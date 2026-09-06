Tallest Waterfalls in the World: ऊंचाई ऐसी कि आसमान छू ले! ये हैं दुनिया के 10 सबसे ऊंचे और खूबसूरत झरने

Tallest Waterfalls in the World: दुनिया में कई ऐसे कई झरने हैं जो अपनी प्राकृतिक खूबसूरती के साथ-साथ हैरान कर देने वाली ऊंचाई के लिए भी मशहूर हैं. ये झरने घने जंगलों, ऊंचे पहाड़ों और गहरी घाटियों के बीच मौजूद हैं और हर साल लाखों पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं. अगर आपको प्रकृति से प्यार है या नई जगहों की सैर करना पसंद है तो दुनिया के इन सबसे ऊंचे झरनों के बारे में जरूर जानना चाहिए.

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एंजेल फॉल्स (Angel Falls), वेनेजुएला

एंजेल फॉल्स दुनिया का सबसे ऊंचा झरना है. इसकी कुल ऊंचाई करीब 3,212 फीट है. यह वेनेजुएला के कैनाइमा नेशनल पार्क में स्थित है. इतनी ज्यादा ऊंचाई होने के कारण कई बार पानी नीचे पहुंचने से पहले ही धुंध में बदल जाता है.

तुगेला फॉल्स (Tugela Falls), दक्षिण अफ्रीका

लगभग 3,110 फीट ऊंचा तुगेला फॉल्स दुनिया का दूसरा सबसे ऊंचा झरना है. यह कई चरणों में नीचे गिरता है और ड्रैकेंसबर्ग पर्वत श्रृंखला के बीच स्थित है.

ट्रेस हरमानास फॉल्स (Tres Hermanas Falls), पेरू

पेरू के ओतिशी नेशनल पार्क में स्थित यह झरना लगभग 2,999 फीट ऊंचा है. घने जंगलों के बीच बना यह झरना कई हिस्सों में नीचे गिरता है.

ओलो उपेना फॉल्स (Oloupena Falls) (हवाई, अमेरिका)

हवाई के मोलोकाई द्वीप पर स्थित यह झरना लगभग 2,953 फीट ऊंचा है. यहां तक पहुंचना आसान नहीं है, इसलिए इसे ज्यादातर हेलीकॉप्टर से देखा जाता है.

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युम्बिला फॉल्स (Yumbilla Falls), पेरू

लगभग 2,940 फीट ऊंचा युम्बिला फॉल्स अपनी कई स्तरों वाली बनावट के लिए जाना जाता है. यह दुनिया के सबसे ऊंचे झरनों में पांचवें स्थान पर आता है.

विन्नुफोस्सेन (Vinnufossen), नॉर्वे

यूरोप का सबसे ऊंचा झरना विन्नुफोस्सेन है, जिसकी ऊंचाई लगभग 2,822 फीट है. बर्फ पिघलने के मौसम में इसका जल प्रवाह सबसे ज्यादा होता है.

बालाइफोस्सेन (Balaifossen, नॉर्वे

लगभग 2,789 फीट ऊंचा यह झरना नॉर्वे के पहाड़ी इलाके में स्थित है. बर्फ के पिघलने के बाद इसका नजारा और भी खूबसूरत हो जाता है.

पुउकाओकू फॉल्स (Puukaoku Falls) (हवाई, अमेरिका)

हवाई में स्थित यह झरना करीब 2,756 फीट ऊंचा है. यह दुनिया की सबसे ऊंची समुद्री चट्टानों में से एक से नीचे गिरता है.

जेम्स ब्रूस फॉल्स (James Bruce Falls), उत्तर अमेरिका

उत्तर अमेरिका का सबसे ऊंचा झरना जेम्स ब्रूस फॉल्स माना जाता है. यह बर्फ से ढके पहाड़ी क्षेत्र से निकलकर नीचे बहता है और गर्मियों में इसका जल प्रवाह काफी बढ़ जाता है.

ब्राउन फॉल्स (Browne Falls), न्यूजीलैंड

न्यूजीलैंड के फियोर्डलैंड नेशनल पार्क में स्थित ब्राउन फॉल्स की ऊंचाई लगभग 2,743 फीट है. यह एक ग्लेशियर झील से निकलकर घने वर्षावनों के बीच बहता है.

क्यों खास हैं ये झरने?

इन झरनों की पहचान सिर्फ उनकी ऊंचाई नहीं, बल्कि इनके आसपास का प्राकृतिक वातावरण भी है. कहीं घने जंगल हैं तो कहीं बर्फ से ढके पहाड़ और गहरी घाटियां. यही वजह है कि ये झरने दुनिया के सबसे लोकप्रिय प्राकृतिक पर्यटन स्थलों में गिने जाते हैं. अगर आपको एडवेंचर और प्रकृति दोनों पसंद हैं, तो इन जगहों को अपनी ट्रैवल बकेट लिस्ट में जरूर शामिल करें.

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