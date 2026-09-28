दो टायरों पर टेढ़ा होकर दौड़ रहा था ऑटो, सामने से आया ट्रक और पलभर में हो गई दो महिलाओं की मौत, CCTV में कैद खौफनाक हादसा

तेलंगाना के मैनचेरियल जिले में सोमवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ. नासपुर गेट के पास ऑटो और लॉरी की जोरदार टक्कर में दो महिलाओं की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए. हादसे का CCTV फुटेज भी सामने आया है, जिसमें टक्कर का पूरा घटनाक्रम दिखाई दे रहा है. CCTV फुटेज में नजर आ रहा है कि सड़क पर एक लॉरी सामने से आ रही थी. इसी दौरान एक ऑटो अचानक लॉरी के रास्ते में आ गया. दोनों वाहनों के बीच जोरदार टक्कर हो गई. टक्कर इतनी भयावह थी कि ऑटो में सवार लोगों को गंभीर चोटें आईं. हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई.

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इस हादसे में दो महिलाओं की जान चली गई. मृतकों की पहचान अट्ठिली सौंदर्या और चिंताकुंता लक्ष्मी के रूप में हुई है. दोनों मंदरामरी मंडल के गुडिपेली गांव की रहने वाली थीं. बताया गया है कि दोनों महिलाएं काम के सिलसिले में मैनचेरियल जा रही थीं. दोनों एक शॉपिंग मॉल में काम करती थीं. सोमवार सुबह वे ऑटो से मैनचेरियल जा रही थीं. इसी दौरान नासपुर गेट के पास यह हादसा हो गया. अचानक हुए इस हादसे ने उनकी जिंदगी छीन ली.

ऑटो अचानक लॉरी के रास्ते में आया

हादसे के बाद स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे. पुलिस को भी घटना की जानकारी दी गई. पुलिस और स्थानीय लोगों ने घायलों को तत्काल मैनचेरियल के सरकारी जनरल अस्पताल पहुंचाया. वहां घायलों का इलाज शुरू किया गया. हादसे में कम से कम चार लोगों के घायल होने की जानकारी सामने आई है. इनमें कुछ घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है. गंभीर रूप से घायल लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है.

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हादसे के बाद सामने आया CCTV फुटेज इस पूरे मामले को समझने में अहम माना जा रहा है. फुटेज में ऑटो अचानक सामने से आ रही लॉरी के रास्ते में आता दिखाई देता है. इसके बाद दोनों वाहनों की टक्कर हो जाती है. फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है. पुलिस हादसे की परिस्थितियों की जांच कर रही है. हादसा किस वजह से हुआ और ऑटो अचानक लॉरी के रास्ते में कैसे आया, इसकी जांच की जा रही है.

घटना का सीसीटीवी वायरल

मैनचेरियल के नासपुर गेट पर हुआ यह हादसा दो परिवारों के लिए बेहद दुखद रहा. काम के लिए घर से निकलीं अट्ठिली सौंदर्या और चिंताकुंता लक्ष्मी वापस नहीं लौट सकीं. वहीं हादसे में घायल अन्य लोगों का अस्पताल में इलाज जारी है. पुलिस CCTV फुटेज और हादसे से जुड़े अन्य तथ्यों के आधार पर पूरे मामले की जांच कर रही है.

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