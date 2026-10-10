scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

चिकन खाने के बाद 28 छात्राएं बीमार, आधी रात से बिगड़ने लगी थी तबीयत... कॉलेज ने क्या बताया?

तेलंगाना के पॉलिटेक्निक कॉलेज के हॉस्टल में करीब 28 छात्राओं की तबीयत बिगड़ गई. छात्राओं ने बुखार, सिरदर्द और उल्टी जैसी शिकायतें कीं. कुछ का कहना है कि रात के खाने में चिकन खाने के बाद आधी रात से उनकी तबीयत खराब होने लगी. हालांकि, अभी तक बीमारी की असली वजह साफ नहीं है.

Advertisement
X
बीमार छात्राओं को अस्पताल में कराया गया भर्ती. (Photo: Screengrab)
बीमार छात्राओं को अस्पताल में कराया गया भर्ती. (Photo: Screengrab)

तेलंगाना के एक महिला पॉलिटेक्निक हॉस्टल में करीब 28 छात्राओं की तबीयत बिगड़ गई. किसी को बुखार आया, किसी ने सिरदर्द की शिकायत की, तो कुछ को उल्टी और बेचैनी महसूस हुई. छात्राओं को शक है कि रात के खाने में चिकन खाने के बाद उनकी तबीयत बिगड़ी. लेकिन कॉलेज प्रशासन का कहना है कि मामला वायरल बुखार का भी हो सकता है. यानी छात्राएं खाने पर सवाल उठा रही हैं, जबकि बीमारी की असली वजह अभी साफ नहीं है.

मामला तेलंगाना के परवथागिरी स्थित गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक फॉर विमेन के हॉस्टल का है. कुछ छात्राओं को आधी रात के आसपास बुखार और सिरदर्द महसूस होने लगा. देखते ही देखते करीब 28 छात्राओं के बीमार होने की बात सामने आई. हॉस्टल वार्डन के मुताबिक, उन्हें छात्राओं की तबीयत खराब होने की सूचना मिली. वह सुबह करीब 4 बजे हॉस्टल पहुंचीं. वार्डन ने बताया कि बुखार और सिरदर्द की शिकायत करने वाली करीब 15 छात्राओं को पैरासिटामोल दी गई.

telangana womens polytechnic hostel 28 students fall ill food poisoning suspected

सम्बंधित ख़बरें

पुलिस हिरासत में युवक की मौत. (Photo: ITG)
थाने में जमीन पर गिरा युवक, अस्पताल में मौत, परिजनों ने लगाए आरोप
Himachal Pradesh Kullu
मिड-डे मील में खीर खाते ही बिगड़ी तबीयत... कुल्लू में 40 बच्चे अस्पताल में भर्ती
Worms Found in Laddoos
लड्डू तोड़ते ही निकले कीड़े... 15 अगस्त पर बच्चों की जान से खिलवाड़
होटल पर जांच शुरू.(Photo: Vickey Joshi/ITG)
चिकन रोल खाने के बाद परिवार के 4 लोगों की बिगड़ी तबीयत, किशोर की मौत
ktr slams rahul gandhi saving vote chor
'राहुल गांधी वोट चोर को बचा रहे', KTR का कांग्रेस पर निशाना

एक छात्रा ने बताया कि रात के खाने में चिकन खाने के बाद उसे आधी रात के करीब बुखार और सिरदर्द महसूस हुआ. रात में उसने कोई दवा नहीं ली. अगली सुबह हॉस्टल स्टाफ ने उसे दवा दी. कॉलेज के प्रिंसिपल रमेश ने बताया कि छात्राओं और उनके अभिभावकों के फोन आए थे. कुछ छात्राएं बुखार होने की बात कहकर घर जाना चाहती थीं. प्रिंसिपल के मुताबिक, हॉस्टल वार्डन को जानकारी देने के बाद उन्हें घर जाने की अनुमति दी गई.

