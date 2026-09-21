scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

दूषित पानी से बीमार पड़े लोग, 2 मौत के बाद छह इंजीनियर निलंबित, CM धामी ने तय की जिम्मेदारी

नैनीताल के ज्योलीकोट क्षेत्र में दूषित पेयजल आपूर्ति से लोगों के बीमार पड़ने और दो लोगों की मौत के बाद छह इंजीनियरों को निलंबित किया गया है. जिला प्रशासन की रिपोर्ट पर मुख्यमंत्री पुष्कर धामी के आदेश से कार्रवाई हुई. जल संस्थान और पेयजल निगम के अधिकारियों पर पदकीय दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही बरतने का आरोप है.

Advertisement
X
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी. (Photo: Ankit Sharma/ITG)
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी. (Photo: Ankit Sharma/ITG)

नैनीताल जिले के ज्योलीकोट क्षेत्र में दूषित पेयजल आपूर्ति का मामला सामने आने के बाद उत्तराखंड सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है. दूषित पानी की वजह से लोगों के बीमार पड़ने और दो लोगों की मौत के बाद छह इंजीनियरों को निलंबित कर दिया गया है. जिला प्रशासन की रिपोर्ट के आधार पर मुख्यमंत्री पुष्कर धामी के आदेश के बाद यह कार्रवाई की गई है. निलंबित किए गए अधिकारियों में उत्तराखंड जल संस्थान और पेयजल निगम के अधिकारी शामिल हैं. इन अधिकारियों पर अपने पदकीय दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही बरतने के आरोप हैं. प्रशासन की रिपोर्ट सामने आने के बाद संबंधित विभागों ने निलंबन की कार्रवाई की.

पेयजल निगम के छह अधिकारी निलंबित

निलंबित अधिकारियों में जल संस्थान हल्द्वानी के प्रभारी अधीक्षण अभियंता को भी शामिल किया गया है. इसके अलावा नैनीताल जल संस्थान के सहायक अभियंता और अपर सहायक अभियंता पर भी कार्रवाई हुई है. पेयजल निगम भीमताल के अधिशासी अभियंता, प्रभारी सहायक अभियंता और कनिष्ठ अभियंता को भी निलंबित किया गया है. इस तरह दूषित पेयजल आपूर्ति के मामले में कुल छह इंजीनियरों के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की गई है.

सम्बंधित ख़बरें

नैनीताल के ऐतिहासिक मां नयना देवी मंदिर में कुमाऊं की कुलदेवी मां नंदा-सुनंदा की प्रतिमाओं की विधि-विधान और पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ प्राण प्रतिष्ठा की गई (Photo: ITG)
'मायके लौट आईं मां नंदा-सुनंदा' नैनीताल में गूंजा जयकारा, 3 बजे से लगी कतार
Neem Karoli Baba
नीम करोली बाबा को क्यों कहा जाने लगा था हनुमान जी का अंश?
Baba Neem Karoli
नीम करोली बाबा की हनुमान भक्ति का रहस्य आखिर क्या था?
haldwani banbhoolpura railway
बनभूलपुरा रेलवे अतिक्रमण मामले में SC की सुनवाई आज, भारी पुलिस बल तैनात
नैनीताल के पास कई गांवों में डायरिया का प्रकोप फैला है (Photo: ITG)
इन गांवों में ‘पानी’ से डर रहे लोग, 100 से ज्यादा बीमार, 2 मौतों से हड़कंप

प्रशासन की रिपोर्ट के बाद नैनीताल जल संस्थान के अधिशासी अभियंता को भी भविष्य में लापरवाही पाए जाने पर कठोर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है. यानी संबंधित अधिकारियों को अपने दायित्वों के निर्वहन में किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरतने को लेकर स्पष्ट संदेश दिया गया है. मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से कहा गया है कि पेयजल से जुड़ी समस्या में लापरवाही को गंभीरता से लिया गया है. जन स्वास्थ्य से जुड़े मामलों में जिम्मेदारी तय की जाएगी.

Advertisement

लापरवाही पर आगे भी सख्त कार्रवाई की चेतावनी

मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने कहा है कि जनता के स्वास्थ्य और हितों से जुड़े मामलों में किसी तरह की लापरवाही को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा. जनता के हितों की अनदेखी करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. ज्योलीकोट क्षेत्र में दूषित पेयजल आपूर्ति के बाद लोगों के बीमार पड़ने और दो मौतों के मामले में हुई यह कार्रवाई जिला प्रशासन की रिपोर्ट के बाद की गई है. सरकार की ओर से संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करते हुए छह इंजीनियरों को निलंबित किया गया है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    Vastu Tips For Painting: घर में पेंटिंग लगाते वक्त न करें ये 4 गलतियां, बंद हो जाएंगे तरक्की के रास्ते |
    अल्लू अर्जुन की फिल्म राका ने रचा इतिहास, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज नाम, आखिर क्यों मिला ये खिताब? |
    भारत-जापान मुकाबले में वैभव सूर्यवंशी पर नजरें, ऐसी हो सकती है टीम इंडिया की प्लेइंग-11 |
    वडनगर से वाराणसी की यात्रा पर 1500 बाइक सवार, अनिल बलूनी बोले- 193 जिलों का करेंगे दौरा |
    Homemade Cheese: बाजार की महंगी चीज को कहें बाय, घर में रखे दूध और नींबू से बनाएं शुद्ध और टेस्टी चीज, सस्ते में बनकर होगी तैयार |
    हामिद अंसारी के बयान पर भड़की बीजेपी, योगी और ओवैसी आमने-सामने |
    पंडाल में गणेश प्रतिमा के पास लगाया Porn वेबसाइट का स्कैनर, तीन युवकों पर केस |
    घर में सो रहा था पूरा परिवार, डेढ़ घंटे तक तीन मंजिल खंगालता रहा चोर, नकदी-जेवरात लेकर फरार, CCTV में कैद |
    सैमसंग का AI फ्रिज और AC, खाना नहीं होगा खराब, ऐप सपोर्ट भी |
    दिल्ली में 7 साल की बच्ची से रेप, हिरासत में आरोपी, चौकी पर लोगों का हंगामा
    Advertisement