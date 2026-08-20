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'पत्नी को मार डाला, अब खुद को मारूंगा...' लखनऊ हत्याकांड से पहले दिव्या के पति मानस का व्हाट्सएप स्टेटस आया सामने

Lucknow Murder: लखनऊ के गोमतीनगर में ICICI बैंक की रिलेशनशिप मैनेजर दिव्या मिश्रा की उनके पति मानस ने बैंक के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी. इसके बाद आरोपी ने अपनी बहन को गोली मारकर खुद भी खुदकुशी कर ली. आरोपी ने व्हाट्सएप स्टेटस डालकर जुर्म को अंजाम दिया.

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लखनऊ में डबल मर्डर के बाद सुसाइड (Photo- ITG)
लखनऊ में डबल मर्डर के बाद सुसाइड (Photo- ITG)

लखनऊ के गोमतीनगर में गुरुवार को ICICI बैंक की रिलेशनशिप मैनेजर दिव्या मिश्रा की बैंक के ठीक बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई. टेम्पो से पहुंचे उनके पति मानस उर्फ मानव वाजपेयी ने पारिवारिक विवाद के चलते बात करने के दौरान पिस्टल से दो गोलियां चलाईं. गंभीर हालत में लोहिया संस्थान ले जाने पर डॉक्टरों ने दिव्या को मृत घोषित कर दिया. वारदात के बाद आरोपी ने अपनी बहन की भी हत्या कर दी और खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली. 'कातिल' ने अपने व्हाट्सएप पर एक स्टेटस भी लगाया है. फिलहाल, पुलिस ने आरोपी के घर से तीन हथियार बरामद किए हैं.

व्हाट्सएप स्टेटस डालकर दिया जुर्म को अंजाम

मृतका दिव्या आलमबाग सिंगारनगर निवासी थी. गोमतीनगर में वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मानस ने अपने मोबाइल फोन पर एक व्हाट्सएप स्टेटस लगाया, जिससे दोहरे हत्याकांड और खुदकुशी की वजह का पता चला. उसने स्टेटस में लिखा, "आज मैंने अपनी पत्नी को मार डाला क्योंकि उसने मुझे धोखा दिया था... अब मुझे खुद को और अपनी बहन को भी मारना है. उसकी बहन प्रज्ञा और भरत को सब कुछ पता है." इस व्हाट्सएप स्टेटस में उसने पत्नी पर धोखेबाजी का आरोप लगाते हुए खुद और अपनी बहन की जान लेने की बात कबूली थी.

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पारिवारिक विवाद और फैमिली कोर्ट का मामला

दिव्या और उनके पति मानस के बीच काफी समय से पारिवारिक विवाद चल रहा था, जो फैमिली कोर्ट में विचाराधीन था. पुलिस के मुताबिक इसी आपसी रंजिश के चलते आरोपी बैंक के बाहर पहुंचा और वारदात को अंजाम देकर ऑटो से मौके से भाग निकला.

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फॉरेंसिक जांच और पुलिस का एक्शन

डीसीपी-ईस्ट डॉ. दीक्षा शर्मा ने बताया कि पुलिस ने मौके से गोली के खोखे बरामद किए हैं और फॉरेंसिक टीम साक्ष्य जुटा रही है. आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली गई है. दिव्या के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर पूरे मामले की जांच की जा रही है

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