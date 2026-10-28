'कहानी मेरे को पता है', अरिजीत सिंह के सफर पर बोले काजी तौकीर, बिग बॉस में किया खुलासा

काजी तौकीर ने 'बिग बॉस 20' के घर के अंदर एक बार फिर अपने करीबी दोस्त अरिजीत सिंह को याद किया. उस समय को याद करते हुए जब वे एक ही कमरे में रहते थे, काजी ने अरिजीत के स्टार बनने के सफर के बारे में बात की. उन्होंने बताया कि मशहूर होने के बाद भी अरिजीत ने कभी सबके सामने अपने संघर्षों के बारे में बात नहीं की. उन्होंने कहा कि कई लोग सफल होने के बाद अपने मुश्किल दिनों के बारे में खुलकर बात करते हैं, लेकिन अरिजीत ने ऐसा कभी नहीं किया.

और पढ़ें

काजी ने कहा, 'जब लोग कुछ हासिल कर लेते हैं, तो वे अक्सर कहते हैं कि 'मेरे पास कुछ नहीं था, फिर मैंने ऐसा किया, वैसा किया...' उन्होंने आगे बताया कि अरिजीत ने कभी अपने संघर्षों के बारे में इस तरह से बात नहीं की. काजी ने कहा, 'आज तक अरिजीत सिंह ने किसी भी इंटरव्यू में यह नहीं कहा कि 'मैं रो रहा था' या 'मैं सड़क पर था'...'

इसके बाद काजी ने बताया कि उन्हें अरिजीत की कहानी पता है और यह भी कि कैसे उन्होंने मेहनत करके एक मशहूर सिंगर का मुकाम हासिल किया. हालांकि, उन्होंने कहा कि वह इन निजी बातों को नेशनल टेलीविजन पर शेयर नहीं करेंगे. उन्होंने कहा, 'कहानी मुझे पता है, पर मैं थोड़ी न बताऊंगा.' काजी ने अरिजीत के सफर के बारे में भी बात की, जिसमें यह भी शामिल था कि कैसे वह एक म्यूजिक डायरेक्टर से मिले और आखिरकार म्यूजिक इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाई.

Advertisement

अपने दोस्त की तारीफ करते हुए काजी ने कहा, 'मैंने उसके जैसा जुनून किसी और में नहीं देखा. उसका जुनून तो सबसे अलग है. उसका दिल बिल्कुल बच्चों जैसा है.' उन्होंने आगे बताया कि अरिजीत आज भी उन्हें प्रेरित करते हैं. उन्होंने अरिजीत के जुनून, विनम्रता और बच्चों जैसी मासूमियत का जिक्र किया.

अरिजीत-काजी की दोस्ती का सफर

काजी तौकीर और अरिजीत सिंह की पहली मुलाकात 2005 में हुई थी, जब दोनों ने सिंगिंग रियलिटी शो 'फेम गुरुकुल' में हिस्सा लिया था. उस शो में काजी और रूपरेखा बनर्जी विजेता बने थे, जबकि अरिजीत छठे स्थान पर रहे थे. भले ही उनके करियर की राहें अलग-अलग रहीं, लेकिन इतने सालों बाद भी दोनों की दोस्ती कायम है.

2018 में 'हिंदुस्तान टाइम्स' को दिए एक इंटरव्यू में काज़ी ने बताया था कि 'फेम गुरुकुल' के उनके साथियों में से अरिजीत ही इकलौते ऐसे व्यक्ति हैं, जो बॉलीवुड म्यूजिक इंडस्ट्री में हैं और जिनके साथ वह आज भी संपर्क में हैं. उनके बीच का यह जुड़ाव 2026 में भी देखने को मिला, जब काजी पश्चिम बंगाल में अरिजीत के गृहनगर जियागंज गए. वहां उन्होंने एक साथ समय बिताया, स्कूटर की सवारी की और क्रिकेट खेला.

---- समाप्त ----