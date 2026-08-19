चमोली में खूंखार कुत्तों का खौफ, 10 स्कूल 4 दिन के लिए बंद, अब ऑनलाइन होगी पढ़ाई

उत्तराखंड के चमोली जिले के नारायणबगड़ क्षेत्र में हिंसक कुत्तों के बढ़ते आतंक के चलते छात्र-छात्राओं की सुरक्षा को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है. क्षेत्र में लगातार बढ़ रही कुत्तों की समस्या को देखते हुए नारायणबगड़ के 10 विद्यालयों को चार दिनों के लिए बंद कर दिया गया है. मुख्य शिक्षा अधिकारी चमोली आकाश सरस्वत ने इस संबंध में आदेश जारी किया है. आदेश के अनुसार 20 अगस्त 2026 से 23 अगस्त 2026 तक नारायणबगड़ क्षेत्र के 10 विद्यालयों में अवकाश घोषित किया गया है.

और पढ़ें

यह फैसला छात्र-छात्राओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है. आवारा और हिंसक कुत्तों के लगातार बढ़ते आतंक के कारण बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंता बनी हुई थी. इसी को देखते हुए विद्यालयों में चार दिन तक नियमित कक्षाएं नहीं चलाई जाएंगी. जारी आदेश के मुताबिक नारायणबगड़ क्षेत्र के 10 विद्यालयों में 20 अगस्त से 23 अगस्त तक अवकाश रहेगा. यानी इन विद्यालयों में चार दिनों तक बच्चों को स्कूल नहीं जाना होगा.

20 से 23 अगस्त तक स्कूल रहेंगे बंद

छात्र-छात्राओं की पढ़ाई प्रभावित न हो, इसके लिए इस अवधि में ऑनलाइन पढ़ाई कराई जाएगी. इस तरह बच्चों की सुरक्षा के साथ उनकी पढ़ाई भी जारी रखने की व्यवस्था की गई है. मुख्य शिक्षा अधिकारी चमोली आकाश सरस्वत की ओर से जारी आदेश में इस फैसले का आधार जिलाधिकारी चमोली के निर्देश और क्षेत्र पंचायत प्रमुख नारायणबगड़ की ओर से भेजा गया पत्र बताया गया है.

Advertisement

नारायणबगड़ क्षेत्र में कुत्तों के आतंक को देखते हुए क्षेत्र पंचायत प्रमुख की तरफ से इस संबंध में पत्र भेजा गया था. इसके बाद जिलाधिकारी चमोली के निर्देश के क्रम में मुख्य शिक्षा अधिकारी ने विद्यालयों को बंद करने का आदेश जारी किया. फैसले का मुख्य उद्देश्य स्कूल आने-जाने वाले छात्र-छात्राओं को आवारा और हिंसक कुत्तों से संभावित खतरे से बचाना है. चार दिनों तक स्कूल बंद रहने के दौरान बच्चों की पढ़ाई ऑनलाइन जारी रहेगी.

जिलाधिकारी के निर्देश पर लिया गया फैसला

यह आदेश नारायणबगड़ क्षेत्र के 10 स्कूलों पर लागू होगा. 20 अगस्त से 23 अगस्त तक इन स्कूलों में अवकाश रहेगा. इस दौरान विद्यार्थियों को विद्यालय नहीं बुलाया जाएगा. ऑनलाइन पढ़ाई के जरिए बच्चों की शिक्षा जारी रखने की व्यवस्था की गई है. इससे स्कूल बंद रहने के बावजूद विद्यार्थियों की पढ़ाई पूरी तरह नहीं रुकेगी.

नारायणबगड़ क्षेत्र में कुत्तों के आतंक के चलते स्कूलों को बंद करने का यह फैसला सीधे तौर पर छात्र-छात्राओं की सुरक्षा से जुड़ा है. प्रशासन और शिक्षा विभाग की ओर से जारी आदेश के बाद अब 10 विद्यालयों के विद्यार्थी चार दिनों तक ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाई करेंगे.

10 विद्यालयों में लागू होगा आदेश

फिलहाल 20 अगस्त से 23 अगस्त 2026 तक विद्यालयों में अवकाश घोषित किया गया है. मुख्य शिक्षा अधिकारी चमोली आकाश सरस्वत ने आदेश जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि इस अवधि में पढ़ाई ऑनलाइन होगी.

Advertisement

यह निर्णय जिलाधिकारी चमोली के निर्देश और क्षेत्र पंचायत प्रमुख नारायणबगड़ के पत्र के क्रम में लिया गया है. नारायणबगड़ क्षेत्र में आवारा और हिंसक कुत्तों के बढ़ते आतंक को देखते हुए छात्र-छात्राओं की सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई है.



---- समाप्त ----