scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

कथावाचक जया किशोरी ने परिवार संग मनाई दिवाली, ब्राउन सूट और लंबे झुमकों में लगीं खूबसूरत, Photos

कथावाचक जया किशोरी ने अपने परिवार के साथ बेहद सादगी और खूबसूरती से दिवाली मनाई. छोटी दिवाली पर लाल-आइवरी सूट और दिवाली पर ब्राउन-गोल्डन सूट में उनका अंदाज बेहद शानदार रहा. उनके इन ट्रेडिशनल लुक्स और आसान फैशन टिप्स से आप भी अपने फेस्टिवल स्टाइल को खास बना सकती हैं.

Advertisement
X
जया किशोरी सिंपल लुक में रहना पसंद करती हैं. (PHOTO:ITG)
जया किशोरी सिंपल लुक में रहना पसंद करती हैं. (PHOTO:ITG)

Kathavachak Jaya Kishori Diwali Look: सोशल मीडिया पर सेलेब्स के दिवाली लुक्स वायरल हो रहे हैं और लोग उनकी फोटोज पर खूब कमेंट कर रहे हैं. जहां बॉलीवुड स्टार्स के ग्लैमरस लुक देखने को मिले तो वहीं, कथावाचक जया किशोरी ने एक बार फिर अपने सादगी भरे अंदाज से सबका दिल जीत लिया. 

जया किशोरी ने अपने परिवार के साथ दिवाली सेलिब्रेट की, जिसकी झलक उन्होंने इंस्टाग्राम पर शेयर की है. दिवाली पर जया सूट में बहुत प्यारी लग रही हैं और छोटी दिवाली पर भी वो बहुत सुंदर लग रही थीं. 

छोटी दिवाली पर उन्होंने लाल और आइवरी रंग का खूबसूरत कॉम्बिनेशन वाला सूट पहना था. जबकि दिवाली पर ब्राउन और गोल्डन रंग के सूट में दिखाई दीं. दोनों ही लुक्स में उनका अंदाज सादा होने के साथ बेहद अट्रैक्टिव लग रहा था. कथावाचक के इन लुक्स से आप भी फैशन टिप्स ले सकते हैं. 

सम्बंधित ख़बरें

moong dal karail
छोले-पनीर छोड़ें, भाई दूज पर मूंग दाल से बनाएं यूपी का मशहूर करायल
Prince Martand Singh
राजकुमार मार्तंड की पत्नी का शाही गृह प्रवेश, लाल जोड़े में छाईं रिया
बिहार का फेमस आलू पीठा रेसिपी (Photo- ITG)
आलू की पूरी नहीं, इस बार बनाएं आलू पीठा, सर्दियों का है बेस्ट नाश्ता
कुकर में बनाएं कम ऑयली और खस्ता समोसे (Photo- ITG)
कड़ाही नहीं, कुकर में बनाएं बाजार जैसे खस्ता समोसे, आसान है रेसिपी
Murauri
मूली और चावल से बनाएं यूपी-बिहार की फेमस मुरौरी, आसान है रेसिपी

छोटी दिवाली पर दिखा रॉयल अंदाज

छोटी दिवाली के मौके पर जया किशोरी ने गहरे लाल रंग का सूट पहना था. इसके साथ उन्होंने आइवरी यानी ऑफ-व्हाइट रंग का खूबसूरत दुपट्टा कैरी किया. लाल और सफेद रंग का यह कॉम्बिनेशन काफी क्लासिक और रॉयल लग रहा था. सूट की वी-नेकलाइन पर बारीक कढ़ाई और दुपट्टे पर सुनहरे गोटा-पत्ती वर्क ने आउटफिट को खास बनाया. अपने इस लुक को उन्होंने ट्रेडिशनल झुमकों के साथ पूरा किया. माथे पर छोटी लाल बिंदी, खुले बाल और हल्के मेकअप में उनका अंदाज बेहद खूबसूरत लगा. 

