कथावाचक जया किशोरी ने परिवार संग मनाई दिवाली, ब्राउन सूट और लंबे झुमकों में लगीं खूबसूरत, Photos

Kathavachak Jaya Kishori Diwali Look: सोशल मीडिया पर सेलेब्स के दिवाली लुक्स वायरल हो रहे हैं और लोग उनकी फोटोज पर खूब कमेंट कर रहे हैं. जहां बॉलीवुड स्टार्स के ग्लैमरस लुक देखने को मिले तो वहीं, कथावाचक जया किशोरी ने एक बार फिर अपने सादगी भरे अंदाज से सबका दिल जीत लिया.

और पढ़ें

जया किशोरी ने अपने परिवार के साथ दिवाली सेलिब्रेट की, जिसकी झलक उन्होंने इंस्टाग्राम पर शेयर की है. दिवाली पर जया सूट में बहुत प्यारी लग रही हैं और छोटी दिवाली पर भी वो बहुत सुंदर लग रही थीं.

छोटी दिवाली पर उन्होंने लाल और आइवरी रंग का खूबसूरत कॉम्बिनेशन वाला सूट पहना था. जबकि दिवाली पर ब्राउन और गोल्डन रंग के सूट में दिखाई दीं. दोनों ही लुक्स में उनका अंदाज सादा होने के साथ बेहद अट्रैक्टिव लग रहा था. कथावाचक के इन लुक्स से आप भी फैशन टिप्स ले सकते हैं.

छोटी दिवाली पर दिखा रॉयल अंदाज

छोटी दिवाली के मौके पर जया किशोरी ने गहरे लाल रंग का सूट पहना था. इसके साथ उन्होंने आइवरी यानी ऑफ-व्हाइट रंग का खूबसूरत दुपट्टा कैरी किया. लाल और सफेद रंग का यह कॉम्बिनेशन काफी क्लासिक और रॉयल लग रहा था. सूट की वी-नेकलाइन पर बारीक कढ़ाई और दुपट्टे पर सुनहरे गोटा-पत्ती वर्क ने आउटफिट को खास बनाया. अपने इस लुक को उन्होंने ट्रेडिशनल झुमकों के साथ पूरा किया. माथे पर छोटी लाल बिंदी, खुले बाल और हल्के मेकअप में उनका अंदाज बेहद खूबसूरत लगा.

Advertisement

दिवाली पर ब्राउन सूट में लगीं एलिगेंट

जहां लाल सूट में वो किसी रॉयल क्वीन जैसी लग रही थीं, तो दिवाली के दिन जया किशोरी ने ब्राउन और गोल्डन रंग का सूट पहना था. उनके ब्राउन कुर्ते पर खूबसूरत कढ़ाई और गोल्डन काम की डिटेलिंग नजर आई. इसके साथ उन्होंने ब्राउन और गोल्डन रंग की पट्टियों वाला दुपट्टा कैरी किया, जिसके बॉर्डर पर गोटा-पत्ती वर्क था.

इयररिंग्स ने लुक में लगाए चार चांद

जया किशोरी ने ब्राउन सूट के साथ गोल्डन कलर के लंबे ट्रेडिशनल इयररिंग्स पहने थे, जो उनके लुक में चार चांद लगा रहे थे. इसके साथ ही उन्होंने माथे पर तिलक और हाथों में चूडियां पहन रखी हैं, जो उनके दिवाली लुक को परफेक्ट बना रहे हैं.

जया किशोरी के लुक्स से लें ये 3 फैशन टिप्स

1. दुपट्टे से बढ़ाएं सूट की खूबसूरती: अगर आपके पास सिंपल सूट है, तो उसके साथ हैवी गोटा-पत्ती या जरी वर्क वाला दुपट्टा पहन सकती हैं. इससे सिंपल सूट भी डिजाइनर लगता है.

2. ब्राउन कलर को दें मौका: त्योहारों पर लाल, पीला और हरा पहनने के बजाय ब्राउन, गोल्डन और बेज जैसे रंग भी चुन सकती हैं. ये रंग सोबर होने के साथ रिच लुक देते हैं.

3. झुमकों से पूरा करें लुक: अगर आपके सूट की नेकलाइन और दुपट्टा पहले से हैवी है, तो गले में भारी हार पहनने की जरूरत नहीं. केवल खूबसूरत झुमके और चूड़ियां पहनकर भी ट्रेडिशनल लुक पूरा किया जा सकता है.

Advertisement

---- समाप्त ----