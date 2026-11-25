शादी-ब्याह में आपने बारात निकलते, दूल्हे को घोड़ी पर बैठते और बैंड-बाजे के साथ बारातियों को नाचते तो खूब देखा होगा. लेकिन क्या आपने कभी शादी में घुड़दौड़ होते देखी है? बिहार के बाहुबली नेता अनंत सिंह की बेटी की शादी में घुड़दौड़ की चर्चा ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा है. सोशल मीडिया पर इसे देखकर कई लोग हैरान हैं और इसे शादी का कोई नया और अनोखा आयोजन मान रहे हैं. हालांकि, बिहार के कुछ ग्रामीण इलाकों में शादी के मौके पर घुड़दौड़ कराने की परंपरा पहले से रही है. यानी जिसे आज लोग अनोखा आयोजन समझ रहे हैं, उसकी जड़ें पुराने ग्रामीण रीति-रिवाजों से जुड़ी हैं.

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इस परंपरा का जिक्र बिहार के सीवान जिले की लोक संस्कृति और शिल्प पर तैयार एक खास डॉक्यूमेंट में भी मिलता है. नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन (NID) के क्राफ्ट डॉक्यूमेंटेशन प्रोजेक्ट के तहत तैयार 'द स्टोरी ऑफ गोल्डन ग्रास-सिक्की' नाम की रिपोर्ट में वहां के ग्रामीण जीवन, शादी-ब्याह और सामाजिक परंपराओं के बारे में विस्तार से बताया गया है. इस रिपोर्ट में शादी के दौरान घुड़दौड़ का भी जिक्र है. इससे पता चलता है कि बिहार के कुछ ग्रामीण इलाकों में शादी सिर्फ रस्मों तक सीमित नहीं थी, बल्कि इसमें मनोरंजन के लिए भी खास आयोजन किए जाते थे.

शादी में दूल्हे की बारात के साथ होता था घुड़दौड़ का आयोजन

सीवान की ग्रामीण परंपराओं पर आधारित इस डॉक्यूमेंट के मुताबिक, पुराने समय में शादी की तैयारियां दूल्हा और दुल्हन दोनों के परिवार मिलकर करते थे. शादी का खर्च आमतौर पर दुल्हन के माता-पिता उठाते थे और परिवार के दूसरे सदस्य, रिश्तेदार और करीबी लोग भी तैयारियों में हाथ बंटाते थे. जब दूल्हे की बारात दुल्हन के घर पहुंचती थी, तो उसके साथ रिश्तेदार और दोस्त भी होते थे. बारात में बैंड-बाजा बजता था और दूल्हा कभी गाड़ी तो कभी घोड़ी पर सवार होकर पहुंचता था. उसे राजकुमार की तरह सजाया जाता था और उसके गले में नोटों की माला भी पहनाई जाती थी.

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रिपोर्ट में बताया गया है कि शादी में आए मेहमानों के मनोरंजन के लिए घुड़दौड़ भी कराई जाती थी. यानी शादी के दौरान घोड़ों की दौड़ देखना लोगों के लिए मनोरंजन का एक खास हिस्सा हुआ करता था. यह परंपरा बताती है कि ग्रामीण शादियों में मेहमानों के मनोरंजन के लिए भी अलग-अलग इंतजाम किए जाते थे.

दुल्हन के साथ मायके से जाती थीं सिक्की की टोकरियां

बिहार की ग्रामीण शादियों में सिर्फ घुड़दौड़ ही खास नहीं थी, बल्कि शादी से जुड़ी कई ऐसी परंपराएं भी थीं, जिनमें स्थानीय कला और संस्कृति की झलक मिलती थी. इनमें से एक थी सिक्की घास से बनी टोकरियां. सीवान और आसपास के इलाकों में महिलाएं सिक्की घास से खूबसूरत टोकरियां और डिब्बे बनाती थीं. इनका इस्तेमाल शादी में दुल्हन को दिए जाने वाले सामान को रखने के लिए किया जाता था. पुराने समय में ये टोकरियां दहेज का भी अहम हिस्सा हुआ करती थीं. दुल्हन अपने साथ अनाज, मिठाइयां, फल और दूसरी चीजें इन्हीं टोकरियों में रखकर ससुराल ले जाती थी.

रिपोर्ट के मुताबिक, शादी में दुल्हन को आमतौर पर विषम संख्या में सिक्की की टोकरियां दी जाती थीं. इनमें 11 टोकरियां देने की परंपरा भी थी. इन टोकरियों में पांच तरह के फल और मिठाइयां रखी जाती थीं. विदाई के समय दुल्हन लावा भी एक छोटी सिक्की की टोकरी में लेकर जाती थी.

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शादी सिर्फ रस्म नहीं, पूरे गांव का उत्सव होती थी

पहले गांवों में शादी किसी एक परिवार का आयोजन भर नहीं होती थी. इसमें पूरा गांव किसी न किसी रूप में शामिल होता था. रिश्तेदार और पड़ोसी मिलकर तैयारियां करते थे. बारात के स्वागत से लेकर खाने-पीने और मेहमानों के मनोरंजन तक की जिम्मेदारी लोग मिलकर निभाते थे. घुड़दौड़ जैसे आयोजन भी इसी माहौल का हिस्सा थे. लोग एक जगह इकट्ठा होकर घोड़ों की दौड़ देखते थे और इसका आनंद लेते थे. हालांकि, यह परंपरा बिहार के हर गांव या हर शादी में होती थी, ऐसा कहना सही नहीं होगा. उपलब्ध डॉक्यूमेंट में इसका जिक्र सीवान के ग्रामीण सामाजिक जीवन के संदर्भ में किया गया है.

अनंत सिंह की बेटी की शादी में क्यों हुई इसकी चर्चा?

अनंत सिंह की बेटी की शादी में घुड़दौड़ की चर्चा ने एक बार फिर लोगों को बिहार की पुरानी शादी-ब्याह की परंपराओं की याद दिला दी है. आजकल शादियों में डीजे, डांस, लाइटिंग और दूसरी आधुनिक व्यवस्थाएं देखने को मिलती हैं. ऐसे में घुड़दौड़ जैसा पारंपरिक आयोजन लोगों के लिए अलग आकर्षण बन जाता है.

इसलिए अनंत सिंह की बेटी की शादी में हो रही घुड़दौड़ को बिल्कुल नई परंपरा कहना ठीक नहीं होगा. बिहार के कुछ ग्रामीण इलाकों में इसका पुराना इतिहास रहा है. फर्क बस इतना है कि समय के साथ शादी-ब्याह के तौर-तरीके बदल गए और कई पुरानी परंपराएं धीरे-धीरे कम होती चली गईं.

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नोट: यह डॉक्यूमेंट साल 2019 में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन (NID) की ओर से तैयार किया गया था. इसका नाम The Story of Golden Grass – Sikki है. इसमें बिहार के सीवान जिले के ग्रामीण जीवन, संस्कृति और सिक्की शिल्प का डॉक्यूमेंटेशन किया गया है.

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