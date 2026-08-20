Onion Uses In Home: स्वाद ही नहीं 'सफाई की जादूगर' भी है प्याज! इन चीजों को चुटकियों में करती है साफ, 5 तरीकों से करें इस्तेमाल

Onion Uses In Home: ज्यादातर घरों में खाने बनाने के लिए प्याज का इस्तेमाल किया जाता है. ये दाल, सब्जी से लेकर पराठे तक में स्वाद का तड़का लगा देती है. ऐसे में रसोई में प्याज लगभग हर दिन इस्तेमाल होता है. लेकिन क्या आपको पता है कि यही प्याज घर की सफाई में भी आपकी मदद कर सकता है? खास बात ये है कि इसके लिए आपको कोई खास क्लीनिंग प्रोडक्ट खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी.

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प्याज में मौजूद कुछ नेचुरल कंपाउंड्स हल्की गंदगी, दाग और बदबू को कम करने में मदद कर सकते हैं. यानी जो प्याज अभी तक सिर्फ खाने का स्वाद बढ़ाने वाली चीज लगती थी, उसे आप घर के कुछ छोटे-मोटे सफाई के कामों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं. हालांकि, इसे किसी पावरफुल क्लीनर का ऑप्शन बिल्कुल नहीं समझना चाहिए. हल्की गंदगी और दाग के लिए ये घरेलू तरीका आजमाया जा सकता है.

1. लोहे की चीजों पर लगी हल्की जंग होगी कम: चाकू, कैंची या लोहे के दूसरे सामान पर समय के साथ हल्का जंग लग जाता है. अगर आपके घर के चाकू, कैंची या किसी सामान पर जंग लग गया है, तो परेशान न हों. इस तरह के जंग को हटाने के लिए प्याज आजमा सकते हैं.

इसके लिए एक प्याज को आधा काटें और उसके कटे हुए हिस्से को जंग वाली जगह पर कुछ देर रगड़ें. इसके बाद कपड़े से अच्छी तरह पोंछ लें. सफाई के बाद लोहे की चीज को सूखा रखना जरूरी है और जरूरत हो तो उस पर थोड़ा तेल भी लगा सकते हैं. ध्यान रखें कि अगर जंग बहुत पुराना और जिद्दी है, तो सिर्फ प्याज से पूरी तरह साफ नहीं हो पाएगा.

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2. ग्रिल पर चिपकी चिकनाई में काम आएगा प्याज: बारबेक्यू ग्रिल या लोहे की जाली पर तेल और जले हुए खाने की लेयर जम जाती है. इसे साफ करना अक्सर काफी झंझट वाला काम लगता है. ग्रिल को हल्का गर्म करके आधे प्याज को चिमटे की मदद से पकड़ें और जाली पर धीरे-धीरे रगड़ें. इसके बाद ब्रश या साफ कपड़े से जमी गंदगी हटा दें. बहुत गर्म ग्रिल पर प्याज को हाथ से बिल्कुल न रगड़ें. चिमटे का ही इस्तेमाल करें.

3. किचन की बदबू को कम करने के लिए ट्राई करें: कूड़ेदान, सिंक या किचन के किसी कोने से आने वाली बदबू कई बार पूरी रसोई का माहौल खराब कर देती है. ऐसे में प्याज की एक आसान ट्रिक आजमा सकते हैं. एक प्याज को छोटे टुकड़ों में काटकर कटोरी में रखें और उसे बदबू वाली जगह के पास कुछ घंटों के लिए रख दें. इसके बाद प्याज को फेंक दें.

ये तरीका हल्की महक को कम करने में मदद कर सकता है, लेकिन अगर बदबू लगातार बनी हुई है तो उसके असली कारण, जैसे गंदा डस्टबिन या सिंक की सफाई, पर ध्यान देना ज्यादा जरूरी है.

4. शीशे पर लगे हल्के निशान हटाने में मददगार: खिड़की के शीशे, ड्रेसिंग मिरर या कांच की टेबल पर उंगलियों के निशान और हल्के दाग जल्दी नजर आने लगते हैं. ऐसे में प्याज का इस्तेमाल भी किया जा सकता है. आधे प्याज को शीशे पर बहुत हल्के हाथ से रगड़ें. इसके बाद माइक्रोफाइबर कपड़े से शीशे को साफ करें और आखिर में सूखे कपड़े से पोंछ दें. लेकिन ध्यान रखें कि प्याज ज्यादा देर तक शीशे पर न लगा रहने दें और पहले किसी छोटे हिस्से पर इसे आजमाकर देख लें.

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5. तांबे और पीतल के बर्तनों की चमक के लिए आजमाएं: तांबे और पीतल के बर्तन कुछ समय बाद काले या धब्बेदार नजर आने लगते हैं. इन पर प्याज का इस्तेमाल भी किया जा सकता है. इसके लिए प्याज का थोड़ा रस निकालें और मुलायम कपड़े की मदद से इसे बर्तन पर लगाएं. कुछ मिनट बाद पानी से धो लें और साफ सूखे कपड़े से अच्छी तरह पोंछ दें.



इस नुस्खे को इस्तेमाल करने से पहले पैच टेस्ट जरूर कर लें. पैच टेस्ट करना इसलिए सही रहता है क्योंकि इससे बर्तन खराब होने से बचाया जा सकता है.

प्याज का ये घरेलू इस्तेमाल कब आएगा काम?

अगर घर में हल्की जंग, मामूली दाग, चिकनाई या छोटी-मोटी बदबू की समस्या है, तो महंगे क्लीनर इस्तेमाल करने से पहले प्याज वाला ये घरेलू तरीका आजमाया जा सकता है. ये खासतौर पर तब काम आ सकता है जब आपका क्लीनिंग प्रोडक्ट खत्म हो रहा हो. हालांकि, बहुत जिद्दी दाग, गहरी जंग या ज्यादा गंदगी के लिए जरूरत के हिसाब से क्लीनिंग प्रोडक्ट और सही सफाई तरीका ही इस्तेमाल करना चाहिए.

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