Advertisement

यह भी पढ़ें: लड्डू तोड़ते ही निकले कीड़े... इंदौर के स्कूल में 15 अगस्त पर बच्चों की जान से खिलवाड़, 2 की बिगड़ी तबीयत

छात्राओं की तबीयत बिगड़ने के बाद खाने के साथ पीने के पानी को लेकर भी सवाल उठे. प्रिंसिपल रमेश ने कहा कि कॉलेज और हॉस्टल के पानी की TDS मीटर से शुरुआती जांच की गई थी. उनके मुताबिक, मीटर की रीडिंग सामान्य थी. उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें जानकारी मिली थी कि छात्राओं को वायरल बुखार हुआ है.

हॉस्टल वार्डन ने भी कहा कि सभी छात्राओं ने चिकन खाया था. हालांकि, उनके मुताबिक, कुछ छात्राओं को उल्टी पाचन संबंधी परेशानी के कारण हो सकती है, जबकि कुछ को वायरल बुखार हो सकता है.

telangana womens polytechnic hostel 28 students fall ill food poisoning suspected

डॉक्टर ने क्या बताया?

डॉ. सुनील कुमार ने बताया कि एक दिन पहले BC वेलफेयर हॉस्टल में मेडिकल कैंप लगाया गया था. इसमें करीब 250 से 270 छात्राओं की जांच की गई. छात्राओं को पर्सनल हाइजीन, एलर्जी और दूसरी समस्याओं को लेकर सलाह दी गई थी. कुछ को दवाएं भी दी गई थीं.

डॉक्टर के मुताबिक, बाद में कुछ छात्राओं को बुखार हुआ. उन्होंने इसकी संभावित वजह वायरल इन्फेक्शन और तेज गर्मी को बताया. करीब 10 से 15 छात्राओं के मलेरिया, टाइफाइड और डेंगू के टेस्ट के साथ हीमोग्लोबिन की जांच भी की जा रही थी. डॉक्टर ने कहा कि कुछ का रिजल्ट नेगेटिव आया है.

Advertisement

तो क्या खाने से ही तबीयत बिगड़ी?

फिलहाल इसका जवाब किसी के पास पक्का नहीं है. छात्राओं को शक है कि चिकन खाने के बाद उनकी तबीयत खराब हुई. कॉलेज प्रशासन और डॉक्टर ने वायरल फीवर सहित दूसरी संभावनाओं का जिक्र किया है. अभी फूड पॉइजनिंग की पुष्टि नहीं हुई है. अब जांच के नतीजे अहम होंगे. जरूरत पड़ने पर खाने और पानी की जांच से भी स्थिति साफ हो सकती है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    चिकन खाने के बाद 28 छात्राएं बीमार, आधी रात से बिगड़ने लगी थी तबीयत... कॉलेज ने क्या बताया? |
    नोबेल शांति पुरस्कार नहीं मिलने पर भड़के डोनाल्ड ट्रंप, नॉर्वे को चेताया- तुम्हारा यह फैसला नहीं भूलेंगे |
    'भारत कोई कॉलोनी नहीं', एलन मस्क पर बरसे कमल हासन, कंगना रनौत ने किया सपोर्ट |
    ऑलराउंडर फोन, 200MP कैमरा और लाजवाब साउंड, भारत में पेश हुआ Motorola Signature 27 |
    मरीज के अटेंडर ने दीवार पर किया पेशाब, गुस्साए लोगों ने अस्पताल में घुसकर डॉक्टर-स्टाफ को पीटा |
    खेत में नंगे पैर बोते हैं धान, फिर सूट-बूट में बन जाते हैं मॉडल, किसान का स्वैग वायरल, 1 करोड़ से ज्यादा व्यूज |
    प्रेमानंद महाराज ने साधकों के लिए बताए 20 जरूरी सूत्र |
    ट्रंप ने मिडटर्म चुनाव से पहले खेला बड़ा दांव, ट्रुथ सोशल से व्हाइट हाउस तक पहुंचीं केटी जकारिया |
    10 अक्टूबर को लोकतंत्र की किलेबंदी |
    डोर-टू-डोर बैंकिंग की सुविधा... बदली यूपी के इस गांव की सूरत, 'BC सखी' योजना से आत्मनिर्भर बनीं महिलाएं
    Advertisement