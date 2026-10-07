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'डांडिया-गरबा में मुस्लिम बाउंसरों को काम नहीं...', ओवैसी-राजा सिंह आमने-सामने

तेलंगाना में डांडिया आयोजनों में मुस्लिम बाउंसरों को काम नहीं दिए जाने के आरोपों पर AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने चिंता जताई और पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग की है.

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तेलंगाना में डांडिया आयोजन में मुस्लिम बाउंसर्स को लेकर विवाद शुरू हो गयाहै
तेलंगाना में डांडिया आयोजन में मुस्लिम बाउंसर्स को लेकर विवाद शुरू हो गयाहै

तेलंगाना में डांडिया आयोजनों में मुस्लिम बाउंसरों को काम नहीं दिए जाने के आरोपों को लेकर मंगलवार को राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया. AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने इस पर चिंता जताते हुए पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग की. वहीं, बीजेपी से निलंबित विधायक राजा सिंह ने ओवैसी के रुख पर सवाल उठाया और डांडिया आयोजकों के फैसले का समर्थन किया.

ओवैसी ने कहा कि मुस्लिम बाउंसरों और अन्य कर्मचारियों ने शिकायत की है कि कुछ कार्यक्रम ऑर्गनाइजर उनका बहिष्कार कर रहे हैं. उन्होंने तेलंगाना के लोगों से धर्म से ऊपर उठकर इसके खिलाफ एकजुट होने की अपील की.

ओवैसी ने X पोस्ट पर उठाए सवाल

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ओवैसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि तेलंगाना के लोगों को सभी धर्मों से ऊपर उठकर इस 'बुराई' के खिलाफ एकजुट होना चाहिए. उन्होंने कहा कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो राज्य की प्रगति और विकास भी इसका शिकार हो सकता है. ओवैसी ने पुलिस से भी मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की. उन्होंने कहा, 'अगर पुलिस सख्त कार्रवाई करे तो इस जहर पर अंकुश लगाया जा सकता है.' ओवैसी की यह प्रतिक्रिया उन मीडिया रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया पोस्ट के बाद सामने आई, जिनमें दावा किया गया था कि डांडिया के कुछ आयोजकों ने मुस्लिम बाउंसरों को काम पर रखने से इनकार कर दिया है.

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दूसरी ओर, गोशामहल से विधायक राजा सिंह ने मुस्लिम बाउंसरों के समर्थन को लेकर ओवैसी पर निशाना साधा. उन्होंने सवाल किया कि हिंदू त्योहारों के दौरान हिंदू या मुस्लिम बाउंसरों को काम पर रखा जाए, यह तय करने वाले ओवैसी कौन हैं? राजा सिंह ने एक वीडियो जारी कर दावा किया कि मुस्लिम त्योहारों के दौरान हिंदुओं को न तो प्रवेश दिया जाता है और न ही उन्हें काम दिया जाता है.

यह भी पढ़ें- पैकेज के हिसाब के किराए पर मिल रहे गरबा पार्टनर, मुंबई से अहमदाबाद तक साइबर पुलिस अलर्ट

क्या लग रहे है आरोप?

उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि पिछले कई वर्षों में डांडिया कार्यक्रमों के दौरान मुस्लिम बाउंसरों के सहयोग से हिंदू लड़कियों को निशाना बनाने वाले कथित 'लव जिहाद' के मामलों में बढ़ोतरी हुई है. हालांकि, दिए गए इनपुट में इस दावे के समर्थन में कोई आंकड़ा या स्वतंत्र प्रमाण नहीं दिया गया है. राजा सिंह ने डांडिया कार्यक्रमों में हिंदू बाउंसरों को तैनात करने के आयोजकों के फैसले की सराहना की. साथ ही उन्होंने धमकी दी कि अगर डांडिया कार्यक्रमों में गैर-हिंदू बाउंसरों को तैनात किया गया तो ऐसे आयोजनों को रोका जाएगा.

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