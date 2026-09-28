Chirote Recipe: बाहर से क्रिस्पी, अंदर से रसीली! इस वीकेंड बनाएं कर्नाटक की शाही मिठाई 'चिरोटे', शेफ संजीव कपूर से सीखें तरीका

दक्षिण भारत का नाम सुनते ही ज्यादातर लोगों के दिमाग में डोसा, इडली और वड़ा घूमने लगते हैं. लेकिन कर्नाटक की रसोई में ऐसी कई ट्रेडिशनल डिशेज हैं, जिनका स्वाद एक बार चख लिया जाए तो लंबे समय तक याद रहता है. इन्हीं में से एक है चिरोटे. देखने में ये छोटी सी कुरकुरी पूरी जैसी लगती है, लेकिन इसे काटते ही इसकी एक के बाद एक कई पतली परतें नजर आती हैं. ये कोई नमकीन डिश नहीं है, बल्कि एक मिठाई है जिसका स्वाद लाजवाब है.

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कर्नाटक में चिरोटे खासतौर पर त्योहारों और शादी-ब्याह जैसे मौकों पर बनाई जाती है. बाहर से करारी और अंदर से बेहद हल्की इस मिठाई को चाशनी में डुबोकर तैयार किया जाता है, जिससे इसका स्वाद और भी बढ़ जाता है. अगर आप भी घर पर कुछ अलग और पारंपरिक मिठाई ट्राई करना चाहते हैं, तो मशहूर शेफ संजीव कपूर की बताई इस चिरोटे रेसिपी को जरूर आजमा सकते हैं. इसे बनाने आसान है.

चिरोटे बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स

आटे के लिए

मैदा- ¾ कप

बारीक सूजी- ⅓ कप

नमक- एक चुटकी

गरम घी- 1 बड़ा चम्मच

पानी- करीब ⅓ कप

तेल- ग्रीसिंग और तलने के लिए

चाशनी के लिए

चीनी- 2 कप

पानी- 1 कप

हरी इलायची- 2-3, कुटी हुई

दूध- 1-2 बड़े चम्मच

लेयर्स बनाने के लिए

घी- 2 बड़े चम्मच

कॉर्नफ्लोर- ½ कप

सजाने के लिए

पिस्ता पाउडर- जरूरत के अनुसार

बनाने का तरीका



1. एक लेयर में मैदा, सूजी और नमक डालकर अच्छी तरह मिला लें. बीच में थोड़ी जगह बनाकर गरम घी डालें और हाथों से अच्छी तरह मिक्स करें. अब ⅓ कप पानी डालकर आटा गूंथे. ध्यान रखें कि आटा न ज्यादा सख्त हो और न ज्यादा नरम. आटे को ढककर 10-15 मिनट के लिए अलग रख दें.

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2. अब एक नॉन-स्टिक पैन में चीनी और 1 कप पानी डालकर मिलाएं. हरी इलायची की फलियों को हल्का कूटकर इसमें डाल दें. चीनी के पूरी तरह घुलने तक इसे पकाएं.

3. अब चाशनी में दूध डालकर अच्छी तरह मिलाएं. आंच धीमी कर दें. चाशनी के ऊपर जो झाग या गंदगी तैरकर आए, उसे चम्मच की मदद से निकाल दें. चाशनी को तब तक पकाएं जब तक वह एक तार की चाशनी न बन जाए. इसके बाद गैस बंद कर दें.

4. एक कटोरी में घी लें और उसे अच्छी तरह फेंटें. अब इसमें थोड़ा-थोड़ा करके कॉर्नफ्लोर डालें और मिलाते जाएं. इससे एक चिकना और गाढ़ा पेस्ट तैयार हो जाएगा.

5. आटे को 3 बराबर हिस्सों में बांट लें. हर हिस्से की लोई बनाकर उसे हल्का सा दबा दें.

6. बेलने वाली जगह पर थोड़ा तेल लगाएं. एक लोई को वहां रखें और बेलकर पतली चपाती जैसी शेप दें.

7. पहली चपाती पर कॉर्नफ्लोर और घी का पेस्ट अच्छी तरह फैलाएं. इसके ऊपर दूसरी चपाती रखें और उस पर भी पेस्ट लगाएं. अब तीसरी चपाती रखें. तीसरी चपाती पर भी पेस्ट फैलाएं. इसके बाद पूरे सेट को हल्का सा बेलें और ऊपर से फिर कॉर्नफ्लोर वाला पेस्ट लगाएं.

8. अब तीनों चपातियों को कसकर रोल करते हुए सिलेंडर जैसा बना लें. इसके किनारों को अंदर की ओर मोड़ दें और करीब 1-1 इंच के टुकड़े काट लें. हर टुकड़े को हल्का बेलकर छोटी डिस्क जैसी शेप दें.

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9. कड़ाही में पर्याप्त तेल गर्म करें. चिरोटे की छोटी-छोटी डिस्क को एक बार में थोड़ी मात्रा में डालकर तलें. इन्हें तब तक फ्राई करें जब तक इनका रंग हल्का सुनहरा और टेक्सचर कुरकुरा न हो जाए. तलने के बाद इन्हें एब्जॉर्बेंट पेपर पर निकाल लें.

10. तली हुई चिरोटे मिठाई को तैयार हल्की गर्म चाशनी में डुबोएं. इसके बाद इन्हें निकालकर वायर रैक पर रखें और रूम टेंपरेचर पर ठंडा होने दें.

11. ठंडी हो चुकी चिरोटे मिठाई को सर्विंग प्लेट में सजाएं. ऊपर से पिस्ता पाउडर डालकर गार्निश करें और सर्व करें.

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