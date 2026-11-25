पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के छोटे से शहर पांडुआ में पले-बढ़े 23 साल के संदीप डे का कहना है कि अपनी पृष्ठभूमि या जन्मस्थान को कभी यह तय न करने दें कि आप क्या हासिल कर सकते हैं या क्या बना सकते हैं. उनके लिए यह सिर्फ हौसला बढ़ाने वाली बात नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी के सफर से मिली सीख है.

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साधारण आर्थिक और सामाजिक पृष्ठभूमि से आने वाले संदीप को शुरुआती वर्षों में तकनीक और उच्च शिक्षा के बारे में बहुत कम जानकारी थी. उनके सामने करियर का कोई साफ रास्ता भी नहीं था. इसके बावजूद उन्होंने धीरे-धीरे अपनी दिशा तय की और अब क्रेड की कंपनी प्रेफर में डेटा साइंस की इंटर्नशिप हासिल की है, जहां उन्हें हर महीने 1 लाख रुपये का स्टाइपेंड मिलेगा.

संदीप का यह सफर एक ऐसे आवासीय स्कूल से शुरू हुआ, जहां मोबाइल फोन और लैपटॉप रखने की इजाजत नहीं थी. इसके बाद उन्होंने इंटरनेशनल कॉलेजिएट प्रोग्रामिंग कॉन्टेस्ट के रीजनल दौर के लिए क्वालिफाई किया और यह इंटर्नशिप हासिल की. इस सफर में उनकी जिज्ञासा, लगातार मेहनत और करियर से जुड़े कुछ मुश्किल फैसलों की बड़ी भूमिका रही.

संदीप फिलहाल बेंगलुरु के स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी से कंप्यूटर साइंस में स्नातक की पढ़ाई कर रहे हैं. इसके साथ वह बिट्स पिलानी से कंप्यूटर साइंस में बीएससी भी कर रहे हैं. उन्होंने अपना कारोबार शुरू करने की कोशिश की, मशीन लर्निंग से जुड़े प्रोजेक्ट पर काम किया और सिस्टम इंजीनियरिंग में दिलचस्पी विकसित की.

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फिल्मों के जरिए कोडिंग के बारे में जानने से लेकर प्रेफर में इंटर्नशिप हासिल करने तक का उनका सफर लगातार मेहनत, व्यावहारिक पढ़ाई और विषयों को गहराई से समझने की अहमियत को सामने रखता है.

पायलट बनने का सपना देखने से कोडिंग की दुनिया तक का सफर.

पांडुआ में बड़े हुए संदीप के पास करियर की कोई तय योजना नहीं थी. इसकी बड़ी वजह आर्थिक परेशानी और उच्च शिक्षा के बारे में सीमित जानकारी थी. बचपन में उन्हें हवाई जहाज बहुत पसंद थे और वह पायलट बनने का सपना देखते थे.

उनके पिता गोपाल डे एलआईसी के बीमा एजेंट हैं, जबकि मां सोमा डे गृहिणी हैं. संदीप ने हुगली के जवाहर नवोदय विद्यालय से पढ़ाई की. यह एक आवासीय स्कूल था, जहां मोबाइल फोन और लैपटॉप रखने की अनुमति नहीं थी.

प्रोग्रामिंग से उनका पहला परिचय कॉलेज पहुंचने के बाद हुआ. फिल्मों में हैकिंग और कंप्यूटर साइंस को दिखाए जाने के तरीके ने उनके अंदर इसे लेकर जिज्ञासा पैदा की.

संदीप कहते हैं, “मेरी दिलचस्पी जगाने वाला कोई एक खास पल नहीं था. फिल्मों में हैकिंग और कंप्यूटर साइंस को जिस तरह दिखाया जाता था, उसने मुझे आकर्षित किया. जब मैंने यह जानना शुरू किया कि कोई सिस्टम अंदर से कैसे काम करता है, तो शुरुआती जिज्ञासा धीरे-धीरे तकनीक के लिए असली जुनून में बदल गई.”.

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संदीप ने शुरुआत में जादवपुर यूनिवर्सिटी से सूचना प्रौद्योगिकी में बीई की पढ़ाई शुरू की थी. पहले साल के बाद उन्होंने इसे छोड़ दिया और स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी में दाखिला लिया. वह ऐसा पाठ्यक्रम चाहते थे, जिसमें व्यावहारिक पढ़ाई हो और जो उद्योग की जरूरतों के हिसाब से तैयार किया गया हो.

प्रेफर में हर महीने 1 लाख रुपये की इंटर्नशिप कैसे मिली.

संदीप को यह मौका स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी में आयोजित भर्ती अभियान के जरिए मिला. भर्ती प्रक्रिया के तीन दौर थे. इनमें बायोडाटा की जांच, ऑनलाइन परीक्षा और कंपनी के कार्यालय में तकनीकी इंटरव्यू शामिल था.

