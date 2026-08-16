लड्डू तोड़ते ही निकले कीड़े... इंदौर के स्कूल में 15 अगस्त पर बच्चों की जान से खिलवाड़, 2 की बिगड़ी तबीयत

MP News: इंदौर के ग्रामीण क्षेत्र में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर बच्चों को वितरित किए गए लड्डुओं में कीड़े मिलने का मामला सामने आया है. लड्डू खाने से दो बच्चों की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद हड़कंप मच गया. सूचना मिलते ही खाद्य विभाग और खुड़ैल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और लड्डू जब्त कर संबंधित दुकान को सील कर दिया. घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

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दरअसल, यह मामला इंदौर जिले की धमनोई पंचायत के सोनगुराड़िया गांव स्थित माध्यमिक विद्यालय का है, जहां स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम के दौरान बच्चों को लड्डू वितरित किए गए थे.

इसी दौरान 8 वर्षीय एक बच्ची ने लड्डू में कीड़े होने की शिकायत की.इसके बाद लड्डुओं की जांच की गई तो उनमें कीड़े मिलने की बात सामने आई. आनन फानन में ग्रामीणों ने तुरंत लड्डुओं का वितरण रुकवा दिया.

इस बीच लड्डू खाने से दो बच्चों की तबीयत खराब हो गई, जिसके बाद जिला प्रशासन को सूचना दी गई. देखें VIDEO:-

मौके पर पहुंची खाद्य विभाग की टीम और खुड़ैल थाना पुलिस ने लड्डुओं के नमूने जब्त कर जांच शुरू कर दी. वहीं, संबंधित दुकान को सील कर दिया. प्रशासन ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है.

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