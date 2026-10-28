scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

तमिलनाडु सरकार ने बदला ऑटो किराया, अब 50 रुपये होगा शुरुआती चार्ज

15 साल बाद तमिलनाडु सरकार ने ऑटो का किराया संशोधित किया है. ऑटो चालकों के लगातार विरोध के बाद यह फैसला लिया गया. नए किराये के मुताबिक, शुरुआती 1.8 किलोमीटर के लिए 50 रुपये देने होंगे. इसके बाद हर अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 25 रुपये चुकाने होंगे.

Advertisement
X
तमिलनाडु सरकार ने 15 साल बाद ऑटो का किराया बढ़ा दिया है. (Representational Image-ITG)
तमिलनाडु सरकार ने 15 साल बाद ऑटो का किराया बढ़ा दिया है. (Representational Image-ITG)

तमिलनाडु सरकार ने राज्य में ऑटो का किराया 15 साल बाद संशोधित किया है. ऑटो चालकों की ओर से लंबे समय से विरोध किए जाने के बाद सरकार ने किराये में बदलाव किया है. नए नियम के मुताबिक, शुरुआती 1.8 किलोमीटर की यात्रा के लिए 50 रुपये देने होंगे. इसके बाद हर अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 25 रुपये किराया लगेगा.

नए किराया ढांचे के तहत ऑटो में शुरुआती 1.8 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए न्यूनतम 50 रुपये चुकाने होंगे. इसके बाद यात्रा में जितने अतिरिक्त किलोमीटर जुड़ेंगे, हर किलोमीटर के लिए 25 रुपये देने होंगे.

ऑटो चालकों के विरोध के बाद विजय सरकार का फैसला

सम्बंधित ख़बरें

cyclone arnab effect tamil nadu chennai before landfall
लैंडफॉल से पहले ही 'अर्नब' का तांडव! सड़क पर आया समंदर का सैलाब
november changes India
1 नवंबर से क्या-क्या बदलेगा? वीडियो में जानें नए नियम
Tamil Nadu Missing Girl case
तमिलनाडु में लापता लड़की की तलाश, CBCID ने जारी की अपील
tvk minister keerthana gold jewellery trolls tirupati visit response election affidavit
सोने के गहने पहनने पर उठे सवाल, TVK मंत्री बोलीं- मुझे फर्क नहीं पड़ता
Tamil Nadu Jail Escape
तमिलनाडु की थेनी जेल में धरे रह गए सुरक्षा इंतजाम, 17 कैदी फरार

तमिलनाडु में ऑटो किराये में बदलाव का फैसला 15 साल बाद लिया गया है. ऑटो चालक लंबे समय से किराया संशोधित करने की मांग को लेकर विरोध कर रहे थे. सरकार ने अब नई दरें तय की हैं. इनके मुताबिक, अब लोगों को ऑटो से सफर के दौरान शुरूआती 1.8 किलोमीटर के सफर के लिए 50 रुपए चुकानें होगे.

यह भी पढ़ें: तमिलनाडु सरकार ने ATF पर घटाया VAT, इंडिगो ने कहा- 'थैंक यू'

दिवाली से पहले आविन डेयरी प्रोडक्ट्स के भी बढ़े दाम

Advertisement

तमिलनाडु में दिवाली से पहले दूध से बने कई प्रोडक्ट महंगे हो गए हैं. सरकारी डेयरी ब्रांड आविन ने अपने 63 उत्पादों की कीमतें बढ़ाने का फैसला किया है. नई दरें 28 अक्टूबर से लागू होंगी. इस फैसले का असर घी, मक्खन, दही, मिल्कशेक और मिठाइयों जैसे उत्पादों पर पड़ेगा.

नई कीमतों के मुताबिक, 100 मिलीलीटर घी का पैक अब 80 रुपये की जगह 95 रुपये में मिलेगा. वहीं, 200 मिलीलीटर घी की कीमत 160 रुपये से बढ़ाकर 180 रुपये कर दी गई है. मक्खन के 100 ग्राम पैक के लिए अब 60 रुपये की जगह 70 रुपये देने होंगे. इसी तरह, 500 ग्राम दही की कीमत 35 रुपये से बढ़ाकर 40 रुपये कर दी गई है.

यह भी पढ़ें: गोहत्या पर लगे प्रतिबंध को SC ने हटाया, तमिलनाडु सरकार की अर्जी पर पलटा HC का फैसला

आविन ने कीमतों में बढ़ोतरी के पीछे कच्चे माल, दूध की खरीद और उत्पादन लागत बढ़ने को वजह बताया है. दिवाली के दौरान मिठाइयों और डेयरी उत्पादों की मांग बढ़ती है, ऐसे में नई कीमतों का असर ग्राहकों की जेब पर पड़ सकता है.
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    100 साल तक पेंशन... वो भी 40000 रुपये, LIC की ये धांसू स्कीम |
    35 हजार फीट की ऊंचाई पर फ्लाइट में मिली पहेली, नंबरों में छिपा है किसका नाम? |
    Wood Furniture Cleaning Tips: लकड़ी की मेज पर पड़ गए हैं गोल-गोल सफेद निशान? बिना पॉलिश कराए इन 4 तरीकों से चुटकियों में हटाएं दाग |
    'कहानी मेरे को पता है', अरिजीत सिंह के सफर पर बोले काजी तौकीर, बिग बॉस में किया खुलासा |
    Mangal Gochar 2026: 12 नवंबर को मंगल का गोचर, इन 4 राशि वालों की बढ़ सकती है कमाई |
    Gorakhpur MLC Election Results Live: बीजेपी के ध्रुव त्रिपाठी और निर्दलीय राजीव यादव में कांटे की टक्कर, संजयन त्रिपाठी वापस लौटे |
    उम्र 21 साल, 321 रन ठोक प्रियांशु मोलिया ने रणजी में रचा इतिहास! बड़ौदा के लिए फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सबसे बड़ी पारी |
    सूडान में हुए भीषण ड्रोन हमले में 100 से ज्यादा लोगों की मौत |
    तमिलनाडु सरकार ने बदला ऑटो किराया, अब 50 रुपये होगा शुरुआती चार्ज |
    ग्रेटर नोएडा: PNB बैंक में बड़ा खेल, कई लोगों के खाते से गायब हुई करोड़ों की FD
    Advertisement