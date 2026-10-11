इंस्टाग्राम रील्स पर देखी खूबसूरत जगह बनी मौत की वजह, तेलंगाना में पानी से भरी खदान में डूबा छात्र

तेलंगाना में इंस्टाग्राम रील्स देखकर एक खूबसूरत जगह पर फोटो खिंचवाने पहुंचे बीटेक के छात्र की डूबने से मौत हो गई. छात्र की उम्र सिर्फ 18 साल थी. वह अपने कॉलेज के दूसरे छात्रों के साथ घूमने गया था. इस दौरान वह पानी से भरी खदान में डूब गया. काफी मशक्कत के बाद बचाव दल ने उसका शव बाहर निकाला.

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मृतक की पहचान पवन साई के रूप में हुई है. वह गीतांजलि इंजीनियरिंग कॉलेज में बीटेक फर्स्ट ईयर का छात्र था. घटना शुक्रवार को तेलंगाना के मेडचल-मलकाजगिरी जिले में हुई. पवन का शव शुक्रवार रात को बरामद किया गया.

इंस्टाग्राम रील्स देखकर पहुंचे थे 12 छात्र

अधिकारियों ने बताया कि कॉलेज के 12 छात्र घूमने के लिए खदान के पास पहुंचे थे. इनमें तीन लड़कियां भी शामिल थीं. छात्रों ने इंस्टाग्राम पर इस जगह की रील्स देखी थीं. इन वीडियो में यह जगह फोटो खिंचवाने के लिए खूबसूरत दिखाई गई थी. इसी वजह से छात्र यहां पहुंचे थे.

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घूमने के दौरान दो छात्र पानी में उतर गए. दोनों एक चट्टान पर बैठकर फोटो खिंचवाने लगे. कुछ देर बाद उनमें से एक छात्र दूसरी चट्टान की तरफ जाने लगा. उसने कहा कि वह वहां तक जाकर वापस आ जाएगा.

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तैरकर लौटने की कोशिश में डूबा छात्र

अधिकारियों ने बताया कि पवन को तैरना नहीं आता था. वह वापस लौटने के लिए पानी में तैरने की कोशिश करने लगा. इसी दौरान वह डूब गया. घटना की जानकारी शुक्रवार शाम को अधिकारियों को मिली. इसके बाद बचाव दल को सूचना दी गई. हैदराबाद डिजास्टर रिस्पॉन्स एंड एसेट प्रोटेक्शन एजेंसी (HYDRAA) की डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स (DRF) की दो टीमें मौके पर पहुंचीं. उन्होंने छात्र की तलाश शुरू की. उस समय अंधेरा होने लगा था, जिससे बचाव अभियान में परेशानी आई.

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खदान की चट्टानें काफी खड़ी थीं. इस वजह से वहां पहुंचना आसान नहीं था. बचाव दल ने नाव की मदद से पानी में तलाश शुरू की. बचाव प्रभारी पी स्वामी के नेतृत्व में टीम ने करीब 10 मिनट में पवन का शव बाहर निकाल लिया. इसके बाद जवाहर नगर पुलिस ने शव को अपने कब्जे में ले लिया. पुलिस ने मामला दर्ज किया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.



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