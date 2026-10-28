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नौकरी के नाम पर बुलाता, फिर करता था यौन शोषण... भोपाल के 78 वर्षीय प्यारे मियां को 10 बार उम्रकैद

भोपाल की विशेष पॉक्सो अदालत ने पूर्व अखबार मालिक प्यारे मियां को पांच नाबालिग लड़कियों से बलात्कार और यौन उत्पीड़न के मामले में 10 बार उम्रकैद की सजा सुनाई है. अदालत ने उस पर 77.64 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया. अभियोजन पक्ष के मुताबिक प्यारे मियां लड़कियों को नौकरी का लालच देकर बुलाता था.

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प्यारे मियां को 10 मामलों में सुनाई गई है उम्रकैद की सजा. (Photo: Representational )
प्यारे मियां को 10 मामलों में सुनाई गई है उम्रकैद की सजा. (Photo: Representational )

भोपाल में नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण के मामले में विशेष पॉक्सो अदालत ने पहले एक अखबार चलाने वाले मालिक प्यारे मियां को 10 बार उम्रकैद की सजा सुनाई है. एक एजेंसी के मुताबिक अदालत ने उस पर 77.64 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. इस मामले में उसकी सहयोगी राबिया बी को भी 20 साल जेल की सजा सुनाई गई है. अभियोजन पक्ष के मुताबिक, प्यारे मियां पांच नाबालिग लड़कियों के साथ बलात्कार और यौन उत्पीड़न के मामले में दोषी ठहराया गया है.

नौकरी का लालच देकर बुलाने का आरोप
अभियोजन पक्ष के अनुसार 78 वर्षीय प्यारे मियां साल 2014 से नाबालिग लड़कियों को निशाना बना रहा था. आरोप था कि वह लड़कियों को हर महीने 10 हजार रुपये की नौकरी देने का लालच देकर अपने पास बुलाता था. इसके बाद उनका यौन शोषण और बलात्कार करता था. मामले में राबिया बी पर भी उसके अपराधों में मदद करने का आरोप साबित हुआ.

काउंसलिंग के दौरान सामने आया था मामला
यह मामला 11 जुलाई 2020 को सामने आया था. अभियोजन पक्ष के मुताबिक काउंसलिंग के दौरान एक पीड़िता ने अपने साथ हुए यौन शोषण की जानकारी दी थी. उसने बताया कि उसे भोपाल के शाहपुरा इलाके में स्थित एक फ्लैट पर जन्मदिन मनाने के बहाने बुलाया गया था.

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पीड़िता के आरोप के अनुसार, वहां उसे जबरन शराब पिलाई गई और प्यारे मियां ने उसका यौन उत्पीड़न किया. इसके बाद अन्य नाबालिग लड़कियों ने भी इसी तरह के शोषण की घटनाओं के बारे में खुलासा किया.

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आठ मामलों में मृत्यु तक उम्रकैद
अभियोजन पक्ष के अधिकारी के मुताबिक, विशेष पॉक्सो अदालत ने प्यारे मियां को पॉक्सो एक्ट और भारतीय दंड संहिता (IPC) की विभिन्न धाराओं के तहत सजा सुनाई. उसे आठ मामलों में मृत्यु तक उम्रकैद और दो मामलों में उम्रकैद की सजा दी गई है. ये सभी सजाएं एक साथ चलेंगी.

सरकारी वकील पीएन सिंह राजपूत के अनुसार, पुलिस ने मामले की जांच के बाद प्यारे मियां को गिरफ्तार किया था. इसके बाद राबिया बी और अन्य सहयोगियों के खिलाफ भी मुकदमा चलाया गया. अदालत ने आरोप साबित होने के बाद प्यारे मियां को 10 बार उम्रकैद की सजा सुनाई.

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