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रात 3 बजे पार्टी से लौट रहे थे, ब्रिज की रेलिंग तोड़कर नीचे गिरी THAR, एयरबैग्स ने बचाई 4 जिंदगियां

Indore Horrific road accident: इंदौर में देर रात पार्टी से लौट रही थार 50 फीट नीचे गिरी. 2 युवक और 2 युवतियां घायल. एयरबैग्स खुलने से बची जान...

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इंदौर ब्रिज हादसे के बाद मौके पर मची अफरा-तफरी.(Photo:ITG)
इंदौर ब्रिज हादसे के बाद मौके पर मची अफरा-तफरी.(Photo:ITG)

मध्य प्रदेश के मिनी मुंबई यानी इंदौर में शनिवार देर रात करीब 3 बजे एक भीषण सड़क हादसा हो गया. अन्नपूर्णा की तरफ से बीजलपुर की ओर जा रही तेज रफ्तार महिंद्रा थार (Thar) गाड़ी अचानक बेकाबू होकर राजेंद्र नगर ब्रिज की रेलिंग तोड़ते हुए करीब 50 फीट नीचे जा गिरी.

राजेंद्र नगर थाना इलाके का यह मामला है. कार में सवार दो युवक और दो युवतियां देर रात पार्टी करने के बाद लौट रहे थे. हादसे में चारों सवार घायल हुए हैं, जिनमें से दो की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है. गनीमत यह रही कि कार के एयरबैग खुल गए, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया और जान बच गई.

तेज रफ्तार और नशे में गाड़ी चलाने की आशंका

स्थानीय लोगों और प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, थार वाहन काफी ओवरस्पीड में था और चालक शराब के नशे में वाहन चला रहा था. बीजलपुर की तरफ बढ़ते समय ड्राइवर ने वाहन पर से नियंत्रण खो दिया. इसके बाद थार सीधे ब्रिज की मजबूत रेलिंग से टकराई और उसे तोड़ते हुए 50 फीट नीचे जा गिरी.

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हादसे के वक्त ब्रिज के नीचे सड़क पर कोई अन्य वाहन या राहगीर मौजूद नहीं था, अन्यथा कई और लोग इसकी चपेट में आ सकते थे. 

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स्थानीय लोगों ने निकाला बाहर

जोरदार धमाके जैसी आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी. पुलिस और स्थानीय लोगों ने मशक्कत के बाद घायलों को कार से बाहर निकाला और इलाज के लिए पास के निजी अस्पताल में भर्ती कराया.

पुलिस जांच और सीसीटीवी खंगालने की तैयारी

मामले की जानकारी देते हुए एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने घटनास्थल का मुआयना किया और दुर्घटनाग्रस्त थार को कब्जे में ले लिया है. शुरुआती जांच में तेज रफ्तार और नियंत्रण खोना हादसे का मुख्य कारण प्रतीत हो रहा है. फिलहाल राजेंद्र नगर थाना पुलिस घायलों के बयान दर्ज कर रही है और हादसे के सही कारणों का पता लगाने के लिए आसपास के सीसीटीवी (CCTV) फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं.

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