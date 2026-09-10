scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

रावण की लंका में 'सनी देओल' लगाएंगे आग! हनुमान बन मचाया तांडव, शूट किया रामायण का ग्रैंड फायर सीक्वेंस

सनी देओल ‘रामायण’ में भगवान हनुमान का किरदार निभा रहे हैं. फिल्म में हनुमान के लंका जाने वाले सीन को तैयार करने में करीब 2 महीने लगे. जानिए इस बड़े फायर सीक्वेंस से जुड़ी खास बातें.

Advertisement
X
सनी देओल के हनुमान सीन ने बढ़ाई एक्साइटमेंट (Photo: AI)
सनी देओल के हनुमान सीन ने बढ़ाई एक्साइटमेंट (Photo: AI)

रणबीर कपूर की ‘रामायण’ को लेकर फैंस की एक्साइटमेंट लगातार बढ़ती जा रही है. फिल्म में कौन सा किरदार कैसा दिखेगा, इसे लेकर हर दिन नई चर्चा सामने आ रही है. लेकिन जिस किरदार की झलक के लिए दर्शक सबसे ज्यादा इंतजार कर रहे हैं, वो हैं सनी देओल के हनुमान.

अभी तक मेकर्स ने सनी देओल के हनुमान अवतार को पूरी तरह पर्दे से छिपाकर रखा है. लेकिन अब फिल्म से जुड़ी एक ऐसी जानकारी सामने आई है, जिसने फैंस की एक्साइटमेंट और बढ़ा दी है. दावा है कि फिल्म में हनुमान जी के लंका जाने वाले एपिसोड पर एक बेहद विशाल अग्नि सीक्वेंस तैयार किया गया है. खास बात ये है कि इस एक सीक्वेंस को तैयार करने में टीम को करीब दो महीने लग गए.

लंका पहुंचेगा सनी देओल का हनुमान अवतार!

सम्बंधित ख़बरें

Sunny Deol Hanuman Ansh Director
'सनी देओल मेरी पहली पसंद', बोले फिल्म हनुमान अंश के डायरेक्टर
yash game plan rejected 100 crore for ramayana
यश ने ठुकराए 100 करोड़, रावण बनकर खेला बड़ा दांव! ऐसे कमाएंगे पैसा
'Animal' ranbir kapoor cant be a ram say ramanand sagar grand son
'ये कैसा राम?' रणबीर की कास्टिंग से नाराज रामानंद सागर के पोते!
Anup Jalota
73 की उम्र में भजन सम्राट अनूप जलोटा करेंगे चौथी शादी? तोड़ी चुप्पी, बोले- भाग्य पर है
ramayan facts
रामायण के अनसुलझे रहस्य, जिन्हें सुनकर आज भी खड़े हो जाएंगे रोंगटे!

नितेश तिवारी के निर्देशन में बन रही ‘रामायण’ में सनी देओल भगवान हनुमान का किरदार निभा रहे हैं. फिल्म में उनके साथ रणबीर कपूर भगवान राम, साई पल्लवी माता सीता और यश रावण के किरदार में नजर आएंगे. फिल्म को बड़े स्तर पर तैयार किया जा रहा है और मेकर्स विजुअल्स में कोई कसर छोड़ना नहीं चाहते. इसी का अंदाजा उस सीक्वेंस से लगाया जा सकता है, जिसमें हनुमान जी के लंका पहुंचने का प्रसंग दिखाया जाएगा.

Advertisement

इस सीक्वेंस से जुड़ी जानकारी ऋषभ त्यागी ने शेयर की है. उन्होंने इसे अपनी जिंदगी का अब तक का सबसे बड़ा फायर सीक्वेंस बताया है.

दो महीने तक शूट हुआ आग वाला सीक्वेंस

ऋषभ त्यागी ने बताया कि टीम ‘रामायण’ के एक ऐसे फ्रेम पर काम कर रही थी, जिसमें हनुमान जी लंका जाते हैं. उनके मुताबिक, यह उनकी जिंदगी का अब तक का सबसे बड़ा आग वाला सीक्वेंस है और शायद भारतीय सिनेमा में फिल्माए गए सबसे बड़े फायर सीक्वेंस में से एक हो सकता है. उन्होंने बताया कि इस सीक्वेंस को फिल्माने में करीब दो महीने का वक्त लगा.

स्क्रीन पर कुछ मिनट या उससे भी कम समय के लिए दिखाई देने वाले इस हिस्से के पीछे मेकर्स ने करीब दो महीने की मेहनत झोंक दी है. और जब फिल्म में सनी देओल जैसे स्टार का हनुमान अवतार पहली बार इतने बड़े पैमाने पर दिखाई देगा, तो जाहिर है कि फैंस की नजरें इसी सीक्वेंस पर टिकी रहेंगी.

