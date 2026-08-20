तेज दर्द से लेकर सूजन तक...जहरीले सांप के काटने पर जरूर दिखते हैं ये 8 लक्षण, तुरंत कर लें ये काम

बारिश के इस मौसम में बीते कुछ दिनों से देशभर में सांप के काटने की घटनाएं बढ़ रही हैं. इससे कई लोगों की मौत भी हो चुकी है. बीते दिनों महाराष्ट्र के आवासीय स्कूल में छात्राओं की मौत हुई थी. आमतौर पर इंडियन कोबरा और कॉमन करैत जैसे जहरीले सांप का काटना जानलेवा हो जाता है, लेकिन यह कैसे पता चले कि जिस सांप ने काटा है वह जहरीला है या नहीं. सांप के काटने के बाद क्या करें और क्या नहीं?

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डॉक्टर बताते हैं कि जहरीले सांप के काटने के तुरंत बाद शरीर में 5 लक्षण जरूर दिखते हैं. इस बारे में दिल्ली में वरिष्ठ फिजिशियन डॉ. कमलजीत सिंह कैंथ ने बताया है. वह कहते हैं कि सांप ने जिस जगह काटा होता है वहां तेज दर्द होता है और उस जगह काटने के निशान हो सकते हैं या खरोंच हो सकती है. तेज जलन होती है और धीरे- धीरे सूजन आने लगती है.

सबसे बड़ा लक्षण यह है कि सांस फूलने के साथ सांस लेने में परेशानी महसूस होने लगती है. शरीर हल्का नीला पड़ने लगता है और जी- मिचलाने लगता है. कुछ सांप जैसे कि कोरल स्नेक, में ऐसा जहर होता हैं जो दिमाग और नसों पर असर डालता है. अगर वह काटता है तो इंसान की आंखों की ऊपर की पलक झुकने लगती हैं, जिसे अपनी भाषा में लोग नींद आना कह देते हैं. उंगलियों में झुनझुनी होना और मांसपेशियों में कमजोर जैसे लक्षण हो सकते हैं. ऐसे में तुरंत अस्पताल जाना चाहिए. ऐसा ना करना जानलेवा हो सकता है. अगर अस्पताल दूर है तो फर्स्ट एड के तौर पर ये काम करें

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सांप काट ले तो तुरंत क्या करें

डॉ कमलजीत बताते हैं कि सांप के काटने के बाद कोई भी गहना, घड़ी या तंग कपड़े उतार दें. काटे गए हिस्से को साबुन और पानी से साफ करें. इसे साफ, सूखी पट्टी से ढीला-ढाला ढक दें. जहां सांप ने काटा है उस हिस्से में हलचल कम से कम करें. अगर हो सके, तो यह ध्यान रखें कि किस समय काटा है. इससे अस्पताल जाने पर डॉक्टरों को यह समझने में मदद मिल सकती है कि जहर शरीर में कितना फैल गया है.

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सांप काट ले तो ये गलतियां कभी ना करें

डॉ कमलजीत बताते हैं कि लोग कई तरह की गलतियां कर देते हैं, जो मरीज की हालत को और भी बिगाड़ सकता है. ये ग्रामीण इलाकों में ज्यादा होता है. सबसे बड़ी गलती कि जिस जगह सांप ने काटा है वहां कसकर पट्टी बांध देते हैं. कुछ लोग जहर निकालने की कोशिश करते हैं जबकि ऐसा बिलकुल नहीं करना चाहिए.

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इस दौरान ये भी ध्यान रखें कि दर्द कम करने वाली दवाएं न लें, जैसे कि एस्पिरिन, आइबुप्रोफेन या नैप्रोक्सन सोडियम ऐसा करने से ब्लीडिंग का खतरा बढ़ सकता है. अगर जरूरत हो, तो दर्द से राहत के लिए एसिटामिनोफेन लें. इससे ब्लीडिंग का खतरा नहीं बढ़ता है. कोशिश करें कि ये जान लें कि किस सांप ने काटा है. इससे इलाज में मदद मिल सकती है.

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