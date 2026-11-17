पूर्वी दिल्ली के शाहदरा में मंगलवार सुबह बड़ा हादसा हो गया. यहां कस्तूरबा नगर इलाके में एक मकान की छत गिर गई. हादसे के बाद मलबे के नीचे करीब 6 लोगों के दब गए जिनमें दो की मौत हो गई. मृतकों की पहचान पिंटू (35) और एक 3 साल के मासूम बच्चे की मौत हो गई है.

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दिल्ली फायर सर्विस (दमकल विभाग) के मुताबिक, सुबह 10 बजकर 13 मिनट पर मकान गिरने की सूचना मिली थी. हादसे की सूचना मिलते ही दिल्ली फायर सर्विस और दूसरे बचाव दल की टीमें तुरंत घटनास्थल पर पहुंच गई हैं.

राहत और बचाव दल ने आसपास के लोगों की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद मलबे में फंसे सभी 6 लोगों को बाहर निकाला. सभी घायलों को तुरंत इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया. इलाज के दौरान दो की मौत हो गई.

50-60 साल पुराना जर्जर मकान और रेलवे की जमीन

ये मकान ग्राउंड प्लस वन मंजिला था और काफी पुराना हो चुका था. स्थानीय लोगों के मुताबिक, ये हादसा जिस जगह हुआ है, वहां से लेकर आखिर तक पूरी जमीन रेलवे की संपत्ति है. करीब 50 से 60 साल से लोगों ने इस जमीन पर अतिक्रमण (एन्क्रोचमेंट) कर रखा है। यह मकान भी 50 से 60 साल पुराना था और बेहद जर्जर हालत में पहुंच चुका था.

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मृतक पिंटू के बारे में स्थानीय लोगों ने बताया कि वो यहीं रहते थे और साथ में गच्चे (मिठाई/गजक) बनाने का काम करते थे. पास से ही रेलवे लाइन गुजरती है, जिसके कारण मकानों में वाइब्रेशन भी होता रहता है.

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चेतावनी के बाद भी नहीं खाली किया था घर

मृतक के जीजा ने मौके पर मौजूद लोगों को बताया कि वो पिछले 10 साल से परिवार को ये जर्जर मकान खाली करने के लिए कह रहे थे, लेकिन उन्होंने घर खाली नहीं किया. वहीं, इलाके के लोगों का कहना है कि आसपास बने लगभग सभी मकान 40 से 50 साल पुराने हैं. किसी के घर का लेंटर भी ठीक से नहीं डला है और ज्यादातर मकान बेहद जर्जर हालत में हैं, जिससे यहां हमेशा बड़े हादसे का खतरा बना रहता है.

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