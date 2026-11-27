उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर जिले में मामूली विवाद में चाकूबाजी की खौफनाक वारदात सामने आई है. रुद्रपुर के रेशमबाड़ी इलाके में कुछ युवकों के हंगामे का विरोध करना एक सिक्योरिटी गार्ड को भारी पड़ गया. भांजे को युवकों के चंगुल से बचाने पहुंचे 50 साल के लीलाधर पर आरोपियों ने चाकू से ताबड़तोड़ वार कर दिए. हमले में लीलाधर की जान चली गई, जबकि तीन अन्य लोग घायल हो गए. वारदात के बाद इलाके में तनाव का माहौल है और परिवार में मातम पसरा है.

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पूरा मामला रुद्रपुर के रेशमबाड़ी इलाके का है. जानकारी के मुताबिक, लीलाधर एक निजी कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते थे. देर शाम ड्यूटी खत्म कर वह घर लौट रहे थे. इसी दौरान घर के पास कुछ युवक शराब के नशे में हंगामा कर रहे थे। युवकों की हरकतों का विरोध लीलाधर के भांजे राहुल ने किया तो आरोपियों ने उसके साथ मारपीट शुरू कर दी.

भांजे को पिटता देख लीलाधर खुद को रोक नहीं पाए और उसे बचाने के लिए बीच में पहुंच गए. उन्होंने युवकों को समझाने की कोशिश की, लेकिन बात संभलने के बजाय और बिगड़ गई. आरोप है कि गुस्साए युवकों ने चाकू निकाल लिए और लीलाधर पर हमला कर दिया. हमलावरों ने राहुल के अलावा रामअवतार और अनुज को भी चाकू मारकर घायल कर दिया.

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अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने मृत घोषित किया

अचानक हुए चाकू के हमले से इलाके में अफरा-तफरी मच गई. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची. चारों घायलों को आनन-फानन में जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने लीलाधर को मृत घोषित कर दिया. बाकी तीन घायलों का इलाज चल रहा है.

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घटना की जानकारी मिलते ही एसपी सिटी प्रमोद कुमार भी जिला अस्पताल पहुंचे. उन्होंने घायलों से बातचीत कर पूरे मामले की जानकारी ली. पुलिस के मुताबिक, विवाद स्थानीय और बाहर से आए युवकों के बीच हुआ था. आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें लगाई गई हैं.

फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है. शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है. जिस विवाद को कुछ देर की कहासुनी समझकर नजरअंदाज किया जा सकता था, उसने एक परिवार से उसका सहारा छीन लिया.

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