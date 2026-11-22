रूस-यूक्रेन युद्ध के बीच विदेश में नौकरी करने गए भारतीय युवकों की मुश्किलें लगातार सामने आ रही हैं. अब उत्तर प्रदेश के कानपुर से एक ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां ड्राइविंग की नौकरी करने रूस गया एक युवक संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गया है. परिवार का आरोप है कि युवक से संपर्क टूटने के बाद Telegram के जरिए उनसे 4 लाख रुपये की मांग की गई. पैसे नहीं देने पर युवक का सिर कलम करने या उसे रूस-यूक्रेन युद्ध में भेजने की धमकी दी गई है. बेटे की सलामती को लेकर मां और बहन का रो-रोकर बुरा हाल है.

और पढ़ें

मामला कानपुर के पनकी इलाके का है. यहां रहने वाला सोहन पाल 11 अक्टूबर को अपने दोस्त रोमी पाल के माध्यम से रूस गया था. परिवार को बताया गया था कि वह वहां ड्राइविंग का काम करेगा और पैसे कमाकर घर की आर्थिक स्थिति सुधारने में मदद करेगा. शुरुआत में सोहन की घरवालों से बातचीत होती रही, लेकिन 11 नवंबर के बाद अचानक उसका फोन बंद हो गया.

सोहन की बहन खुशबू के मुताबिक आखिरी बार 4 नवंबर को भाई से बात हुई थी. उस दौरान उसने दिवाली पर घर आने की बात कही थी. उसने परिवार को भरोसा दिया था कि वह 11 नवंबर को वापस लौट आएगा. परिवार को उम्मीद थी कि त्योहार पर बेटा घर पहुंचेगा, लेकिन तय तारीख निकल गई और उसका कोई पता नहीं चला.

Telegram पर मांगे 4 लाख रुपये, दी खौफनाक धमकी

परिवार की चिंता उस वक्त और बढ़ गई, जब Telegram पर संतोषी नाकामोशी नाम के एक अकाउंट के जरिए कथित तौर पर उनसे 4 लाख रुपये मांगे गए. खुशबू का आरोप है कि संदेश में कहा गया कि अगर पैसे नहीं भेजे तो सोहन का सिर कलम कर दिया जाएगा या उसे रूस-यूक्रेन युद्ध में भेज दिया जाएगा. इस धमकी के बाद पूरा परिवार डर गया. घरवालों ने सोहन को रूस भेजने वाले दोस्त रोमी पाल से संपर्क किया और उसके बारे में जानकारी मांगी.

Advertisement

परिजनों के मुताबिक रोमी पाल पहले भी रूस जा चुका है और वहां एक होटल में काम कर चुका है. उसने होटल मैनेजमेंट का कोर्स भी किया है. रोमी का कहना है कि सोहन खुद विदेश जाकर काम करना चाहता था. उसने केवल उसे रूस में कामगारों की जरूरत और Telegram आईडी की जानकारी दी थी. अब सोहन से उसका भी संपर्क नहीं हो पा रहा है. रोमी ने परिवार को भरोसा दिया है कि वह खुद रूस जाकर सोहन का पता लगाने की कोशिश करेगा. उसका कहना है कि उसका वीजा बना हुआ है.

पुलिस ने दोस्त से की पूछताछ, विदेश मंत्रालय को दी जानकारी

भाई का पता लगाने के लिए खुशबू ने सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट कर मदद की गुहार लगाई. मामला सामने आने के बाद परिवार ने पनकी थाने में शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने सोहन को रूस भेजने वाले उसके दोस्त रोमी पाल के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर उससे पूछताछ भी की है.

पनकी के एसीपी अमित चौरसिया के मुताबिक परिजनों की शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया गया है. सोहन के दोस्त से भी पूछताछ की गई है, लेकिन फिलहाल उसके बारे में कोई ठोस जानकारी नहीं मिल सकी है. चूंकि मामला विदेश से जुड़ा है, इसलिए विदेश मंत्रालय को भी सूचना दी गई है. मंत्रालय से संपर्क कर आगे की कार्रवाई की जा रही है. पुलिस अपने स्तर पर सोहन को सकुशल वापस लाने के प्रयास कर रही है.

Advertisement

घर में बेटे की तस्वीर के सामने पूजा कर रही मां

सोहन की मां हंसमुखी और बहन खुशबू हर दिन उसके फोन का इंतजार कर रही हैं. दिवाली बीत गई, लेकिन न बेटा घर लौटा और न ही उसका कोई संदेश आया. मां बेटे की तस्वीर सामने रखकर पूजा कर रही है. परिवार की सबसे बड़ी चिंता Telegram पर मिली धमकी है. मां को डर है कि कहीं उसके बेटे को जबरन रूस-यूक्रेन युद्ध में न झोंक दिया गया हो.

परिवार की बस एक ही गुहार है कि प्रशासन उनके बेटे का पता लगाए और उसे सुरक्षित भारत वापस लाए. मां चाहती है कि किसी तरह बेटे से एक बार बात हो जाए, ताकि उन्हें उसकी सलामती का भरोसा मिल सके.



---- समाप्त ----