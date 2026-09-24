scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Ertiga को देगी टक्कर... आ रही है धांसू माइलेज वाली सबसे सस्ती 7-सीटर

भारतीय बाजार में 7-सीटर कारें काफी पॉपुलर हैं. बड़ी फैमिली के लिए लोग इस तरह की कारों को पसंद करते हैं. जल्द ही इस सेगमेंट में एक नई कार आने वाली है. वैसे ये पूरी तरह से नई कार नहीं होगी, बल्कि नए इंजन के साथ आएगी. हम बात कर रहे हैं Renault Triber Turbo की, जो जल्द ही भारतीय बाजार में लॉन्च हो सकती है. आइए जानते हैं इसकी डिटेल्स.

Advertisement
X
Renault Triber में कंपनी टर्बो इंजन के साथ CNG का ऑप्शन दे सकती है. (Photo: Renault.com)
Renault Triber में कंपनी टर्बो इंजन के साथ CNG का ऑप्शन दे सकती है. (Photo: Renault.com)

फैमिली के लिए एक नई कार खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा इंतजार और करना चाहिए. भारतीय बाजार में अगले कुछ दिनों में कई कारें लॉन्च होने वाली हैं. इस लिस्ट में एक खास नाम भी शामिल है, जिसकी बहुत समय से मांग हो रही थी. हम बात कर रहे हैं रेनो ट्राइबर टर्बो (Renault Triber Turbo) की. 

वैसे कंपनी ने इस कार की लॉन्च डेटा का ऐलान नहीं किया है. लेकिन कयास हैं कि कंपनी इसे दिवाली से पहले लॉन्च कर सकती है. वैसे तो मार्केट में इस कार का सीधा कंपटीशन कोई नहीं है. फिर भी बजट और सीटिंग कैपेसिटी को देखते हुए इसका सीधा मुकाबला मारुति सुजुकी अर्टिगा से होगा. 

नया इंजन के साथ आएगी कार

मारुति सुजुकी अर्टिगा सबसे ज्यादा बिकने वाली 7-सीटर एमपीवी है. इस कार को लोग सीएनजी, अच्छे माइलेज और ज्यादा स्पेस की वजह से खरीदते हैं. वैसे बहुत से लोग रेनो ट्राइबर को भी खरीदते हैं, लेकिन उनकी शिकायत कार के इंजन को लेकर होती है. 

सम्बंधित ख़बरें

Kia Carens Clavis
Maruti को देगी टक्कर, आ गई CNG वाली नई 7-सीटर, इतनी है कीमत
MOFSL said IGL could see a potential Ebitda per scm upside of 16-20 per cent due to a change in the tax rate on gas sourced from Gujarat.
CNG गाड़ियों के लिए बड़ा बदलाव, IGL ने शुरू किया ऑटोमेटेड सिस्टम
Kia Carens CNG vs Maruti Suzuki Ertiga CNG
₹12 हजार का फर्क, जानें Carens और Ertiga CNG में कौन है बेस्ट
Kia Carens Clavis
Maruti की बढ़ी टेंशन... CNG अवतार में आई ये धांसू 7-सीटर कार
renault-triber-2026
आ रही सबसे सस्ती 7 सीटर, CNG पर चलेगी... Maruti से होगी टक्कर

यह भी पढ़ें: CNG गाड़ियों के लिए बड़ा बदलाव, IGL ने शुरू किया ऑटोमेटेड सिस्टम

अब कंपनी इस कार में टर्बो पेट्रोल इंजन दे सकती है. चर्चा है कि रेनो इस कार में 1.0 लीटर का थ्री सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन दे सकती है. ये इंजन काइगर और निसान मैग्नाइट में भी आता है. कंपनी इसे ट्राइबर के हिसाब से ट्यून करेगी या नहीं इस पर कोई जानकारी नहीं है. काइगर में ये इंजन 100 पीएस की पावर और 160 एनएम का टॉर्क प्रोड्यूस करता है. 

Advertisement

CNG का भी मिलेगा ऑप्शन

नए इंजन के साथ कंपनी 5 स्पीड मैन्युअल और सीवीटी गियरबॉक्स दे सकती है. इसके अलावा चर्चा रेनो ट्राइबर के साथ कंपनी फिटेड सीएनजी किट भी हो रही है. कंपनी इस कार में डुअल सिलेंडर सीएनजी सेटअप का इस्तेमाल कर सकती है. सीएनजी के साथ कंपनी मैन्युअल गियरबॉक्स ही ऑफर करेगी. 

यह भी पढ़ें: Best-selling CNG cars: 2026 में इन कारों के दीवाने हुए लोग... मिलता है गजब का माइलेज

फिलहाल ट्राइबर में 1.0 लीटर का थ्री सिलेंडर नैचुरली एस्पिरेटेड इंजन मिलता है. ये कार 5.81 लाख रुपये से 8.53 लाख रुपये एक्स शोरूम कीमत पर आती है. इसमें टर्बो इंजन के आने से कार की कीमतों में इजाफा होना तय है. फिलहाल कार की लॉन्च डेट सामने नहीं आई है, लेकिन कंपनी इसे अगले महीने के अंत तक लॉन्च कर सकती है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

संबंधित ख़बरें

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    Ertiga को देगी टक्कर... आ रही है धांसू माइलेज वाली सबसे सस्ती 7-सीटर |
    खराब हुई कंपनी की बाइक या टीशर्ट, तो क्या कटेंगे डिलीवरी पार्टनर के पैसे? |
    क्या है Muse AI जिसने एक दिन में Meta CEO मार्क जकरबर्ग की नेटवर्थ में जोड़ दिए 25 बिलियन डॉलर? |
    UAE का भूतिया महल... 3 दशक से पड़ा था खाली, अब इतने करोड़ में बिकेगा |
    पैसों की माला बनवाई, ऑनलाइन पेमेंट का बहाना और रकम लेकर फरार |
    आंखों में जलन-दर्द और खुजली में खुद से आई ड्रॉप डालना कितना सही? AIIMS के पूर्व डॉक्टर ने बताया क्या करें |
    बीमार महिला को डोली-खटोली पर उठाकर ले गए परिजन, गांव तक नहीं पहुंच सकी एंबुलेंस |
    अब और आसानी से मिलेगा पर्सनल लोन, बैंक के साथ अब NBFC भी बांट रहा पैसा! |
    EXCLUSIVE: फॉर्म-6 में चेंज, 97 वोटरों का प्रश्न... चुनाव आयोग ने आजतक के सवालों पर क्या-क्या कहा? |
    IIT दिल्ली की बड़ी पहल: बीटेक से CGPA की शर्त खत्म, डिप्रेशन दूर करने के लिए AIIMS और VIMHANS के डॉक्टर संभालेंगे कमान!
    Advertisement