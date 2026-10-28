Gorakhpur MLC Election Results Live: बीजेपी के ध्रुव त्रिपाठी और निर्दलीय राजीव यादव में कांटे की टक्कर, संजयन त्रिपाठी वापस लौटे

गोरखपुर-फैजाबाद शिक्षक MLC चुनाव में मुकाबला ऐसा है कि हर वोट पर नजर टिक गई है. बीजेपी के ध्रुव त्रिपाठी और निर्दलीय प्रत्याशी राजीव यादव के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है. पहली वरीयता के मतों की गिनती पूरी होने के बाद जारी आंकड़ों में ध्रुव त्रिपाठी 466 वोटों से आगे हैं. ध्रुव को 11,881 वोट मिले हैं, जबकि राजीव यादव के खाते में 11,415 वोट आए हैं.

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तीसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी के डॉ. संजयन त्रिपाठी हैं. उन्हें 8,301 वोट मिले हैं. गोरखपुर-फैजाबाद शिक्षक MLC चुनाव की मतगणना को लेकर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी संजयन त्रिपाठी ने गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने कहा कि तीन राउंड तक मतगणना ठीक चल रही थी और निर्दलीय प्रत्याशी राजीव यादव करीब 450 वोटों से आगे थे. लेकिन इसके बाद मतगणना का रुझान अचानक बदल गया और बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में एकतरफा वोट निकलने लगे.

संजयन त्रिपाठी ने आरोप लगाया कि उन्हें लगा जैसे पूरा चुनाव पहले से तय हो, इसलिए उन्होंने मतगणना का बहिष्कार कर दिया. उन्होंने पुलिस पर दुर्व्यवहार करने और सत्ताधारी दल के प्रत्याशी को जिताने के लिए काम करने का आरोप भी लगाया. हालांकि, ये आरोप सपा प्रत्याशी ने लगाए हैं; इनकी स्वतंत्र पुष्टि उपलब्ध जानकारी में नहीं है.

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मतगणना गोरखपुर के दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में हो रही है. इस सीट पर कुल 16 प्रत्याशी मैदान में हैं. पहली वरीयता के मतों के आंकड़ों में ध्रुव त्रिपाठी को 11,881 वोट मिले हैं. निर्दलीय राजीव यादव 11,415 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर हैं. दोनों के बीच अंतर 466 वोटों का है. समाजवादी पार्टी के डॉ. संजयन त्रिपाठी को 8,301 वोट मिले हैं. इनके अलावा अजीत कुमार सिंह को 4,406 और अजय सिंह को 2,503 वोट मिले हैं.

#WATCH | गोरखपुर, उत्तर प्रदेश: समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार संजययन त्रिपाठी ने MLC चुनाव नतीजों पर कहा, "हम मतगणना का बहिष्कार करके आए हैं...3 चक्र की मतगणना तक सब कुछ ठीक चल रहा था। निर्दलीय प्रत्याशी राजीव यादव लगभग 450 मतों से आगे थे...अचानक से यह देखा गया कि जो मतगणना हो रही थी, उसमें एकदम से एकतरफा भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में वोट निकलने लगे...अचानक से पूरा ट्रेंड बदला हुआ था और ऐसा लग रहा था कि सब कुछ पहले से पूरा तय किया हुआ है, तो हमने मतगणना का बहिष्कार किया। पुलिस दुर्व्यवहार कर रही थी और सीधे-सीधे लोकतंत्र की हत्या करके सत्ताधारी दल के प्रत्याशी को चुनाव जिताने के लिए मन बना करके बैठे थे..." — ANI_HindiNews (@AHindinews) October 28, 2026

किस प्रत्याशी को कितने वोट मिले?

पहली वरीयता के मतों की गिनती पूरी होने के बाद उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, प्रत्याशियों को मिले वोट इस तरह हैं.

- ध्रुव त्रिपाठी (बीजेपी) - 11,881 वोट

- राजीव यादव (निर्दलीय) - 11,415 वोट

- डॉ. संजयन त्रिपाठी (समाजवादी पार्टी) - 8,301 वोट

- अजीत कुमार सिंह - 4,406 वोट

- अजय सिंह - 2,503 वोट

- राम प्रताप राम - 477 वोट

- डॉ. राकेश सिंह - 448 वोट

- पंकज कुमार सिंह - 377 वोट

- सत्यपाल सिंह - 322 वोट

- डॉ. शरदेंदु कुमार त्रिपाठी - 112 वोट

- डॉ. राजेश पांडेय - 80 वोट

- राकेश कुमार तिवारी - 62 वोट

- देव भास्कर तिवारी - 52 वोट

- शिव श्याम यादव - 37 वोट

- डॉ. निरंकार राम त्रिपाठी - 24 वोट

- दिनेश कुमार मिश्र - 13 वोट

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इन आंकड़ों के मुताबिक कुल 40,811 मत वैध पाए गए, जबकि 2,800 मत अवैध घोषित किए गए. कुल मतों की संख्या 43,611 बताई गई है. गोरखपुर-फैजाबाद शिक्षक खंड निर्वाचन क्षेत्र की मतगणना मंगलवार, 27 अक्टूबर को गोरखपुर विश्वविद्यालय के वाणिज्य संकाय भवन में शुरू हुई. प्रशासन ने मतगणना के लिए 14 टेबल लगाई थीं. काम को व्यवस्थित तरीके से पूरा कराने के लिए कर्मचारियों की दो शिफ्ट बनाई गईं.

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सबसे पहले मतपेटियों को खोला गया. इसके बाद 50-50 मतपत्रों की गड्डियां बनाई गईं और उनकी संख्या का फॉर्म-16 में दर्ज आंकड़ों से मिलान किया गया. मिलान पूरा होने के बाद मतपत्रों की गिनती शुरू हुई. बैलेट पेपर से होने वाली इस गिनती में हर मतपत्र की जांच और वरीयता के आधार पर मतों की गणना जरूरी होती है. इसी वजह से परिणाम आने में समय लगा.

वैध और अवैध मतों का आंकड़ा भी अहम

मौजूदा आंकड़ों के मुताबिक, 40,811 मत वैध और 2,800 मत अवैध पाए गए. मतगणना स्थल पर सुरक्षा के लिए पुलिसकर्मी तैनात किए गए. पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी व्यवस्था पर नजर रख रहे थे. मतगणना एजेंटों को पास जारी किए गए और पास धारकों को ही अंदर जाने की अनुमति दी गई.

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गोरखपुर-फैजाबाद शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में 17 जिले शामिल हैं. ऐसे में मतगणना की प्रक्रिया पर प्रत्याशियों और उनके समर्थकों की नजर बनी रही. पहली वरीयता के मतों के उपलब्ध आंकड़ों में बीजेपी के ध्रुव त्रिपाठी आगे हैं, लेकिन निर्दलीय राजीव यादव उनसे बहुत पीछे नहीं हैं. सपा के डॉ. संजयन त्रिपाठी भी 8,301 वोटों के साथ तीसरे स्थान पर हैं.

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