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Surya Gochar: सूर्य का कन्या राशि में गोचर, 17 सितंबर से चमक उठेगी 5 राशियों की किस्मत

Surya Gochar 2026: 17 सितंबर 2026 को सूर्य सिंह राशि से निकलकर कन्या राशि में आएंगे. कन्या राशि के स्वामी बुध हैं. बुध और सूर्य के बीच मित्रता का भाव है.

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सूर्य गोचर 2026 (Photo: ITG)
सूर्य गोचर 2026 (Photo: ITG)

वैदिक ज्योतिष में ग्रहों के राजा सूर्य का बहुत ऊंचा स्थान है. सूर्य आत्मा, मान-सम्मान, ऊर्जा और पिता के कारक माने जाते हैं. हर महीने राशि बदलने वाले सूर्य देव वर्तमान में अपनी स्वराशि सिंह में विराजमान हैं, और अब ठीक 7 दिन बाद यानी 17 सितंबर 2026 को अपनी मित्र राशि कन्या में प्रवेश करने जा रहे हैं.

कन्या राशि के स्वामी बुध हैं, ज्योतिष के अनुसार सूर्य और बुध की युति बुधादित्य योग का निर्माण करती है, जिससे इस गोचर का महत्व और अधिक बढ़ जाता है. कन्या राशि में सूर्य लगभग एक महीने यानी 17 अक्टूबर तक रहेंगे. सूर्य के इस राशि परिवर्तन से देश-दुनिया समेत सभी 12 राशियों पर प्रभाव पड़ेगा, लेकिन 5 ऐसी राशियां हैं जिनके लिए यह पूरा महीना बेहद भाग्यशाली साबित होने वाला है.

इन 5 भाग्यशाली राशियों के चमकेंगे सितारे:

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सिंह राशि (Leo):
सूर्य का यह गोचर सिंह राशि वालों के लिए अत्यंत शुभ फलदायी रहेगा. जीवन में लंबे समय से चली आ रही परेशानियां दूर होंगी. खुशियों का आगमन होगा. परिवार में किसी सदस्य की ओर से कोई अच्छी खबर मिल सकती है. व्यापार में विस्तार के योग हैं. धन प्राप्ति के नए मार्ग खुलेंगे.

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कन्या राशि (Virgo):
चूंकि सूर्य इसी राशि में गोचर कर रहे हैं, इसलिए आपका आत्मबल काफी मजबूत रहेगा. आपके अटके हुए सारे काम तेजी से पूरे होंगे. भाग्य का पूरा साथ मिलने से धन लाभ के योग बनेंगे. यदि आपका कोई पैसा कहीं फंसा हुआ था, तो उसके वापस मिलने की पूरी संभावना है. रोजी-रोजगार और व्यवसाय में विशेष सफलता हासिल होगी.

वृश्चिक राशि (Scorpio):
वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह गोचर लाभ के नए द्वार खोलेगा. जो लोग नौकरी की तलाश में हैं, उन्हें मनचाहा अवसर मिल सकता है. प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए यह समय बेहद अनुकूल है. व्यापार में मुनाफा बढ़ने के साथ-साथ आपकी कोई पुरानी मनोकामना पूरी हो सकती है.

धनु राशि (Sagittarius):
धनु राशि वालों के लिए सूर्य का कन्या गोचर सुख-समृद्धि लेकर आ रहा है. आपके भौतिक सुख-सुविधाओं में वृद्धि होगी. यदि आप भूमि, भवन या वाहन खरीदने की सोच रहे हैं, तो इस दौरान आपकी इच्छा पूरी हो सकती है. कोर्ट-कचहरी के मामलों में सफलता मिलेगी . कार्यक्षेत्र में सहकर्मियों व अधिकारियों का पूरा सहयोग प्राप्त होगा.

मीन राशि (Pisces):
मीन राशि के जातकों के लिए यह परिवर्तन सकारात्मक परिणाम लेकर आएगा. आपकी वाणी में मिठास आएगी, जिससे लोग आपकी तरफ आकर्षित होंगे. व्यापार में किसी नई बड़ी डील या समझौते (Agreement) पर हस्ताक्षर करने का मौका मिल सकता है. विदेश यात्रा के भी प्रबल योग बन रहे हैं. पिता और घर के बड़े-बुजुर्गों के आशीर्वाद से आपकी आर्थिक स्थिति काफी मजबूत होगी.

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