जीरो एक्स पीपीएल में उनकी पिछली इंटर्नशिप और सिस्टम तथा मशीन लर्निंग से जुड़े प्रोजेक्ट ने शुरुआती जांच पास करने में उनकी मदद की. प्रतियोगी प्रोग्रामिंग के अनुभव से उन्हें ऑनलाइन परीक्षा में फायदा मिला. तकनीकी इंटरव्यू में डेटा साइंस और मशीन लर्निंग की बुनियादी बातों को लेकर उनकी समझ जांची गई.

संदीप बताते हैं, “मेरा मानना है कि दो मुख्य बातों ने मुझे दूसरों से अलग बनाया. पहली, ऐसे काम के साथ मजबूत तकनीकी कौशल जिसे दिखाया जा सके. दूसरी, किसी भी विषय को उसकी बुनियाद से समझने की क्षमता. सिर्फ फॉर्मूले या पहले से बने ढांचे याद करने के बजाय विषयों को छोटे हिस्सों में बांटकर शुरुआत से समझना जरूरी है.”.

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संदीप ने कोई सख्त समय सारणी नहीं बनाई थी. वह पढ़ाई और अभ्यास समेत हर दिन करीब 7 से 8 घंटे कोडिंग और समस्याओं के समाधान पर काम करते थे.

उनकी उपलब्धियों में 2024 और 2026 में आईसीपीसी रीजनल के लिए क्वालिफाई करना शामिल है. उन्होंने 2024 में अमृतापुरी रीजनल केंद्र पर ऑल इंडिया रैंक 188 हासिल की. उन्होंने डब्ल्यूबीजेईई में ऑल इंडिया रैंक 433 और जेईई मेन में ऑल इंडिया रैंक 10,819 हासिल की. सीबीएसई एआईएसएसई में वह सामाजिक विज्ञान विषय में देश के शीर्ष 0.1 प्रतिशत छात्रों में शामिल रहे.

स्केलर में उन्हें योग्यता के आधार पर 50 प्रतिशत छात्रवृत्ति मिली और उन्होंने डीन की सूची में भी जगह बनाई. स्कूल के दिनों में हर महीने 1 लाख रुपये देने वाली इंटर्नशिप के बारे में सोचना भी उनके लिए मुश्किल था, लेकिन लगातार मेहनत के साथ यह लक्ष्य धीरे-धीरे हासिल होने लायक बन गया.

संदीप कहते हैं, “स्कूल के दिनों में ऐसे अवसर की कल्पना करना मुश्किल था. कॉलेज में आने, लगातार मेहनत करने और अपनी प्रगति देखने के बाद मुझे धीरे-धीरे भरोसा होने लगा कि मैं एक अच्छा अवसर हासिल कर सकता हूं.”.

अपना कारोबार शुरू करने के बजाय कोडिंग को क्यों चुना.

संदीप का कॉलेज का सफर सिर्फ पढ़ाई और प्रोग्रामिंग तक सीमित नहीं रहा. उन्होंने अपने दोस्तों के साथ शिक्षा और तकनीक से जुड़ी नई कंपनी डेल्टा एजुकेशन शुरू की. इसके जरिए उन्हें शुरुआती स्तर पर कारोबार खड़ा करने की जानकारी मिली.

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हालांकि, बाद में उनके सामने अपना कारोबार आगे बढ़ाने और तकनीकी कौशल मजबूत करने में से किसी एक को चुनने की स्थिति आई. उन्होंने प्रतियोगी प्रोग्रामिंग और सिस्टम इंजीनियरिंग को चुना, क्योंकि इनमें उनकी ज्यादा दिलचस्पी थी.

संदीप कहते हैं, “मेरे सफर के अहम फैसलों में से एक अपना कारोबार शुरू करने और तकनीक में अपनी दिलचस्पी के बीच सही संतुलन तलाशना था. समय के साथ मुझे एहसास हुआ कि मैं अपनी तकनीकी समझ को गहरा करना और प्रतियोगी प्रोग्रामिंग पर ज्यादा ध्यान देना चाहता हूं.”.

इस अनुभव ने उन छात्रों के लिए उनकी सलाह को भी आकार दिया, जो कई महीनों तक कोडिंग सीखने के बावजूद इंटर्नशिप हासिल नहीं कर पाते. संदीप का मानना है कि कई छात्र यह समझने के बजाय सिर्फ कोडिंग के सवाल पूरे करने पर ध्यान देते हैं कि कोई समाधान क्यों काम करता है या उनके तरीके में कहां गलती हुई.

वह बताते हैं, “सबसे आम गलतियों में से एक है किसी समस्या को उसकी बुनियाद से समझने की कोशिश न करना और अपनी गलतियों से सीखने के लिए समय न देना. सिर्फ समस्या हल कर लेना काफी नहीं है. समस्या हल करने के तरीके को गहराई से समझना मजबूत कौशल विकसित करने के लिए जरूरी है.”.

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डेटा साइंस में करियर बनाने के लिए छात्रों को क्या करना चाहिए.

