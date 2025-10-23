मिल्क प्लांट का बॉयलर फटा... धमाका होते ही चारो तरफ फैल गया मलबा, एक की मौत, पांच की हालत गंभीर

पंजाब के लुधियाना में वेरका मिल्क प्लांट में भीषण धमाके से इलाके में हड़कंप मच गया. इस हादसे में 42 साल के कर्मचारी कुनाल जैन की मौके पर मौत हो गई, जबकि पांच लोग गंभीर रूप से घायल हैं. हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और राहत-बचाव कार्य शुरू कर दिया. घायलों को तुरंत डीएमसी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत नाजुक बनी हुई है.

थाना सराभा नगर के एसएचओ आदित्य शर्मा ने बताया कि प्रारंभिक जांच में यह बात सामने आई है कि मिल्क प्लांट के बॉयलर में ब्लास्ट हुआ. धमाका इतना जोरदार था कि प्लांट के कई हिस्सों में मलबा फैल गया. घायलों की पहचान कलुवंत सिंह, अजीत सिंह, पुनीत कुमार, दविंदर सिंह और गुरतेज के रूप में की गई है.

मृतक कुनाल जैन लुधियाना के हैबोवाल इलाके का रहने वाला था और उसी की पत्नी भी इसी प्लांट में काम करती है. हादसे की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया. कुनाल के दोस्तों के मुताबिक, वह अपने दोस्तों के साथ एक बर्थडे पार्टी में था, तभी उसे फोन आया और ऑफ ड्यूटी होने के बावजूद प्लांट में बुलाया गया. बताया गया कि उसे बॉयलर की जांच के लिए बुलाया गया था.

प्लांट के एक कर्मचारी ने बताया कि वेरका यूनिट में करीब 450 किलो वाले सिलेंडर इस्तेमाल होते हैं. विश्वकर्मा पूजा के बाद ट्रायल रन लिया जा रहा था, उसी दौरान हीटर सेक्शन में धमाका हो गया. कर्मचारियों का कहना है कि ब्लास्ट इतना तेज था कि आसपास के क्षेत्र में भी झटका महसूस किया गया.

फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है और फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया गया है. यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि धमाके का कारण तकनीकी खराबी थी या लापरवाही. अधिकारियों का कहना है कि बॉयलर और सेफ्टी सिस्टम की जांच रिपोर्ट आने के बाद ही हादसे के असली कारणों का खुलासा होगा.

