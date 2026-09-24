Fridge Vastu: पैसा खुद चल कर आएगा! फ्रिज के ऊपर रखें ये शुभ चीज

Fridge Vastu: घर में रखी हर चीज का अपना महत्व होता है. वास्तु शास्त्र में सिर्फ कमरे या मुख्य दरवाजे की दिशा ही नहीं, बल्कि रसोई में रखे सामान की जगह को भी महत्वपूर्ण माना जाता है. फ्रिज आज हर घर का जरूरी हिस्सा है. इसे लेकर भी कई वास्तु नियम बताए जाते हैं. इसी बीच फ्रिज के ऊपर कपूर रखने को लेकर भी कई मान्यताएं प्रचलित हैं.

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कपूर का इस्तेमाल सदियों से पूजा-पाठ और आरती में किया जाता रहा है. वास्तु से जुड़ी मान्यताओं में इसे नकारात्मक ऊर्जा कम करने और सकारात्मक वातावरण बनाने वाला माना जाता है. कुछ वास्तु मान्यताओं में कपूर को घर की रुकी हुई ऊर्जा को संतुलित करने के उपाय के तौर पर भी देखा जाता है.

फ्रिज के ऊपर कपूर रखने की क्या मान्यता है?

वास्तु मान्यता के अनुसार कपूर को सकारात्मकता और शुद्धिकरण से जोड़ा जाता है. ऐसे में कुछ लोग फ्रिज के ऊपर कपूर रखते हैं, इसे घर में सुख-समृद्धि बनाए रखने से जोड़ते हैं. मान्यता है कि कपूर की मौजूदगी से नकारात्मक ऊर्जा कम होती है. इससे घर का वातावरण सकारात्मक बना रहता है.

धन-समृद्धि से भी है संबंध

कपूर को कई वास्तु उपायों में आर्थिक बाधाओं और नकारात्मकता से जोड़कर देखा जाता है. कुछ मान्यताओं के अनुसार घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बेहतर होने से सुख-समृद्धि का वातावरण बनता है. इसी वजह से कपूर को धन और समृद्धि से जुड़े वास्तु उपायों में भी इस्तेमाल किया जाता है. लेकिन यह धार्मिक और पारंपरिक मान्यता है, इसे धन प्राप्ति की गारंटी नहीं माना जा सकता.

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फ्रिज के ऊपर हर चीज रखना सही नहीं

वास्तु से जुड़े कई स्रोत फ्रिज के ऊपर भारी सामान रखने से बचने की सलाह देते हैं. आधुनिक वास्तु गाइड्स में भी फ्रिज के आसपास पर्याप्त जगह, हवा के प्रवाह और साफ-सफाई को महत्वपूर्ण बताया गया है. इसलिए फ्रिज के ऊपर भारी डिब्बे, इलेक्ट्रॉनिक सामान या ऐसी चीजें नहीं रखनी चाहिए जिनसे फ्रिज की गर्मी निकलने में परेशानी हो.

फ्रिज की दिशा को लेकर क्या कहते हैं वास्तु नियम?

फ्रिज की दिशा को लेकर अलग-अलग वास्तु स्रोतों में अलग मान्यताएं मिलती हैं. कुछ आधुनिक वास्तु गाइड दक्षिण-पश्चिम, पश्चिम या उत्तर-पश्चिम दिशा को उपयुक्त बताते हैं, जबकि कुछ स्रोत उत्तर या उत्तर-पश्चिम को भी बेहतर मानते हैं.

आमतौर पर ईशान कोण में भारी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण रखने से बचने की सलाह कई वास्तु स्रोत देते हैं. हालांकि, यह भी एक वास्तु मान्यता है. हर घर के नक्शे पर एक ही नियम लागू नहीं होता.

कपूर को फ्रिज के ऊपर जलाएं नहीं

अगर आप कपूर का वास्तु या धार्मिक इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसे फ्रिज के ऊपर रखकर जलाने से बचें. कपूर जलने पर खुली लौ और गर्मी पैदा होती है. इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के ऊपर आग जलाना सुरक्षा की दृष्टि से उचित नहीं है.

कपूर जलाने के लिए पूजा स्थल या कोई सुरक्षित अग्निरोधी पात्र इस्तेमाल करें. उसे पर्दे, कागज, प्लास्टिक और अन्य ज्वलनशील वस्तुओं से दूर रखें.

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फ्रिज की साफ-सफाई भी जरूरी

वास्तु मान्यताओं में घर की साफ-सफाई और व्यवस्थित वातावरण को सकारात्मक ऊर्जा से जोड़ा जाता है. इसलिए फ्रिज के ऊपर धूल जमा न होने दें. इसके आसपास अनावश्यक सामान का ढेर न लगाएं. खराब या एक्सपायर हो चुके खाद्य पदार्थों को समय-समय पर बाहर करते रहें. फ्रिज के आसपास जगह खुली और व्यवस्थित रखने से व्यावहारिक रूप से भी सफाई और हवा के आवागमन में मदद मिलती है.

कपूर के साथ ये सावधानी जरूर रखें

कपूर को बच्चों और पालतू जानवरों की पहुंच से दूर रखना चाहिए. इसे निगलना नुकसानदायक हो सकता है. कपूर जलाते समय भी लौ को अकेला न छोड़ें और इस्तेमाल के बाद पूरी तरह बुझा दें.

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