Advertisement

दिवाली पर ब्राउन सूट में लगीं एलिगेंट

जहां लाल सूट में वो किसी रॉयल क्वीन जैसी लग रही थीं, तो दिवाली के दिन जया किशोरी ने ब्राउन और गोल्डन रंग का सूट पहना था. उनके ब्राउन कुर्ते पर खूबसूरत कढ़ाई और गोल्डन काम की डिटेलिंग नजर आई. इसके साथ उन्होंने ब्राउन और गोल्डन रंग की पट्टियों वाला दुपट्टा कैरी किया, जिसके बॉर्डर पर गोटा-पत्ती वर्क था. 

इयररिंग्स ने लुक में लगाए चार चांद

जया किशोरी ने ब्राउन सूट के साथ गोल्डन कलर के लंबे ट्रेडिशनल इयररिंग्स पहने थे, जो उनके लुक में चार चांद लगा रहे थे. इसके साथ ही उन्होंने माथे पर तिलक और हाथों में चूडियां पहन रखी हैं, जो उनके दिवाली लुक को परफेक्ट बना रहे हैं.

जया किशोरी के लुक्स से लें ये 3 फैशन टिप्स

1. दुपट्टे से बढ़ाएं सूट की खूबसूरती: अगर आपके पास सिंपल सूट है, तो उसके साथ हैवी गोटा-पत्ती या जरी वर्क वाला दुपट्टा पहन सकती हैं. इससे सिंपल सूट भी डिजाइनर लगता है.

2. ब्राउन कलर को दें मौका: त्योहारों पर लाल, पीला और हरा पहनने के बजाय ब्राउन, गोल्डन और बेज जैसे रंग भी चुन सकती हैं. ये रंग सोबर होने के साथ रिच लुक देते हैं.

3. झुमकों से पूरा करें लुक: अगर आपके सूट की नेकलाइन और दुपट्टा पहले से हैवी है, तो गले में भारी हार पहनने की जरूरत नहीं. केवल खूबसूरत झुमके और चूड़ियां पहनकर भी ट्रेडिशनल लुक पूरा किया जा सकता है.

Advertisement

 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    Anirudh-kavya maran marriage: काव्या मारन और अनिरुद्ध रविचंदर की शादी की तैयारियां पूरी, कब लेंगे फेरे, कौन होगा गेस्ट? जानें |
    Bhai Dooj 2026: कल या परसों, भाई दूज कब है? जानें सही तारीख और भाई को तिलक करने का शुभ मुहूर्त |
    मेटल वोटर कार्ड से बायोमेट्रिक पहचान तक, अखिलेश यादव का चुनाव सुधार फॉर्मूला |
    ट्रंप अंदर, व्हाइट हाउस में लॉकडाउन, कार क्रैश कर सीक्रेट सर्विस एजेंट से भिड़ा संदिग्ध |
    दिवाली के स्टॉल पर मधुमक्खियों का हमला, एक लाख की मिठाइयां खराब; 3 कर्मचारी घायल |
    'पटाखे फोड़ने से खत्म होते हैं जर्म्स और वायरस...', बयान के बाद BJP विधायक ने दी सफाई |
    मिडटर्म चुनाव में हारे ट्रंप ने वोटिंग मशीन पर उठाए सवाल, बोले- क्या इलेक्शन ईमानदारी से हुए? |
    विरोध के बीच अरुणाचल में एक और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को मिली मंजूर, 1 लाख पेड़ काटे जाएंगे |
    Ramayana में 'रावण' का महिमामंडन नया नहीं, 20 साल पहले टीवी के 'रावण' पर मचा था शोर |
    How to Make Karail: छोले-पनीर छोड़ें, भाई दूज पर मूंग दाल से बनाएं यूपी का मशहूर करायल, प्रोटीन से है भरपूर
    Advertisement