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ना आएगा ट्रेलर, ना हिंदी में रिलीज होगी फिल्म 'द पैराडाइज'! तेलुगू स्टार नानी का ये कैसा प्लान?

नानी की फिल्म द पैराडाइज को लेकर मेकर्स ने एक बेहद अलग प्लान तैयार किया है, जो कई लोगों को खटक सकता है. इस फिल्म को सिर्फ तेलुगू में लाया जा रहा है, इसकी बाकी रीजनल भाषाओं में रिलीज नहीं होगी. ना ही फिल्म का कोई ट्रेलर दिखाया जाएगा, ये सीधा थिएटर में रिलीज होगी.

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नानी की फिल्म 'द पैराडाइज' (Credit: X/@TheParadiseOffl)
नानी की फिल्म 'द पैराडाइज' (Credit: X/@TheParadiseOffl)

साउथ सिनेमा की तरफ से इस समय तेलुगू सुपरस्टार नानी की फिल्म द पैराडाइज का तगड़ा बज बना हुआ है. ये एक ऐसी फिल्म है, जिसमें पैन इंडिया से कई सारे सितारे हैं. लेकिन नानी अपनी फिल्म को पैन-इंडिया कहलाकर प्रमोट करना नहीं चाहते हैं. हाल ही में एक प्रेस मीट के दौरान, सुपरस्टार ने द पैराडाइज को लेकर कई बड़े ऐलान किए हैं. 

पैराडाइज का नहीं आएगा ट्रेलर

नानी की फिल्म द पैराडाइज की रिलीज में अब सिर्फ दो हफ्ते का समय बचा है. आमतौर पर किसी भी फिल्म का रिलीज से पहले ट्रेलर जरूर आता है. लेकिन इस फिल्म का कोई ट्रेलर नहीं आएगा, मेकर्स इसे डायरेक्ट थिएटर में रिलीज करेंगे. चूंकि अभी तक इसकी शूटिंग पूरी नहीं हुई है. यही वजह है कि फिल्म का ट्रेलर भी रिलीज नहीं किया जाएगा. नानी ने खुद इस बात की पुष्टि की है.

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नानी ने कहा - टीम फिलहाल फिल्म का फाइनल आउटपुट पूरा करने पर ध्यान दे रही है. कुछ शूटिंग अभी बाकी है. अगर इस समय ट्रेलर रिलीज किया जाता है, तो डायरेक्टर, म्यूजिक कंपोजर और टीम के दूसरे अहम लोगों को अपना ध्यान बचे हुए काम से हटाना पड़ेगा. अगर इस समय मुझसे पूछा जाए कि ट्रेलर ज्यादा जरूरी है या फिल्म, तो मैं फिल्म को ही ज्यादा जरूरी मानूंगा. मैं खुद भी एक शानदार ट्रेलर बनाकर रिलीज करना चाहता हूं, लेकिन मौजूदा हालात को देखते हुए पूरी टीम ने मिलकर ट्रेलर रिलीज ना करने का फैसला किया है. 

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तेलुगू सुपरस्टार ने इस बात को भी सामने रखा कि उनका ट्रेलर रिलीज ना करने का ये फैसला फिल्म की हाइप को देखते हुए नहीं लिया गया है. नानी ने कहा- ट्रेलर रिलीज ना करने का फैसला फिल्म के पहले से बने हुए बज को देखकर नहीं लिया गया है. फिल्म को लेकर दर्शकों के बीच पहले से काफी उत्साह है, लेकिन मेकर्स ये मानकर नहीं चल रहे हैं कि फिल्म को ट्रेलर की जरूरत नहीं है. ये फैसला फिल्म की उम्मीद की जा रही ओपनिंग या पहले से मौजूद हाइप की वजह से नहीं लिया गया है. वो ऑडियंस को हल्के में नहीं लेना चाहते और ये नहीं मानना चाहते कि फिल्म को ट्रेलर की जरूरत ही नहीं है. 

हिंदी मार्केट पर कम होगा नानी का फोकस?

फिल्म द पैराडाइज को लेकर मेकर्स एक और चीज करने की कोशिश कर रहे हैं. वो पैन-इंडिया वाले कॉन्सेप्ट पर ना चलकर, अपने घरेलू मार्केट (तेलुगू) पर फोकस रखना चाह रहे हैं. फिल्म के बड़े पैमाने पर रिलीज और उसकी पहुंच के बारे में बात करते हुए नानी ने ये भी बताया कि टीम प्रोजेक्ट की मल्टी-लैंग्वेज डिस्ट्रीब्यूशन को किस नजर से देखती है. उन्होंने कहा- हम इसे पैन-इंडिया फिल्म नहीं कहना चाहते. तेलुगु के साथ-साथ ये कुछ दूसरी भाषाओं में भी रिलीज होगी. तेलुगु हमारे लिए बिना किसी शक सबसे बड़ा टारगेट है और मुझे उम्मीद है कि दूसरी भाषाओं के दर्शक भी द पैराडाइज को देखें और इसे उतना ही एंजॉय करें.

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SLV सिनेमाज के प्रोडक्शन में बनी द पैराडाइज 24 सितंबर 2026 को हिंदी, तेलुगु, तमिल, अंग्रेजी, स्पेनिश, बंगाली, कन्नड़ और मलयालम समेत आठ भाषाओं में बड़े स्तर पर सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. इसमें राघव जुयाल और सोनाली कुलकर्णी जैसे जाने-माने सितारे भी मेन लीड में नजर आएंगे. 

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