80s का AI ट्रेंड छाया, शशि थरूर से लेकर पीयूष गोयल तक... नेताओं ने शेयर किया रेट्रो लुक

सोशल मीडिया पर इन दिनों 1980s का AI ट्रेंड खूब वायरल हो रहा है. लोग AI की मदद से अपनी तस्वीरों को 80 के दशक के लुक में बदल रहे हैं. अब कांग्रेस सांसद शशि थरूर भी इस ट्रेंड में शामिल हो गए हैं. उन्होंने अपने फॉलोअर्स के साथ अपना रेट्रो लुक शेयर किया है.

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शशि थरूर ने इंस्टाग्राम पर एक रील पोस्ट की. इसमें उनकी AI से बनाई गई कई तस्वीरें दिखाई गई हैं. तस्वीरों में वह 1980s के अंदाज में नजर आ रहे हैं. उनके इस पोस्ट पर लोगों ने जमकर प्रतिक्रिया दी. कई यूजर्स को उनका रेट्रो अंदाज पसंद आया.

थरूर ने रील शेयर करते हुए लिखा, 'AI की वजह से 80 का दशक वापस आ गया लगता है. मैंने भी पुराने अंदाज में इस ट्रेंड का हिस्सा बनने का सोचा.'



यह पहली बार नहीं है जब शशि थरूर किसी वायरल AI ट्रेंड का हिस्सा बने हैं. सितंबर 2025 में उन्होंने 'Hug My Younger Self' ट्रेंड में हिस्सा लिया था. उन्होंने AI से अपनी एक तस्वीर बनवाई थी. इसमें वह अपने 22 साल की उम्र वाले रूप के साथ नजर आए थे.

मार्च 2025 में भी थरूर ने वायरल घिबली ट्रेंड में हिस्सा लिया था. उन्होंने अपनी AI से बनाई गई तस्वीर शेयर की थी. इसमें वह स्टूडियो घिबली से प्रेरित अंदाज में नजर आए थे.

क्या है 80s का वायरल AI ट्रेंड?

दरअसल, सोशल मीडिया पर 1980s का AI ट्रेंड जमकर सुर्खियां बटोर रहा है. इस ट्रेंड में लोग AI की मदद से अपनी मौजूदा तस्वीरों को 80 के दशक के अंदाज में बदल रहे हैं. तस्वीरों में पुराने जमाने के कपड़े, हेयरस्टाइल और फोटो का लुक दिखाई देता है.

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AI से बनाई गई इन तस्वीरों ने सोशल मीडिया पर पुरानी यादें ताजा कर दी हैं. आम यूजर्स के साथ कई अभिनेता और नेता भी इस ट्रेंड में शामिल हो रहे हैं. हर कोई अपने रेट्रो अवतार को सोशल मीडिया पर शेयर कर रहा है.

पीयूष गोयल भी बने 80s ट्रेंड का हिस्सा

केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल भी इस ट्रेंड में शामिल हुए. उन्होंने AI से बनी अपनी एक तस्वीर शेयर की. इसमें वह ग्रे सूट, सफेद शर्ट और एविएटर चश्मे में नजर आए. तस्वीर को पुराने स्टूडियो पोर्ट्रेट जैसा लुक दिया गया है.



गोयल ने तस्वीर के साथ लिखा, '80s ट्रेंड के साथ वाइब कर रहा हूं.' उनकी तस्वीर में पुराने दौर की झलक साफ दिखाई देती है.

केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने भी 80s ट्रेंड में अपनी तस्वीर शेयर की. इसमें वह चश्मा, ब्लेजर और खुली शर्ट पहने नजर आए. वह एक कार के पास पोज देते दिख रहे हैं. रिजिजू ने मजाकिया अंदाज में लिखा, 'हर कोई 80s की वाइब में क्यों वापस जा रहा है? मुझे भी 80s की यादों में लौटने के लिए मजबूर होना पड़ा.'

हिमंता बिस्व सरमा ने भी शेयर की तस्वीर

असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व सरमा भी इस वायरल ट्रेंड में शामिल हुए. उन्होंने अपनी AI से बनाई गई रेट्रो तस्वीर शेयर की. सरमा ने कैप्शन में लिखा, 'जिस भी ट्रेंड में पुरानी यादें जुड़ी हों, उसमें शामिल होने से खुद को नहीं रोक पाता. 80s में वापसी.'

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Getting to any trend which has nostalgia attached to it 😁



Back to the 80s eh! pic.twitter.com/5pxFPHYscU — Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) September 9, 2026



80s के इस AI ट्रेंड ने सोशल मीडिया पर लोगों को पुराने दौर की याद दिला दी है. शशि थरूर समेत कई नेताओं के रेट्रो लुक अब चर्चा में हैं. AI की मदद से बनाई गई ये तस्वीरें लोगों के बीच खूब पसंद की जा रही हैं.

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