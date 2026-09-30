Matthew Perry Documentary Trailer: दुनिया को हंसाने वाला खुद था अकेला, Sarcasm King की अनकही कहानी

नेटफ्लिक्स की तीन पार्ट वाली डॉक्यूमेंट्री सीरीज The One About Matthew Perry का ट्रेलर अब रिलीज हो गया है और इसे सिर्फ Friends के चैंडलर बिंग की यादों तक सीमित नहीं रखा गया है. ट्रेलर से साफ है कि सीरीज का असली फोकस मैथ्यू पेरी की शोहरत और उसके पीछे छिपे के अकेलेपन, नशे की लत और उससे बाहर निकलने की लंबी लड़ाई पर है.

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ये सीरीज 27 अक्टूबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी और इसे एमी विनिंग डॉक्यूमेंट्री फिल्ममेकर मैरी रॉबर्टसन ने डायरेक्ट किया है. ट्रेलर की सबसे दिलचस्प बात मैथ्यू की बहन मिया पेरी बॉविक की मौजूदगी है. यह पहली बार है जब वह कैमरे पर अपने भाई के बारे में इतनी खुलकर बात कर रही हैं.

वह बताती हैं कि मैथ्यू ने नशे की लत से बाहर आने की कोशिश में करीब 70 लाख डॉलर खर्च किए यानी वह अपनी बीमारी को लेकर कितना गंभीर था. इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है. मिया खुद साइकोथेरेपिस्ट बनीं और उनके मुताबिक मैथ्यू को समझने और उसकी नशे की लत को समझने की कोशिश ने उनके जीवन और करियर को भी प्रभावित किया.

ट्रेलर में मैथ्यू के बचपन से लेकर हॉलीवुड में पहचान बनाने और फिर फ्रेंड्स के जरिए दुनिया का सबसे मशहूर टीवी स्टार बनने तक का सफर दिखाया गया है. खासतौर पर चैंडलर बिंग बनने की कहानी को जगह दी गई है. फ्रेंड्स के शुरुआती सीजन के लेखक जेफ स्ट्रॉस और उस वक्त एनबीसी इंटरटेनमेंटके अध्यक्ष रहे वॉरेन लिटिलफील्ड जैसे लोग बताते हैं कि मैथ्यू का करियर किस तरह बदला.

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लेकिन डॉक्यूमेंट्री का सबसे भावुक हिस्सा शायद फेम और भीतर के खालीपन का विरोधाभास है. ट्रेलर में मैथ्यू का एक पुराना वीडियो है, जिसमें वह अपने मशहूर होने की इच्छा के बारे में बात करता नजर आता है. वह कहता है कि उसने भगवान से शोहरत मांगी थी, लेकिन बाद में उसे एहसास हुआ कि मशहूर होना उसकी अंदरूनी परेशानियों को खत्म नहीं कर पाया यानी जिस शोहरत के लिए उसने कभी प्रार्थना की थी. वही शोहरत उसके अकेलेपन और संघर्ष को छिपा नहीं सकी. ट्रेलर इसी कॉन्ट्रास्ट को बहुत मजबूती से पकड़ता है.

सीरीज में मैथ्यू के 40 साल से ज्यादा पुराने दोस्तों रोजर कास्टिलो और डेविड प्रेसमैन भी पहली बार कैमरे पर उसके बारे में बात कर रहे हैं. रोजर उसके फ्रेंड्स ऑडिशन तक उसे लेकर गए थे. वहीं डेविड उस दौर के दोस्त हैं जब दोनों लॉस एंजेलिस में एक्टर बनने का सपना देख रहे थे।. इसके अलावा नशे की लत से रिकवरी के दौरान मैथ्यू से मिले कुछ लोग भी शामिल हैं.

इस डॉक्यूमेंट्री ट्रेलर का दूसरा पहलू सामने आता है, जहां मैथ्यू सिर्फ अपने नशे की लत से लड़ने वाला व्यक्ति नहीं था, बल्कि बाद में दूसरों की रिकवरी में मदद करने वाला पैरोकार भी बन गया था. ट्रेलर में परिवार के निजी आर्काइव से पहले कभी न दिखाई गई तस्वीरें और वीडियो भी हैं इसलिए यह केवल इंटरव्यू और पुराने फ्रेंड्स फुटेज वाली डॉक्यूमेंट्री नहीं है, बल्कि मैथ्यू के निजी जीवन को भी करीब से देखने की कोशिश है.

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इस ट्रेलर में एक और महत्वपूर्ण हिस्सा मैथ्यू की मौत के बाद का घटनाक्रम है. डॉक्यूमेंट्री में उस आपराधिक मामले से जुड़े पूर्व अमेरिकी अटॉर्नी ई. मार्टिन एस्ट्राडा भी दिखाई देंगे, जिन्होंने उनकी मौत से जुड़े प्रोसिक्यूशन को लीड किया था. कुल मिलाकर ट्रेलर एक ऐसे मैथ्यू पेरी की तस्वीर बनाता है, जिसे दुनिया चैंडलर की हंसी और वन लाइनर्स से जानती थी, लेकिन जिसके भीतर लंबे समय तक एक गहरा संघर्ष चलता रहा.

मैथ्यू पेरी को Sarcasm King कहे जाने की सबसे बड़ी वजह उनका फ्रेंड्स में निभाया किरदार चैंडलर बिंग था. चैंडलर का ह्यूमर ही लगभग उसकी पहचान बन गया था. वह मुश्किल, ऑकवर्ड या भावुक परिस्थितियों में भी तंज, व्यंग्य और डेडपैन न लाइनर बोलकर माहौल बदल देता था. खास बात मैथ्यू पेरी की कॉमिक टाइमिंग, आवाज का उतार-चढ़ाव और चेहरे के एक्सप्रेशन थे, जो साधारण लाइन को भी मजेदार बना देते थे.

चैंडलर का sarcasm सिर्फ मजाक नहीं था, बल्कि उसके किरदार का डिफेंस मेकेनिज्म भी था. वह असहजता, रिश्तों की उलझन, इनसिक्योरिटी और दर्द को अक्सर मजाक के पीछे छिपाता था. यही वजह है कि उसके sarcasm में कॉमेडी के साथ कैरेक्ट की गहराई भी दिखाई देती थी.

सीरीज का सवाल यही लगता है कि जिस आदमी ने पूरी दुनिया को हंसाया, वह खुद अपनी जिंदगी में इतना अकेला क्यों था? और क्या शोहरत और पैसा उस खालीपन को भर पाए? ये डॉक्यूमेंट्री 27 अक्टूबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी.

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