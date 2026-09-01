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'बंगाल बीजेपी के नेता रील बनाने में बिजी', विधायक ने अपने ही पार्टी के खिलाफ खोला मोर्चा

पश्चिम बंगाल के बीजेपी विधायक अमरनाथ साखा ने पार्टी के कुछ नेताओं पर पार्टी को कमजोर करने का आरोप लगाया है. उनका कहना है कि कुछ लोग CPI(M) का मुकाबला करने की बजाय रील्स बनाने और फॉलोअर्स बढ़ाने में लगे हैं.

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बीजेपी विधायक अमरनाथ साखा (Image: @AmarnathShaka/X)
बीजेपी विधायक अमरनाथ साखा (Image: @AmarnathShaka/X)

पश्चिम बंगाल के बीजेपी विधायक अमरनाथ साखा ने पार्टी नेतृत्व पर सवाल खड़े किए हैं. उन्होंने फेसबुक पर पोस्ट करते हुए पार्टी पर आरोप लगाया है कि पार्टी के कुछ बड़े नेता लेफ्ट फ्रंट का मुकाबला करने की जगह, अपना प्रचार करने, रील्स बनाने और फॉलोअर्स बढ़ाने में ही लगे हुए हैं.

अमरनाथ साखा बांकुरा की ओंडा सीट से दो बार विधायक चुने जा चुके हैं. उन्होंने पार्टी के कुछ नेताओं की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए हैं. उनका कहना है कि वे लंबे समय से बीजेपी से जुड़े रहे हैं और जो बातें उन्हें गलत लगती हैं उस पर वे खुलकर बोलते हैं. 

साखा ने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल में लेफ्ट फ्रंट लगातार अपनी गतिविधियां बढ़ा रहा है. लेकिन बीजेपी इसपर कोई विरोध नहीं कर रही. उन्होंने कहा कि पार्टी नेताओं को संगठन मजबूत करने और जमीन पर काम करने की बजाय खुद को प्रमोट करने की ज्यादा चिंता है. 

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साखा ने अपने पोस्ट में कहा, "सुबह से रात तक ये नेता अपना ही प्रचार करने में लगे हैं, कोई CPI(M) का मुकाबला नहीं कर रहा." साथ ही, उन्होंने कई नेताओं पर रील्स बनाने, फॉलोअर्स बढ़ाने और फैन क्लब बनाने का आरोप लगाया. 

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उन्होंने राज्य के बीजेपी नेताओं की भी आलोचना की. उन्होंने कहा कि इस साल चुनाव में जीत के बाद कई नेता अपना निजी फायदा करने में लगे हैं. खुद के फॉलोअर्स बढ़ा रहे हैं. 

यह भी पढ़ें: बंगाल की खाड़ी में बढ़ी मौसमी हलचल! मॉनसून सितंबर में और काटेगा गदर, इन राज्यों के लिए IMD का अलर्ट

साखा ने फेसबुक पर लिखा, "अब जब सरकार सत्ता में आ गई है, तो हर कोई फायदों का मजा लेने में बिज़ी हैं. पार्टी भाड़ में जाए, बस उनका अपना पेट भरना चाहिए."

उन्होंने ऐसे नेताओं की संगठन के प्रति निष्ठा पर भी सवाल उठाया है. उन्होंने कहा, "वे पहले क्या थे और अब क्या बन गए हैं?"

साखा ने बीजेपी कार्यकर्ताओं से यह भी अपील की कि वे व्यक्तिगत हितों से ऊपर पार्टी को रखें. उन्होंने लिखा, "किसी नेता का अनुयायी बनने के बजाय, पहले पार्टी के अनुयायी बनें. ऐसे नेता तो आते-जाते रहेंगे लेकिन पार्टी बनी रहेगी."

साखा ने आरोप लगाया है कि कुछ लोगों के कारण पार्टी को नुकसान हो रहा है. उन्होंने कहा, "कुछ लोगों की वजह से पार्टी को नुकसान हो रहा है लेकिन उन्हें इसकी कोई परवाह नहीं है. वे बस पैसा कमाने में लगे हैं."

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