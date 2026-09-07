पर्दे पर स्टारडम, सियासत में दबदबा… मनोज तिवारी-रवि किशन की बेटियों की दिलचस्प कहानी

भोजपुरी सिनेमा के दो सबसे बड़े नाम मनोज तिवारी और रवि किशन ने एक जैसी जर्नी तय की. लोकप्रियता से स्टारडम, स्टारडम से सियासत. लेकिन 2026 में कहानी में नया मोड़ आया है. अब दोनों की बेटियां सुर्खियों में हैं. इत्तेफाक देखिए दोनों की बेटियां भी करीब-करीब एक जैसे रास्ते पर निकल पड़ी हैं. हमें पता है कि आपको रवि किशन की बेटी रीवा किशन और मनोज तिवारी की बेटी रीति तिवारी की डिटेल्स जानने की एक्साइटमेंट हो रही होगी. चलिए इन्हें थोड़ा करीब से जान लेते हैं. उससे पहले दोनों डैडी कूल के बारे में छोटी सी चर्चा हो जाए.

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गाने-फिल्मों से संसद तक

मनोज तिवारी की पहचान भोजपुरी के सुपरस्टार और पार्टी-सॉन्ग के बादशाह के तौर पर बनी. धीरे-धीरे उन्होंने राजनीति में कदम रखा और बीजेपी सांसद बनकर दिल्ली पहुंचे. रवि किशन की राह थोड़ी फिल्मी रही. भोजपुरी से बॉलीवुड तक का सफर, किरदारों की पहचान और फिर राजनीति में एंट्री. दोनों के एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप भी खूब सुर्खियां बटोर चुके हैं. इंटरव्यू में तंज, सोशल मीडिया पर मीम और कभी-कभी सरेआम खिल्ली उड़ाने वाले बयान लेकिन अब लगता है कि दोनों अपने पिता के नक्शेकदम पर चलने की कोशिश कर रही हैं.

शोबिज में छाएंगी बेटियां?

सबसे पहले बात करते हैं रवि किशन की बेटी रीवा किशन की. रीवा ने 2020 में फिल्म 'सब कुशल मंगल' से बॉलीवुड डेब्यू किया था. अफसोस उनकी पहली फिल्म फ्लॉप साबित हुई. इसके बाद वो 'चार चतुर नार' में नजर आईं, लेकिन वो पहचान नहीं मिली, जिसकी उम्मीद थी. रीवा का फिल्मी डेब्यू भले ही फ्लॉप रहा, लेकिन वो इससे कमजोर नहीं पड़ीं. रीवा सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती हैं और फैन्स का ध्यान खींचती हैं. हाल ही में अपने पिता के साथ 'अलायंस' शो में नजर आईं. 'अलायंस' में बेटी को सेट करने के बाद रवि किशन शो से चले गए. पापा के जाने के बाद रीवा का गेम कमजोर पड़ा और वो शो से बाहर हो गईं. रीवा शो नहीं जीत पाईं, लेकिन उन्होंने वहां सोहेल खान और कुशाल टंडन जैसे दोस्त बनाए. मतलब यहां भी वो लाइमलाइट में रहीं.

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बिग बॉस पहुंचीं मनोज तिवारी की लाडली

मनोज तिवारी की बेटी रीति तिवारी एक सिंगर, सॉन्गराइटर, कंपोजर और प्रोड्यूसर हैं, जो अपने पिता से अलग म्यूजिकल पहचान बना चुकी हैं. रीति स्पोर्ट्स कंपनी की डायरेक्टर हैं. वो एक जूलरी फर्म 'जूनी कंपनी' की को-फाउंडर भी हैं. रीति एक एनजीओ में काम करती हैं और सामाजिक सेवा में गहरी रुचि रखती हैं.

रीति ने मई 2024 में अपने पिता की राह पर चलते हुए बीजेपी में शामिल होकर राजनीति में कदम रखा. वो अपने पिता के लिए चुनाव प्रचार में भी एक्टिव रही हैं. अब उन्होंने बिग बॉस 20 में हिस्सा लेकर एक नया सफर शुरू किया. बिग बॉस एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, जहां से कई लोगों की किस्मत चमकी है.

कुल मिलाकर दोनों सितारों की बेटियों ने टीवी डेब्यू कर लिया है. रवि किशन और मनोज तिवारी के बीच का टशन सबको पता है. अब इनकी बेटियां किस मुकाम पर पहुंचेगी. स्टारडम में कौन, किसे टक्कर देगा, ये देखना दिलचस्प होगा.

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