सबसे हाईटेक सीक्वेंस में से एक होने का दावा

ऋषभ त्यागी ने इस सीक्वेंस को बेहद हाईटेक भी बताया है. उनके मुताबिक, इसे तैयार करना काफी महत्वाकांक्षी काम था और यह भारतीय सिनेमा में फिल्माए गए सबसे हाईटेक सीक्वेंस में से एक है. अब तक फिल्म के ट्रेलर और प्रमोशनल मटीरियल में रामायण के कई किरदारों की छोटी-छोटी झलकियां देखने को मिली हैं, लेकिन हनुमान जी के रूप में सनी देओल को मेकर्स ने अभी तक पूरी तरह रिवील नहीं किया है. यही वजह है कि सनी के हनुमान अवतार को लेकर सोशल मीडिया पर लगातार बज बना हुआ है.

Advertisement

फिलहाल यह पूरी तरह साफ नहीं है कि लंका वाला यह विशाल सीक्वेंस ‘रामायण: पार्ट 1’ में दिखाया जाएगा या पार्ट 2 में. हालांकि, मौजूदा चर्चा के मुताबिक सनी देओल फिल्म के पहले पार्ट के आखिर की तरफ नजर आ सकते हैं. वहीं दूसरे पार्ट में उनका किरदार काफी ज्यादा बड़ा होने की उम्मीद है.

अगर ऐसा होता है तो पहले पार्ट में हनुमान के रूप में सनी की एंट्री ही फिल्म के सबसे बड़े सिनेमाई पलों में से एक बन सकती है.

रणबीर राम, साई पल्लवी सीता और यश रावण

‘रामायण’ में रणबीर कपूर भगवान राम के किरदार में हैं. साई पल्लवी माता सीता की भूमिका निभा रही हैं, जबकि यश रावण के रोल में नजर आएंगे. फिल्म को नितेश तिवारी डायरेक्ट कर रहे हैं और इसे भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े प्रोजेक्ट्स में से एक के तौर पर तैयार किया जा रहा है.

फिल्म को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा इसके विजुअल स्केल और वीएफएक्स को लेकर है. ऐसे में हनुमान और लंका से जुड़ा इतना बड़ा फायर सीक्वेंस फिल्म के विजुअल ट्रीटमेंट को और खास बना सकता है.

कब रिलीज होगी ‘रामायण’?

‘रामायण’ की रिलीज को लेकर भी बड़ा अपडेट है. फिल्म 6 नवंबर को दुनियाभर में रिलीज होने वाली है. वहीं भारत में यह दिवाली के मौके पर 8 नवंबर को सिनेमाघरों में दस्तक देगी. रिलीज के दौरान फिल्म की टक्कर हॉलीवुड की चर्चित मॉन्स्टर फिल्म ‘गॉडजिला माइनस जीरो’ से होने की बात कही जा रही है.

Advertisement

फिलहाल फैंस को सबसे ज्यादा इंतजार एक ही चीज का है- सनी देओल को हनुमान के रूप में पहली बार पर्दे पर देखने का. और अगर सच में दो महीने की मेहनत से तैयार किया गया लंका का ये विशाल अग्नि सीक्वेंस उतना ही भव्य निकला, जितना दावा किया जा रहा है, तो सनी देओल की एंट्री ‘रामायण’ के सबसे चर्चित सीन्स में शामिल हो सकती है.

अब बस सवाल इतना है- मेकर्स सनी के हनुमान को कब तक पर्दे के पीछे छिपाकर रखते हैं?

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    मेड-इन-चाइना के चक्कर में पहले पाकिस्तान पिटा, अब बांग्लादेश का टैंक फटा... क्या भरोसा करेगी दुनिया? |
    ब्लड टेस्ट रिपोर्ट में टोटल कोलेस्ट्रॉल 200 mg/dl से ज्यादा है? डॉक्टर से जानें कितना है खतरा क्या है इलाज |
    Pune: महिला से फोन पर बात करने के विवाद में MPSC अभ्यर्थी का अपहरण, कुछ घंटे में पुलिस ने बचाया |
    रावण की लंका में 'सनी देओल' लगाएंगे आग! हनुमान बन मचाया तांडव, शूट किया रामायण का ग्रैंड फायर सीक्वेंस |
    Surya Gochar: सूर्य का कन्या राशि में गोचर, 17 सितंबर से चमक उठेगी 5 राशियों की किस्मत |
    एश‍ियन गेम्स में ऐसा होगा टीम इंड‍िया का स्क्वॉड, हार्द‍िक पंड्या बाहर... वैभव सूर्यवंशी समेत 15 ख‍िलाड़‍ियों को मौका, यश ठाकुर की भी एंट्री |
    मध्य प्रदेश में चलती स्कूल वैन से गिरकर छात्र की हुई मौत, पुलिस ने वैन ड्राइवर को किया गिरफ्तार |
    Dahi Paneer Chaukani Recipe: लंच में 1 कटोरी दही डालकर बनाएं नेपाली स्टाइल पनीर की सब्जी, मजे से खाएंगे घरवाले, नोट करें आसान रेसिपी |
    बैकफुट पर कॉकरोच पार्टी... बीजेपी नेता के खिलाफ ट्वीट हटाने के लिए सौरव-रांका राजी |
    'जबरन कराया अंतिम संस्कार', गुलजार सिंह के परिवार ने वीडियो जारी कर लगाया आरोप
    Advertisement