scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

CM के हत्यारे समेत ये 5 कैदी... जिन्हें छुड़ाने के लिए चंडीगढ़ में बवाल, अब 21 अगस्त को पंजाब बंद का ऐलान

चंडीगढ़ में सिख कैदियों की रिहाई की मांग को लेकर प्रदर्शनकारियों ने राज्यपाल आवास की ओर मार्च की कोशिश की. पुलिस ने बैरिकेड तोड़ने की कोशिश कर रहे प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े और पानी की बौछारें कीं. कौमी इंसाफ मोर्चा जगतार सिंह हवारा समेत कई कैदियों की रिहाई की मांग कर रहा है.

Advertisement
X
सिख कैदियों की रिहाई की मांग को लेकर चंडीगढ़ में प्रदर्शन करते कौमी इंसाफ मोर्चा के समर्थक. (File Photo- ITG)
सिख कैदियों की रिहाई की मांग को लेकर चंडीगढ़ में प्रदर्शन करते कौमी इंसाफ मोर्चा के समर्थक. (File Photo- ITG)

चंडीगढ़ में शनिवार को सिख कैदियों की रिहाई की मांग को लेकर प्रदर्शनकारियों ने पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया के आवास की ओर मार्च करने की कोशिश की. इस दौरान कुछ प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड पर चढ़ने और ट्रैक्टर की मदद से उन्हें हटाने की कोशिश की. इसके बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े और पानी की बौछारें कीं. अब कौमी इंसाफ मोर्चा ने 21 अगस्त को पंजाब बंद का आह्वान किया है.

प्रदर्शनकारियों को राज्यपाल आवास स्थित लोक भवन तक पहुंचने से रोकने के लिए चंडीगढ़-मोहाली सीमा पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी. कई स्तरों पर बैरिकेडिंग की गई और उनके ऊपर कांटेदार तार लगाए गए थे. मौके पर दंगा रोधी वाहन, रैपिड एक्शन फोर्स समेत बड़ी संख्या में सुरक्षाबल तैनात किए गए थे. चंडीगढ़ और मोहाली के बीच सभी बॉर्डर पॉइंट सील कर दिए गए थे.

कौमी इंसाफ मोर्चा ने 'बंदी सिंहों' यानी सिख कैदियों की रिहाई की मांग को लेकर राज्यपाल के आवास तक मार्च का आह्वान किया था. मोर्चे का दावा है कि कई सिख कैदी अपनी सजा पूरी होने के बावजूद अलग-अलग जेलों में बंद हैं.

सम्बंधित ख़बरें

Fateh jung bajwa.
पेपर लीक और बिगड़ी कानून-व्यवस्था पर BJP ने AAP को घेरा
चंडीगढ़ में सिख कैदियों की रिहाई को लेकर प्रदर्शन, पुलिस ने दागे आंसू गैस के गोले, देखें
Chandigarh Police
चंडीगढ़ में सिख कैदियों की रिहाई पर बवाल, पुलिस ने दागे आंसू गैस के गोले
Vikram Vadhwa Escape plan from hotel
जेल की जगह होटल में क्या कर रहा था 661 करोड़ के फ्रॉड का आरोपी?
पंजाब में बसें बंद? पंजाब में कर्मचारियों का बड़ा ऐलान

किन लोगों को रिहाई की मांग

मोर्चा जिन सिख कैदियों की रिहाई की मांग कर रहा है, उनमें जगतार सिंह हवारा, बलवंत सिंह राजोआणा, जगतार सिंह तारा, परमजीत सिंह भेओरा, देविंदरपाल सिंह भुल्लर, गुरदीप सिंह खेहरा, लखविंदर सिंह लखा, गुरमीत सिंह और शमशेर सिंह शामिल हैं.

Advertisement

जगतार सिंह हवारा 1995 में तत्कालीन पंजाब के मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे हैं. बलवंत सिंह राजोआणा भी इसी मामले में दोषी हैं. वहीं, देविंदरपाल सिंह भुल्लर 1993 के दिल्ली बम धमाका मामले में सजा काट रहे हैं.

बंदी सिंह कौन हैं

'बंदी सिंह' शब्द उन सिख कैदियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिन्हें 1990 के दशक में पंजाब में उग्रवाद से जुड़े मामलों में दोषी ठहराया गया था. कौमी इंसाफ मोर्चा सिख कैदियों की रिहाई की मांग को लेकर 7 जनवरी 2023 से चंडीगढ़ के सेक्टर 52-53 और मोहाली के YPS चौक के पास धरना दे रहा है. शिरोमणि अकाली दल (वारिस पंजाब दे), SAD (पुनर सुरजीत) और निहंग संगठनों समेत कई सिख और राजनीतिक संगठनों ने भी मोर्चे को समर्थन दिया है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    VIDEO: अटारी बॉर्डर पर जश्न-ए-आजादी, बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी में BSF ने भरी हुंकार |
    26KM का माइलेज और 6 एयरबैग की सेफ्टी, 31 दिनों में 13,896 ने खरीदी ये MARUTI |
    CM के हत्यारे समेत ये 5 कैदी... जिन्हें छुड़ाने के लिए चंडीगढ़ में बवाल, अब 21 अगस्त को पंजाब बंद का ऐलान |
    सहारनपुर में अनोखा देशभक्ति का जज्बा... 1 किमी लंबे तिरंगे को कंधों पर उठाकर निकले युवा, फूलों से सजा शहर |
    PM मोदी ने लाल किले की प्राचीर से 'दिमागी नक्सल' किसे और क्यों कहा? साहिल के साथ देखें दंगल |
    आपदा के बीच अटूट जज्बा! असम के बाढ़ पीड़ितों ने कुछ यूं मनाया स्वतंत्रता दिवस |
    युवा वकीलों को चीफ जस्टिस का मैसेज- न्याय के संस्थान की हिफाजत अब आपका काम |
    बाघ के हमले से शख्स की मौत के बाद बवाल, ग्रामीणों ने वन विभाग की गाड़ी पर लाठी-डंडों से किया हमला |
    Weekly Rashifal (17-23 Aug 2026): तुला राशि वालों को अचानक धन लाभ, जानें आपकी राशि के लिए कैसा है नया हफ्ता |
    'अपनी हद में रहिए', सुनीता आहूजा को गोविंदा का दो-टुक जवाब, बोले- आपसे उम्मीद नहीं
    Advertisement