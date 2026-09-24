Ertiga को देगी टक्कर... आ रही है धांसू माइलेज वाली सबसे सस्ती 7-सीटर

फैमिली के लिए एक नई कार खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा इंतजार और करना चाहिए. भारतीय बाजार में अगले कुछ दिनों में कई कारें लॉन्च होने वाली हैं. इस लिस्ट में एक खास नाम भी शामिल है, जिसकी बहुत समय से मांग हो रही थी. हम बात कर रहे हैं रेनो ट्राइबर टर्बो (Renault Triber Turbo) की.

और पढ़ें

वैसे कंपनी ने इस कार की लॉन्च डेटा का ऐलान नहीं किया है. लेकिन कयास हैं कि कंपनी इसे दिवाली से पहले लॉन्च कर सकती है. वैसे तो मार्केट में इस कार का सीधा कंपटीशन कोई नहीं है. फिर भी बजट और सीटिंग कैपेसिटी को देखते हुए इसका सीधा मुकाबला मारुति सुजुकी अर्टिगा से होगा.

नया इंजन के साथ आएगी कार

मारुति सुजुकी अर्टिगा सबसे ज्यादा बिकने वाली 7-सीटर एमपीवी है. इस कार को लोग सीएनजी, अच्छे माइलेज और ज्यादा स्पेस की वजह से खरीदते हैं. वैसे बहुत से लोग रेनो ट्राइबर को भी खरीदते हैं, लेकिन उनकी शिकायत कार के इंजन को लेकर होती है.

यह भी पढ़ें: CNG गाड़ियों के लिए बड़ा बदलाव, IGL ने शुरू किया ऑटोमेटेड सिस्टम

अब कंपनी इस कार में टर्बो पेट्रोल इंजन दे सकती है. चर्चा है कि रेनो इस कार में 1.0 लीटर का थ्री सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन दे सकती है. ये इंजन काइगर और निसान मैग्नाइट में भी आता है. कंपनी इसे ट्राइबर के हिसाब से ट्यून करेगी या नहीं इस पर कोई जानकारी नहीं है. काइगर में ये इंजन 100 पीएस की पावर और 160 एनएम का टॉर्क प्रोड्यूस करता है.

Advertisement

CNG का भी मिलेगा ऑप्शन

नए इंजन के साथ कंपनी 5 स्पीड मैन्युअल और सीवीटी गियरबॉक्स दे सकती है. इसके अलावा चर्चा रेनो ट्राइबर के साथ कंपनी फिटेड सीएनजी किट भी हो रही है. कंपनी इस कार में डुअल सिलेंडर सीएनजी सेटअप का इस्तेमाल कर सकती है. सीएनजी के साथ कंपनी मैन्युअल गियरबॉक्स ही ऑफर करेगी.

यह भी पढ़ें: Best-selling CNG cars: 2026 में इन कारों के दीवाने हुए लोग... मिलता है गजब का माइलेज

फिलहाल ट्राइबर में 1.0 लीटर का थ्री सिलेंडर नैचुरली एस्पिरेटेड इंजन मिलता है. ये कार 5.81 लाख रुपये से 8.53 लाख रुपये एक्स शोरूम कीमत पर आती है. इसमें टर्बो इंजन के आने से कार की कीमतों में इजाफा होना तय है. फिलहाल कार की लॉन्च डेट सामने नहीं आई है, लेकिन कंपनी इसे अगले महीने के अंत तक लॉन्च कर सकती है.

---- समाप्त ----