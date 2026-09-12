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10 Best Places to Visit in Ladakh: 8 महीने में 4 लाख से ज्यादा लोग पहुंचे लद्दाख, जन्नत से कम नहीं हैं यहां की ये 10 जगहें, आप भी दोस्तों संग करें सैर

लद्दाख में 2026 में पर्यटन ने नया रिकॉर्ड बनाया है, सिर्फ 8 महीनों में 4 लाख से ज्यादा पर्यटक यहां पहुंच चुके हैं. अगर आप भी लद्दाख घूमने का प्लान बना रहे हैं, तो पैंगोंग झील, नुब्रा वैली, तुर्तुक, त्सो मोरीरी समेत इन खूबसूरत जगहों को अपनी लिस्ट में जरूर शामिल करें.

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लद्दाख 2026 में लाखों लोग पहुंचे. (PHOTO:AI)
लद्दाख 2026 में लाखों लोग पहुंचे. (PHOTO:AI)

10 Best Places to Visit in Ladakh: लद्दाख घूमने वालों की संख्या साल 2026 में  तेजी से बढ़ी है. जनवरी से अगस्त के बीच यहां 4,05,085 टूरिस्ट पहुंचे हैं, जो 2025 में पूरे साल आए 3,35,872 पर्यटकों से भी ज्यादा हैं. यानी साल के अभी चार महीने बाकी हैं और लद्दाख पिछले साल का रिकॉर्ड पहले ही तोड़ चुका है. जनवरी-अगस्त 2025 के 2.69 लाख पर्यटकों की मुकाबले में इस साल करीब 50 फीसदी ज्यादा लोग यहां पहुंचे.

आखिर लद्दाख में ऐसा क्या है जो हर साल देश-दुनिया के पर्यटकों को अपनी ओर खींच रहा है? ऊंचे पहाड़, नीली झीलें, बर्फीले दर्रे, बौद्ध मठ, रेगिस्तान जैसी घाटियां और बेहद अलग संस्कृति, लद्दाख एक ही ट्रिप में कई तरह के एक्सपीरियंस देती है. अगर आप भी यहां घूमने का प्लान बना रहे हैं तो इन 10 जगहों को अपनी लिस्ट में जरूर शामिल करें.

लद्दाख बना टूरिस्ट हॉटस्पॉट!

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लद्दाख के उपराज्यपाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पर्यटन से जुड़े आंकड़े शेयर करते हुए खुशी जाहिर की. उन्होंने बताया कि लद्दाख का पर्यटन नई ऊंचाइयों पर पहुंच रहा है. जनवरी से अगस्त 2026 के बीच लद्दाख में 4.05 लाख पर्यटक पहुंचे, जो पूरे 2025 में आए 3.35 लाख पर्यटकों की संख्या से 20.61 प्रतिशत अधिक है.

वहीं, जनवरी-अगस्त 2025 के 2.69 लाख पर्यटकों की तुलना में इस साल टूरिस्ट की संख्या 50.37 प्रतिशत बढ़ी है. अगस्त 2026 में भी पर्यटकों की संख्या 74,753 रही, जो अगस्त 2025 के 45,201 के मुकाबले 65.38 प्रतिशत अधिक है. विदेशी पर्यटकों की संख्या भी 32.95 प्रतिशत बढ़ी है.

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1. पैंगोंग झील

लद्दाख की सबसे मशहूर जगहों में से एक है पैंगोंग झील. नीले पानी और चारों तरफ ऊंचे पहाड़ों का नजारा इसे बेहद खास बनाता है. दिन के अलग-अलग समय में झील के पानी का रंग बदलता हुआ नजर आता है. लद्दाख पर्यटन विभाग भी इसे अपने प्रमुख आकर्षणों में शामिल करता है.

2. नुब्रा वैली

अगर आपको लद्दाख में कुछ अलग देखना है तो नुब्रा वैली जरूर जाएं. यहां पहाड़ों के बीच ठंडे रेगिस्तान जैसी जमीन और हंडर के रेत के टीले देखने को मिलते हैं. यहां दो कूबड़ वाले बैक्ट्रियन ऊंट भी आकर्षण का केंद्र हैं.