डेटा साइंस में करियर बनाने की इच्छा रखने वाले छात्रों को संदीप सलाह देते हैं कि वे कॉलेज के पहले साल में अलग-अलग क्षेत्रों को समझें और उसके बाद अपनी विशेषज्ञता चुनें. अपनी दिलचस्पी पहचानने के बाद उन्हें बुनियादी विषयों, खासकर गणित और सांख्यिकी पर पकड़ मजबूत करनी चाहिए. सिर्फ ऑनलाइन पाठ देखकर उन्हें दोहराने के बजाय शुरुआत से अंत तक काम करने वाले व्यावहारिक प्रोजेक्ट बनाने चाहिए.

संदीप कहते हैं, “पहले साल का इस्तेमाल अलग-अलग क्षेत्रों को समझने और यह पहचानने में करें कि आपकी असली दिलचस्पी किसमें है. डेटा साइंस चुनने के बाद विषय की मजबूत समझ विकसित करने पर ध्यान दें. गणित और सांख्यिकी की ठोस नींव बनाएं और खुद को सिर्फ ऑनलाइन पाठ दोहराने तक सीमित रखने के बजाय व्यावहारिक प्रोजेक्ट पर काम करें.”.

वह छात्रों से यह भी कहते हैं कि आत्मविश्वास या मार्गदर्शन की कमी को अपने रास्ते की रुकावट न बनने दें. उनके मुताबिक, विषयों को अच्छी तरह समझने से आत्मविश्वास आता है. जिन छात्रों के पास औपचारिक मार्गदर्शक नहीं हैं, वे सोशल मीडिया के जरिए वरिष्ठ छात्रों और पेशेवरों से सलाह मांग सकते हैं.

संदीप बताते हैं, “विषय की मजबूत समझ से आत्मविश्वास आता है. मेरी सलाह है कि बुनियादी बातों की मजबूत नींव बनाने पर ध्यान दें. अगर आपके पास कोई मार्गदर्शक नहीं है, तो ऐसे लोगों से सक्रिय रूप से संपर्क करें जिनके अनुभव आपसे मिलते-जुलते रहे हों. अगर आप सोच-समझकर सवाल पूछेंगे, तो कई लोग मार्गदर्शन देने के लिए तैयार मिलेंगे.”.

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मेरी इच्छा है कि मेरा सफर समान पृष्ठभूमि वाले किसी व्यक्ति को प्रेरित करे.

संदीप के लिए यह इंटर्नशिप सिर्फ करियर की उपलब्धि नहीं है. यह उनके परिवार के लिए भी अहम पड़ाव है, क्योंकि उनके करीबी रिश्तेदारों में बहुत कम लोगों को ऐसे अवसर मिले हैं.

संदीप कहते हैं, “मेरे माता-पिता बेहद खुश थे. हमारी आर्थिक स्थिति को देखते हुए वे हमेशा चाहते थे कि परिवार में किसी को स्थिर और बेहतर भविष्य वाला करियर मिले. उनके लिए यह सिर्फ मेरी निजी उपलब्धि नहीं, बल्कि पूरे परिवार के लिए एक अहम पड़ाव था.”.

अपने सफर को पीछे मुड़कर देखते हुए संदीप को लगता है कि कोडिंग सीखने की शुरुआत में उन्हें विषयों को जल्दी-जल्दी पूरा करने के बजाय बुनियादी स्तर से समझने पर ध्यान देना चाहिए था.

संदीप करियर में सफलता हासिल करने के साथ आर्थिक रूप से कमजोर पृष्ठभूमि और मजबूत सामाजिक संपर्क न रखने वाले युवाओं को बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित करना चाहते हैं. वह अपनी सीख साझा करने और दूसरों को उनके सफर में मदद देने के लिए किताबें लिखने की भी योजना बना रहे हैं.

तकनीक के क्षेत्र में आने का सपना देखने वाले छोटे शहरों के छात्रों को वह जिज्ञासु बने रहने, सीखी गई बातों पर सवाल करने और सही सवाल पूछने की क्षमता विकसित करने की सलाह देते हैं.

संदीप कहते हैं, “आज की दुनिया में जवाब खोजना आसान हो गया है. हालांकि, सही सवाल पूछने की समझ इससे ज्यादा अहम है. जिज्ञासु बने रहें, सीखी गई हर बात पर सवाल करें और अपनी पृष्ठभूमि या जन्मस्थान को कभी यह तय न करने दें कि आप क्या हासिल कर सकते हैं या क्या बना सकते हैं.”.

निजी लैपटॉप की सुविधा के बिना स्कूल में पढ़ने से लेकर हर महीने 1 लाख रुपये वाली तकनीकी इंटर्नशिप हासिल करने तक, संदीप डे का सफर जिज्ञासा, लगातार मेहनत, व्यावहारिक अनुभव और विषयों को बुनियाद से समझने पर टिका रहा.

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