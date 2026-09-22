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वोटर आईडी में गलती सुधारना अब हुआ बेहद आसान! चुनाव आयोग ने लॉन्च किया ECINet, 40 से ज्यादा ऐप्स की सुविधाएं अब एक ही जगह

दिल्ली में वोटर लिस्ट में नाम देखने और गलतियां सुधारने के लिए निर्वाचन आयोग ने तीन डिजिटल सुविधाएं दी हैं, ECINet, Voter Helpline App और Voters' Services Portal. ECINet सबसे नया एकीकृत प्लेटफॉर्म है जिसमें चालीस से अधिक ऐप जुड़े हैं. इससे नाम, राज्य, जिला या EPIC नंबर के जरिए वोटर लिस्ट में नाम खोजा जा सकता है और BLO से भी संपर्क किया जा सकता है.

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दिल्ली में वोटर अपना नाम और चुनावी विवरण ऑनलाइन चेक कर सकते हैं (Photo: PTI)
दिल्ली में वोटर अपना नाम और चुनावी विवरण ऑनलाइन चेक कर सकते हैं (Photo: PTI)

दिल्ली में वोटर लिस्ट से जुड़ी अहम खबर सामने आई है. निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं के लिए अपना नाम वोटर लिस्ट में देखने, उसे सत्यापित करने और किसी भी गलती को सुधारने के लिए कई डिजिटल सुविधाएं दी हैं. मुख्य रूप से तीन प्लेटफॉर्म हैं, ECINet पोर्टल और ऐप, Voter Helpline App और Voters' Services Portal. इन सभी के जरिए लोग घर बैठे अपने नाम की जांच कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पर सुधार भी करवा सकते हैं.

सबसे नया प्लेटफॉर्म ECINet है. आयोग ने अपने 40 से ज्यादा अलग-अलग ऐप और वेबसाइट, जैसे वोटर हेल्पलाइन और सी-विजिल, को मिलाकर यह एक ही जगह पर उपलब्ध कराया है. इसे गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है या फिर इसकी वेबसाइट पर जाकर भी इस्तेमाल किया जा सकता है. 

नाम खोजने के लिए 'Search Your Name in Last SIR' या 'Search in Electoral Roll' विकल्प चुनना होता है, जिसमें राज्य, जिला, विधानसभा क्षेत्र या सीधे EPIC नंबर डालकर नाम ढूंढा जा सकता है. इसी ऐप से लोग अपने क्षेत्र के बूथ लेवल ऑफिसर यानी BLO से भी जुड़ सकते हैं.

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यह भी पढ़ें: दिल्ली SIR को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे प्रशांत भूषण, SC ने EC से मांगा जवाब

दूसरा विकल्प Voter Helpline App है, जो सबसे लोकप्रिय माना जाता है. इसमें QR कोड स्कैन करके या EPIC नंबर डालकर नाम खोजा जा सकता है, जिसके बाद पोलिंग बूथ और भाग संख्या की पूरी जानकारी मिल जाती है. अगर नाम, उम्र, फोटो या पते में कोई गलती है तो 'Voter Registration' सेक्शन में जाकर Form 8 भरकर आधार कार्ड जैसे दस्तावेज अपलोड करने होते हैं.

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तीसरा विकल्प Voters' Services Portal है, जो कंप्यूटर या ब्राउज़र से इस्तेमाल के लिए बेहतर है. यहां भी Form 8 के जरिए सुधार किया जा सकता है और सबमिट करने पर एक रेफरेंस आईडी मिलती है, जिससे स्थिति ट्रैक की जा सकती है. दिक्कत होने पर लोग CEO Delhi वेबसाइट या टोल-फ्री नंबर 1950 पर भी संपर्क कर सकते हैं.

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