3. डिस्किट मोनेस्ट्री

नुब्रा वैली में स्थित डिस्किट मोनेस्ट्री पहाड़ी पर बनी खूबसूरत बौद्ध मठों में से एक है. यहां से आसपास की घाटी और पहाड़ों का शानदार नजारा दिखाई देता है. लद्दाख की आधिकारिक पर्यटन वेबसाइट भी डिस्किट और नुब्रा क्षेत्र को प्रमुख पर्यटन अनुभवों में शामिल करती है.

4. तुर्तुक गांव

लद्दाख की आम तस्वीर से अलग अनुभव चाहिए तो तुर्तुक जाएं. यह गांव अपनी बाल्टी संस्कृति, पुराने घरों, खुबानी के बागों और पहाड़ी वातावरण के लिए जाना जाता है. लद्दाख पर्यटन विभाग ने भी तुर्तुक को अपने प्रमुख डेस्टिनेशन में शामिल किया है.

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5. त्सो मोरीरी झील

पैंगोंग के अलावा त्सो मोरीरी भी लद्दाख की खूबसूरत हाई-एल्टीट्यूड झीलों में शामिल है. शांत वातावरण, नीला पानी और चारों तरफ पहाड़ इसे प्रकृति पसंद करने वाले लोगों के लिए खास बनाते हैं. लेह जिला प्रशासन की पर्यटन सूची में भी त्सो मोरीरी प्रमुख जगहों में शामिल है.

6. थिकसे मोनेस्ट्री

लेह के आसपास घूमने के लिए थिकसे मोनेस्ट्री बेहतरीन जगह है. पहाड़ी पर बनी यह बौद्ध मोनेस्ट्री अपनी वास्तुकला और आसपास के खूबसूरत नजारों के लिए जानी जाती है.

7. हेमिस

लद्दाख की संस्कृति और बौद्ध विरासत को करीब से देखना है तो हेमिस को ट्रिप में शामिल किया जा सकता है. यहां हेमिस मोनेस्ट्री और आसपास का प्राकृतिक क्षेत्र देखने लायक है. लेह जिला प्रशासन की पर्यटन सूची में हेमिस नेशनल पार्क भी प्रमुख आकर्षणों में शामिल है.

8. खारदुंग ला

ऊंचे पहाड़ी दर्रों और रोमांच पसंद करने वालों के लिए खारदुंग ला लद्दाख की खास जगहों में से एक है. यहां तक पहुंचने वाला रास्ता अपने ऊंचाई वाले पहाड़ी दृश्यों के लिए जाना जाता है.

9. हनले

लद्दाख की भीड़ से थोड़ा अलग अनुभव चाहिए तो हनले का रुख किया जा सकता है. दूर-दराज का यह इलाका साफ आसमान और तारों को देखने के अनुभव के लिए खास माना जाता है. लेह जिला प्रशासन की आधिकारिक पर्यटन सूची में हनले भी शामिल है.

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10. लामायुरु

लामायुरु को लद्दाख का मूनलैंड भी कहा जाता है. यहां की अनोखी चट्टानी संरचनाएं और सूखा पहाड़ी नजारा बाकी लद्दाख से बिल्कुल अलग नजर आता है. लेह जिला प्रशासन इसे प्रमुख पर्यटन स्थलों में गिनता है.

लद्दाख क्यों जा रहे हैं इतने लोग?

लद्दाख अब सिर्फ बाइक राइडर्स की पसंद नहीं रह गया है. यहां एडवेंचर के साथ झीलें, मठ, गांव, स्थानीय संस्कृति और अनोखे पहाड़ी लैंडस्केप एक ही ट्रिप में देखने को मिलते हैं. बेहतर कनेक्टिविटी, पर्यटन को बढ़ावा देने वाली एक्टीविटी और सोशल मीडिया पर लद्दाख की बढ़ती पॉपुलैरिटी भी लोगों की दिलचस्पी बढ़ा रहा है.

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