली और आखिरकार उन्हें खड़े होकर सफर करना पड़ा. इस मामले में आयोग ने रेलवे को सेवा में कमी का दोषी माना और टिकट का पैसा ब्याज सहित लौटाने के साथ 20 हजार रुपये मुआवजा और 15 हजार रुपये मुकदमे का खर्च देने का आदेश दिया.

भीड़ की वजह से नहीं मिल पाई सीट: जब भी त्योहारों का वक्त होता है, उस वक्त ऐसे केस आ जाते हैं. दरअसल,भीड़ इतनी ज्यादा होती है कि कई बार कंफर्म टिकट वाले यात्री अपनी सीट तक भी नहीं पहुंच पाते. इस वजह से उन्हें सीट नहीं मिल पाती. जुलाई 2026 में सामने आए एक अन्य मामले में केरल के पलक्कड़ जिला उपभोक्ता आयोग ने कन्याकुमारी-पुणे एक्सप्रेस में आरक्षित कोच की भीड़ और कंफर्म सीटों तक यात्रियों की पहुंच बाधित होने के मामले में रेलवे को सेवा में कमी के लिए जिम्मेदार ठहराया. आयोग ने 50 हजार रुपये मुआवजे और 25 हजार रुपये मुकदमे के खर्च का आदेश दिया.

ट्रेन का एक कोच हटा दिया जाए: कई बार ऐसा होता है कि टेक्निकल कारणों की वजह से रेल के किसी कोच को हटाना पड़ता है. इस स्थिति में भी कंफर्म सीट होने के बाद भी सीट नहीं मिलती. ऐसी स्थिति में रेलवे को उस कोच के यात्रियों के लिए दूसरी व्यवस्था करनी होती है. अगर पर्याप्त जगह नहीं मिलती, तो यात्रियों को परेशानी हो सकती है. साल 2012 में एक केस आया था, जब आरएसी टिकट को वेटिंग में कंवर्ट कर दिया गया था, फिर कोर्ट की ओर से मुआवजा दिया गया था. 

Advertisement

बता दें कि ऐसी स्थितियां काफी कम ही देखने को मिलती है. आमतौर पर रेलवे की ओर से कंफर्म टिकट वाले यात्रियों को सीट उपलब्ध करवाई जाती है. अगर कभी रेलवे की गलती से ऐसा हो जाए तो आप शिकायत कर सकते हैं. सबसे पहले अपना टिकट, कोच नंबर और बर्थ नंबर दिखाकर टीटीई से शिकायत करें. रेलवे के आधिकारिक हेल्पलाइन नंबर 139 या रेलमदद के जरिए शिकायत दर्ज करा सकते हैं. अगर सीट नहीं मिलती है तो आपको अपने किराए का रिफंड मिल सकता है.
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    Gen Z Cricketers India: कम उम्र में करोड़ों में कमा रहे ये Gen Z क्रिकेटर्स! बने टीम इंडिया की रीढ़ |
    53% चढ़ेगा ये शेयर... इस साल किया 3 गुना पैसा, ब्रोकरेज बोले- खरीद डालो, इसमें दम है |
    आतंकियों को पनाह देने वालों पर राजनाथ का प्रहार! कहा- 'अब नहीं चलेगा दोहरा रवैया' |
    मधुमक्खियों ने उतार दिया रील का भूत! मेरठ में ऐसा मचाया तांडव, 20 लोग घायल-VIDEO |
    झोटा की हत्या के बाद इंसाफ की मांग को लेकर भारी बवाल, देखें पंजाब आजतक |
    'महाकाव्य श्री रामायण कथा' में 'सीता' बनीं अंजलि अरोड़ा का देसी अवतार, मैरून लहंगे में छाईं, PHOTOS |
    रावण के सिर पर गधा सवार! यहां दशानन को दामाद मानकर महिलाएं करती हैं घूंघट |
    RSS के शताब्दी वर्ष पर मोहन भागवत ने देश को दिया एकता का संदेश |
    एक-दूसरे का डेटा सेंटर उड़ा रहे रूस और यूक्रेन... पैदा हो रहा नए तरह का खतरा |
    सोनू निगम ने मांगी माफी, पिघला कन्नड़ लोगों का गुस्सा, खत्म हुआ विवाद! अब कर्नाटक में फिर गूंजेंगे सिंगर के गाने
    Advertisement