scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

बांग्लादेश के राष्ट्रपति बने BNP के फखरुल इस्लाम, कभी भारत में ली थी शरण

बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति का ऐलान हो गया है. BNP के मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर विपक्षी उम्मीदवार ओली अहमद को हराकर नए राष्ट्रपति चुन लिए गए हैं. मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर ने कभी भारत में शरण ली थी. यहां तक कि उनकी पत्नी का भी भारत से खास कनेक्शन है. यहां हम आपको उनके अब तक के सफर के बारे में बता रहे हैं.

Advertisement
X
मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर ने ओली अहमद को हराया. (Photo- AFP)
मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर ने ओली अहमद को हराया. (Photo- AFP)

बांग्लादेश में 35 साल बाद हुए राष्ट्रपति पद के चुनाव के नतीजे आ गए हैं. बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) के मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर देश के 23वें राष्ट्रपति चुन लिए गए हैं. उन्होंने विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार ओली अहमद को भारी मतों से हराकर जीत हासिल की.

मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन रिटर्निंग अधिकारी AMM नासिर उद्दीन ने गुरुवार को नतीजों का ऐलान किया. उन्होंने बताया कि 349 रजिस्टर्ड सांसदों में से 343 ने मतदान किया, जबकि 6 सांसदों ने वोट नहीं दिया.

बीएनपी के मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर को कुल 255 वोट मिले. वहीं, उनके प्रतिद्वंद्वी और जमात-ए-इस्लामी के नेतृत्व वाले 11 दलीय विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार कर्नल (रिटायर्ड) ओली अहमद को सिर्फ 88 वोट हासिल हुए.

सम्बंधित ख़बरें

Bangladesh president election.
बांग्लादेश में 35 साल बाद राष्ट्रपति चुनाव, मिर्जा फखरुल-ओली अहमद रेस में
bangladesh presidential election
बांग्लादेश में आज राष्ट्रपति चुनाव, नतीजे लगभग तय
Tariq Rahman
बिजनेस वीजा 'फास्ट ट्रैक' करने की मांग, बांग्लादेश की भारत से गुहार
Ganges Water Treaty
बांग्लादेश को भारत से चाहिए 'फुल गारंटी', गंगा के पानी पर क्यों है गरम? UN तक जाने को तैयार
Pm Modi Tariq Rehman
तारिक रहमान के भारत दौरे को यादगार बनाना चाहते हैं PM मोदी, हाई कमिश्नर ने बताया

शुक्रवार को होगा नए राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण

राष्ट्रपति चुने जाने से पहले आलमगीर प्रधानमंत्री तारिक रहमान के नेतृत्व वाली सरकार में स्थानीय सरकार, ग्रामीण विकास और सहकारिता मंत्री का पद संभाल रहे थे. नवनिर्वाचित राष्ट्रपति शुक्रवार शाम बंगभवन के दरबार हॉल में शपथ लेंगे.

बांग्लादेश के नए प्रेसिडेंट के तौर पर मिर्जा फखरुल के चुने जाने के बाद, BNP ने अपने नेता रूहुल कबीर रिजवी को पार्टी सेक्रेटरी जनरल बनाया है.

Advertisement

35 साल बाद हुआ चुनावी मुकाबला

बांग्लादेश में 1991 के बाद ये पहला मौका है जब राष्ट्रपति पद के लिए ऐसा प्रत्यक्ष मुकाबला हुआ है. बीते कुछ दशकों में ये पद ज्यादातर आम सहमति से बिन विरोध के भरा जाता रहा था. पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन के स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा देने के बाद ये पद खाली हो गया था.

वामपंथी छात्र राजनीति से देश के राष्ट्रपति बनने तक का सफर

1960 के दशक के उत्तरार्ध में छात्र राजनीति से अपनी यात्रा शुरू करने वाले मिर्जा फखरुल का राजनीतिक सफर बेहद दिलचस्प रहा है. ढाका विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान वो ईस्ट पाकिस्तान स्टूडेंट्स यूनियन में शामिल हुए थे. 1971 के मुक्ति संग्राम के समय उन्होंने भारत में शरण ली थी और वामपंथी स्वतंत्रता सेनानियों के संगठन में अहम भूमिका निभाई थी.

राजनीति में आने से पहले वो सिविल सेवा में थे और 1972 से अर्थशास्त्र के टीचर रहे. 1986 में सरकारी नौकरी छोड़कर वो मुख्यधारा की राजनीति में उतरे. अपने गृह नगर ठाकुरगांव से निर्दलीय नगरपालिका अध्यक्ष चुने जाने के बाद वे 1990 के दशक में बीएनपी से जुड़े.

बीएनपी के सबसे लंबे समय तक महासचिव रहने का रिकॉर्ड

मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर बीएनपी में दो दशकों तक लगातार पदोन्नत होते रहे. 2011 में उन्हें पार्टी का कार्यकारी महासचिव और 2016 में पूर्ण महासचिव बनाया गया. वो बीएनपी के इतिहास में सबसे लंबे समय तक इस पद पर रहने वाले नेता बने.

Advertisement

अपनी विनम्र और शालीन छवि के लिए जाने जाने वाले आलमगीर 2001 में पहली बार ठाकुरगांव-1 से सांसद बने और कृषि और नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री रहे. फरवरी 2026 में हुए आम चुनाव में वो एक बार फिर ठाकुरगांव-1 से चुने गए थे.

यह भी पढ़ें: बिजनेस वीजा 'फास्ट ट्रैक' करने की मांग, बांग्लादेश ने भारत से लगाई गुहार

मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर की पत्नी राहत आरा बेगम कलकत्ता यूनिवर्सिटी की पूर्व छात्रा रही हैं. उनकी दो बेटियां हैं-एक ऑस्ट्रेलिया में पोस्टडॉक्टरल फेलो हैं और दूसरी ढाका के एक स्कूल में पढ़ाती हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Aaj ka Rashifal
    Latest News in Hindi »
    TMC सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आदेश, जानें पूरा मामला |
    तेज दर्द से लेकर सूजन तक...जहरीले सांप के काटने पर जरूर दिखते हैं ये 8 लक्षण, तुरंत कर लें ये काम |
    Onion Uses In Home: स्वाद ही नहीं 'सफाई की जादूगर' भी है प्याज! इन चीजों को चुटकियों में करती है साफ, 5 तरीकों से करें इस्तेमाल |
    बांग्लादेश के राष्ट्रपति बने BNP के फखरुल इस्लाम, कभी भारत में ली थी शरण |
    पटना में BPSC छात्र पीछे हटने नहीं तैयार, सीएम सम्राट चौधरी ने बैठक बुलाई |
    राम मंदिर: क्लीन चिट के बाद चंपत राय की 9 पन्नों की चिट्ठी, टाटा-L&T पर क्या लिखा? |
    Vastu Tips: घड़ी-कैलेंडर लगाने में न करें ये गलती, वरना ज़ीरो हो जाएगा बैंक अकाउंट! |
    Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 20 अगस्त 2026 की शाम की बड़ी खबरें और अन्य समाचार |
    श्रीलंका में एक ही कब्र से निकले 582 कंकाल, खिलौने और दूध की बोतलें भी मिलीं |
    इमरान खान पर PAK सरकार ने नया दांव चल दिया, अब आगे क्या?
    Advertisement