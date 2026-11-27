AIMIM के पूर्वांचल अध्यक्ष इसरार अहमद ने आजम खान की जेल से रिहाई को लेकर बड़ा दावा किया है. उन्होंने आरोप लगाया कि परिसीमन बिल को लेकर आजम खान को जेल से बाहर निकाला गया है और इसके पीछे समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच समझौता हुआ है.

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इसरार अहमद ने कहा कि आजम खान के जेल से बाहर आने की खुशी बहुत जल्द लोकसभा के शीतकालीन सत्र के साथ खत्म होने वाली है. उन्होंने दावा किया कि परिसीमन और महिला बिल पेश होने के साथ ही यह साफ हो जाएगा कि आजम खान को किस मकसद से जेल से बाहर निकाला गया.

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इसरार अहमद ने कहा कि सपा परिसीमन बिल के विरोध में वॉकआउट करेगी, लेकिन बिल पास होते ही आजम खान को फिर जेल जाना पड़ेगा. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि आजम खान को अखिलेश यादव के साथ किए गए गुनाह की सजा भुगतनी पड़ रही है और इसका खामियाजा उनके परिवार को भी उठाना पड़ रहा है.

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AIMIM नेता ने दावा किया कि अखिलेश यादव ने कहां और किससे सौदा किया है, यह हर किसी को पता है. उन्होंने कहा कि इस बार अखिलेश यादव को न राम मिलेंगे और न खुदा.

AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने आजम खान के बयान पर पलटवार करते हुए उन पर राजनीतिक हमला बोला है. आजम खान ने कहा था कि ओवैसी जेल में रहते हुए कभी उनका हाल जानने नहीं आए, जबकि फोन करके उनका हाल पूछ सकते थे. इस पर ओवैसी ने कहा कि वह अखलाक सैफी के घर गए थे, जिनकी मौत के बाद उनकी बुजुर्ग मां के साथ मारपीट की गई थी.

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आजम खान ने मुजफ्फरनगर दंगों का जिक्र करते हुए तत्कालीन अखिलेश यादव सरकार पर भी निशाना साधा और कहा कि उस समय लोग ठंड में परेशान थे, बच्चे मर रहे थे और महिलाओं के साथ रेप की घटनाएं हुई थीं. ओवैसी ने कहा कि उस वक्त सत्ता में वह नहीं, बल्कि दूसरी पार्टी थी. उन्होंने यह भी बताया कि वह चंद्रशेखर आजाद के घर गए थे और उनकी मां से मुलाकात की थी.

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