500 और 2000 रुपये के नोट बंद करने की मांग, चंद्रबाबू नायडू बोले- सिर्फ 100 और 200 के नोट चलने चाहिए

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने देश में 500 और 2000 रुपये के बड़े नोटों को खत्म करने की मांग की है. सोमवार को उन्होंने कहा कि ज्यादा मूल्य वाले करेंसी नोटों को बंद करने से भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने में मदद मिल सकती है. साथ ही इससे संपत्ति निर्माण और गरीबी उन्मूलन की दिशा में भी काम करना आसान होगा. नायडू ने डिजिटल करेंसी और तकनीक आधारित शासन व्यवस्था की वकालत करते हुए कहा कि वह इस मुद्दे को पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने उठा चुके हैं और आगे भी उठाते रहेंगे.

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चंद्रबाबू नायडू ने कहा, 'डिजिटल करेंसी पर तैयार की गई रिपोर्ट के लिए मैंने ही सुझाव दिए थे. मैंने पहले भी प्रधानमंत्री से इस पर विचार करने का आग्रह किया था और अब फिर इसकी मांग कर रहा हूं. मैं यह मुद्दा उठाता रहूंगा. 500, 1000 और 2000 रुपये के नोट बंद कर दिए जाने चाहिए. केवल 100 और 200 रुपये के नोट ही रहने चाहिए.'

नायडू का यह बयान नोटबंदी की 10वीं वर्षगांठ के एक दिन बाद आया है. केंद्र सरकार ने 8 नवंबर 2016 को 500 और 1000 रुपये के पुराने नोटों को चलन से बाहर करने की घोषणा की थी. उस समय इस फैसले का उद्देश्य काले धन, नकली नोटों और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना बताया गया था.

तकनीक से खत्म हो सकता है भ्रष्टाचार- नायडू

तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) के प्रमुख चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि वह बड़े नोटों को बंद करने के अपने प्रस्ताव पर जोर देते रहेंगे. उनका मानना है कि तकनीक का सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो आर्थिक और प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़ी कई गंभीर समस्याओं का समाधान निकाला जा सकता है. उन्होंने कहा, 'अगर तकनीक को पूरी तरह सही तरीके से लागू किया जाए तो संपत्ति का निर्माण करना मुश्किल नहीं है और गरीबी को खत्म करना भी मुश्किल नहीं है.'

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नायडू के मुताबिक, विभिन्न स्तरों पर व्यवस्थाओं में मौजूद खामियों के कारण भ्रष्टाचार एक दुष्चक्र बन गया है. उन्होंने कहा कि इस चक्र को तोड़ने के लिए उन्होंने पहले भी कई कदम उठाने की कोशिश की है. उन्होंने कहा, 'हर जगह व्यवस्थाओं में खामियां आ गई हैं, जिससे भ्रष्टाचार का एक दुष्चक्र बन गया है. मैंने इस पर रोक लगाने की कोशिश की.'

चुनाव में पैसे बांटने की प्रथा खत्म होनी चाहिए

चंद्रबाबू नायडू ने चुनावी राजनीति में भी बुनियादी बदलाव की जरूरत बताई. उन्होंने कहा कि राजनीति पैसे के दम पर नहीं, बल्कि जनसेवा की भावना से की जानी चाहिए. नायडू ने दावा किया कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) ने चुनावों में पैसे बांटने की प्रथा पर अंकुश लगाने की दिशा में एक नई राजनीतिक संस्कृति की शुरुआत की है. उन्होंने कहा, 'हम एनडीए ने राजनीति में एक नई परंपरा शुरू की है. राजनीति पैसे के लिए नहीं होनी चाहिए, बल्कि सेवा की भावना से की जानी चाहिए.'

नायडू ने चुनाव के दौरान मतदाताओं को पैसे बांटने को गलत बताते हुए दावा किया कि एनडीए इस प्रथा पर काफी हद तक रोक लगाने में सफल रहा है. उन्होंने चुनावी खर्च में कमी को सकारात्मक बदलाव बताया और कहा कि इससे राजनीतिक नेताओं की मानसिकता बदलने में मदद मिलेगी.

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चुनाव जीतने के बाद खर्च की भरपाई की सोच बदलनी होगी

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि चुनाव जीतने के लिए बड़ी रकम खर्च करने वाले उम्मीदवारों में सत्ता हासिल करने के बाद उस पैसे की भरपाई करने की प्रवृत्ति पैदा हो सकती है. उनके मुताबिक, चुनावी खर्च कम होने से इस तरह की सोच खत्म होगी और जनप्रतिनिधि जनता के प्रति ज्यादा जवाबदेह बनेंगे. उन्होंने कहा, 'नेताओं में सेवा की भावना बढ़ेगी. यह सोच खत्म होगी कि मैंने चुनाव में पैसा खर्च किया है, इसलिए अब मुझे किसी तरह वह पैसा वापस निकालना है.'

नायडू ने बताया कि पिछले 24 वर्षों में वह चुनावी व्यवस्था में सुधार के लिए कई प्रयास कर चुके हैं. उन्होंने कहा कि वह लगातार ऐसे तरीके तलाशते रहे हैं, जिनसे चुनावी राजनीति में पैसे का प्रभाव कम किया जा सके.

डिजिटल करेंसी का समर्थन दोहराते हुए नायडू ने कहा कि तकनीक आधारित व्यवस्थाएं भ्रष्टाचार से निपटने, आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और गरीबी मिटाने के लिए बेहतर परिस्थितियां तैयार कर सकती हैं.



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